Pronostican buen repunte del sector inmobiliario en Cancún

José Luis Montañez

Crecimiento en vivienda de interés medio en áreas conurbadas

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo (AMPI) Cancún, estima que a pesar de la crisis económica causada por la Covid-19, la industria de la construcción e inmobiliaria tendrá un crecimiento del 6 al 7 por ciento durante 2021.

Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente de la asociación, manifestó que la industria de la construcción e inmobiliaria son esenciales, por lo que no se detuvieron ninguna de las dos y únicamente tuvieron una suspensión provisional en medio de la etapa más crítica de la contingencia sanitaria, puesto que a los cuatro meses se reactivó y hoy hay proyectos importantes nuevos, además de los que se retomaron.

“Hay mucha expectativa por desarrollo de vivienda de interés medio en áreas conurbadas de Puerto Juárez y Cancún, ya que la nueva zona hotelera de Costa Mujeres, Playa Mujeres y lo que sigue generó 15,000 cuartos de hotel, lo que causa demanda laboral y también de vivienda, la cual se va ubicar cerca de la Universidad del Caribe”, comentó.

Asimismo, destaca: “Tenemos proyectos importantes de desarrollo, pues en general la industria inmobiliaria turística de Quintana Roo es resiliente y avanza, incluso, pronosticamos que va a crecer entre seis y siete por ciento en este año de pandemia”, añadió.

El líder de este gremio comentó que actualmente se da una situación a nivel global en las grandes capitales del mundo como Nueva York, Francia, Frankfurt, entre otras, donde la gente está saliendo de esas ciudades y los precios inmobiliarios bajaron considerablemente “Esa gente busca migrar a destinos turísticos como lo es Cancún. Ahí tenemos el ejemplo del senador de Texas, Ted Cruz, que nos hizo muy buena promoción y ahora mucha gente de ese lugar está mirando hacia aquí para buscar un lugar de retiro”, celebró.

Finalmente, afirma que “Nosotros estamos mucho mejor que otros destinos por infraestructura, cultura en el servicio, por nuestra gente capacitada y por el millón de habitantes que participan activamente en el desarrollo turístico del estado”, concluyó.

Quintana Roo y Yucatán lideran oferta residencial en el sureste

Quintana Roo y Yucatán cuentan con la mayor participación de oferta residencial del sureste del país, con el 43% y el 36% respectivamente; según información revelada en el último reporte inmobiliario de la plataforma Lamudi, lo cual representa más de la mitad del total de la oferta en esta región.

Daniel Narváez, Marketing VP de Lamudi, destacó que Mérida en Yucatán, ha tenido un constante crecimiento en el mercado de bienes raíces “especialmente debido a la expansión urbana que se ha dado desde antes de la pandemia. Además, las autoridades incentivan la construcción de vivienda vertical a través del Plan de Desarrollo Urbano con la finalidad de aprovechar espacios en la zona urbana”.

Agregó que “el sureste mexicano se ha posicionado muy bien entre quienes desean comprar con el objetivo de inversión. Esta región ha aumentado un 20% la demanda desde otras ciudades de origen tras la pandemia”.

Asimismo, aseguró que “el mercado inmobiliario de esta zona ha mostrado resiliencia ante la pandemia por Covid-19; pues proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum, han permitido que las inversiones se sigan dando”

Mientras que, en ciudades como Mérida y Campeche, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) colabora con ONU-Hábitat en el marco del Tren Maya, para impulsar la planeación territorial “esta contempla principios de responsabilidad ambiental, inclusión social y economía local; con el fin de contribuir a un desarrollo urbano ordenado, que proteja el patrimonio natural, cultural e histórico”, sostuvo.

Es decir, que de acuerdo con Lamudi, el Tren Maya propiciará las inversiones privadas para la construcción de vivienda dentro de los segmentos de interés social, interés medio, residencial y plus en esta región.

Empresarios firman convenio para impulsar la economía de Q. Roo

Una de las lecciones que ha dejado al sector empresarial de Quintana Roo, la actual contingencia sanitaria, es que no se puede depender únicamente del turismo para las finanzas del estado, por lo que se han dado a la tarea de buscar una diversificación económica potenciando otros sectores, como el campo, la construcción, además de la importación y exportación de mercancías.

Dado lo anterior y a fin de reactivar la economía quintanarroense, líderes empresariales de talla internacional, nacional y local firmaron un convenio de colaboración con el gobierno de Quintana Roo para impulsar al estado como un referente en la importación y exportación de productos hacia toda Latinoamérica.

De tal manera que lanzaron el proyecto “Estrategias para la Recuperación Económica hacia un Quintana Roo del Futuro” en Cancún, el cual plantea aprovechar los tres aeropuertos de la entidad, sus seis puertos marítimos, la Central de Abasto y el Parque Industrial de Chetumal, el dragado del Canal de Zaragoza, su ventaja geográfica y el Tren Maya, para industrializar la región y convertirse en un punto de encuentro de comercio internacional.

Rosa Elena Vázquez Lozano, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, puntualizó que con esta iniciativa se alcanzará la tan ansiada diversificación económica que necesita la entidad, para no depender completamente del turismo “Quintana Roo tiene todas las ventajas para convertirse en una potencia industrial. Tenemos conectividad aérea, marítima e internacional para servir de puente entre México y el resto del continente y el mundo”, dijo .

La funcionaria también explicó que el sur del estado contará este año con la infraestructura necesaria para iniciar con la industrialización de la zona, con el Parque Industrial del Recinto Fiscalizado Estratégico y la Central de Abasto. Asimismo, destacó que la declaración de Chetumal como Zona Libre permite ofrecer descuentos fiscales y aduaneros atractivos para los inversionistas, quienes podrán producir sus productos en Othón P. Blanco, y exportarlos hacia otros países a través del remodelado Aeropuerto de Chetumal, el Canal de Zaragoza o Mahahual, que permite la llegada de embarcaciones de gran calado.

“Por supuesto, no podemos olvidarnos del Aeropuerto Internacional de Cancún, el más importante de México y América Latina por la gran cantidad de pasajeros que llegan diariamente. También el Tren Maya representará una ventaja competitiva para el sector empresarial para que invierta en Quintana Roo. La supremacía de nuestro estado permitirá lograr un mayor tráfico de mercancías y personas, en un menor tiempo y menor costo”, señaló.

Es por ello que la entidad podría rebasar en la mitad del tiempo, los 5 mil 369 millones de dólares de inversión acumulada que ha llegado al estado en la última década.

El gobernador Carlos Joaquín González detalló que estas estrategias no sólo permitirán la reactivación económica del Estado, sino que incluso se podrá rebasar el crecimiento económico de 4.47% que se tenía antes de la pandemia del Covid-19, el mayor a nivel nacional.

“Desde el inicio de esta administración, hemos buscado atraer inversión al centro y Sur del Estado. Y ahora, en conjunto con el desarrollo turístico de los municipios del norte, contamos con una estrategia no sólo nos permitirá crear más empresas y a generar más empleos, sino que también Quintana Roo va a contribuir a la economía del país”, destacó.

La meta es alcanzar el 60% de ocupación en Cozumel

Para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), la oferta extra hotelera que existe en Cozumel está captando turismo que antes de la pandemia se alojaba en hoteles formales, no obstante, afirman, que esto no significa que no se pueda alcanzar el 60 por ciento de ocupación durante lo que resta de la Semana Santa.

Pablo Alfonso Aguilar Torres, representante del CPTQ, estima que para el cierre de la Semana Santa 2021, es decir, este fin de semana, los hoteles de la isla alcanzarán la meta de ocupación máxima, permitida por el semáforo sanitario vigente en Quintana Roo, que es de 60 puntos porcentuales en el marco del color amarillo.

Aseguró que desde el viernes 26 de marzo la Isla de las Golondrinas comenzó a reflejar un incremento en la llegada de turistas lo cual repercute directamente en la demanda de restaurantes y servicios turísticos acuáticos, que han repuntado sus ventas.

Sobre el tema de la oferta alterna de camas que se ofrecen el la ínsula, negó que ésta impedirá que se logre el 60 por ciento de ocupación “es insoslayable la existencia de este segmento de alojamiento que se ofrece en villas, condominios, departamentos y hasta viviendas de familiares a los visitantes, pero no será suficiente factor para evitar que se alcance la meta de ocupación”.

Es decir, que confía en que se alcanzará la meta y reconoció que hay una amplia presencia de visitantes, que de no existir la oferta alterna de camas, para este momento se tuviera ya al 60 por ciento esperado. “Aunque la ocupación fuera menor, recibir turismo en tiempos de pandemia es una verdadera bendición”, mencionó Pablo Aguilar.

Reveló que existe una competencia muy agresiva para atraer y captar turismo en todos los niveles, desde lo local, pasando por lo regional hasta llegar a lo internacional, en la que Cozumel ha salido avante gracias a lo promoción que se hace del destino y la conectividad aérea que se ha recuperado, sobre todo con los Estados Unidos y el centro de la república mexicana.

Por otra parte, la dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento tiene una meta del 70 por ciento la cual ha dado a conocer mediante comunicados, no obstante, eso significaría exceder y quebrantar la normatividad sanitaria vigente, por lo que los prestadores de servicios no están contemplando tal cifra.

Durante el cierre del primer fin de semana del periodo vacacional, la Asociación de Hoteles Isla Cozumel reportó un máximo de 58.35 por ciento en su padrón de cuartos.

