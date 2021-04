“Antes de dejarte ir”, un libro donde se comprenden el amor, el desapego y la muerte

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Nada dignifica más la vida humana que

ponernos al servicio de los demás: Alex Toledo

Un año antes de que comenzara la pandemia por Covid-19, el joven escritor, comunicólogo, terapeuta emocional y locutor de radio Alex Toledo terminó de escribir una conmovedora historia a la que nombró “Antes de dejarte ir”, un texto en donde se comprenden misterios como el amor, el desapego y la muerte.

Sin pensarlo, porque nadie sabía que viviríamos una pandemia, el libro “Antes de dejarte ir” sale a la luz justo en noviembre de 2020, el año en que comenzó a despoblar el mundo a causa del coronavirus y esta novela es una historia que nos conduce a sanar, soltar, transformar, es muy conmovedora, emocionante, dinámica y que nos ayuda a vivir con la pérdida y saber que no es una tristeza eterna.

“La realidad es que quería hacer una novela desde hace mucho tiempo, quería hablar de la muerte y la pérdida porque hasta la fecha siguen causando tabúes, son temas muy ocultos. Me gusta explorar la fantasía y la ficción con el tema de la muerte.

Planee desde hace tiempo la novela, pero la pandemia me obligó a que se aplazara la publicación del libro y finalmente vio la luz en noviembre del año pasado, en un momento donde muchas personas hemos tenido todo tipo de pérdidas”, manifiesta el comunicador Alex Toledo en entrevista con DIARIOIMAGEN.

“Antes de dejarte ir” es un libro que no solo habla de la pérdida de muerte, sino puede aplicarse a la pérdida en el trabajo, el dinero, la salud, “porque todas las pérdidas duelen todas las pérdidas nos marcan, pero también todas las pérdidas son un aprendizaje”, indica el terapeuta especializado en psicología transpersonal, diversidad sexual y desarrollo humano.

Luc es un joven y talentoso periodista, recién llegado a sus treintas que aparentemente tiene una vida estable. Sin embargo, últimamente, se siente extraño y fuera de lugar en su propia vida. Durante el día cosas extrañas suceden y sus noches son atormentadas por un sueño recurrente que no logra recordar al despertar. Su vida da un giro cuando sin explicación, despierta en el consultorio de su terapeuta, el Dr. Bail, quien le ayudará a resolver el misterio que encierra ese sueño que lo atormenta y que tiene mucho que revelar pues Luc ya no es quien solía ser y empieza a sospechar que Bail no solo le miente sobre su verdadera identidad, también le oculta muchas cosas e información que, al revelarse, cambiarán por completo el mundo que Luc creía como su única realidad.

“Luc es un personaje genérico que nos representa a todos, a todas y a todes. Cuando se comienza a leer la historia nos encontramos con un personaje confundido y creo que así nos sentimos todos cuando estamos en el proceso de pérdida, estamos confundidos, extraños en nuestra propia vida, desorientados y eso es Luca.

Más bien con quien me identifico es con el Dr. Bail porque también es psicoterapeuta y es muy similar a la dinámica que manejo en mis consultas, aunque cabe resaltar que la novela está adornada con ficción”, señala Alex Toledo, quien con este libro y en plena pandemia tuvo que confrontar su realidad, reflexionar sobre la muerte mientras fue testigo y acompañante de algunas pérdidas cercanas a él que lo inspiraron a terminar esta obra.

Alex Toledo, quien nació bajo el signo de Sagitario, cuyo talento convertido en éxito va en aumento nos confesó que al momento de escribir una historia lo primero que tiene en mente y de forma clara es el final. “Cuando escribo un artículo o un libro ya sé cómo va a acabar, para mí es más fácil crear una historia si ya sé cómo va a terminar porque sé el camino que debo seguir”.

“EN SESIÓN CON ALEX”

Hace dos meses, Alex Toledo estrenó su programa “En sesión con Alex”, a través de la página de ADR Networks y en sus redes sociales , que se transmite todos los miércoles a la 6 pm. Para la gente que no pueda ver el programa en vivo puede escucharlo en podcasts en Spotify y en iTunes. “Un programa donde hablo de salud mental, salud emocional, de los problemas del drama cotidiano, el drama existencial, qué pasa con las relaciones de pareja, hablamos de relaciones tóxicas, la idea es abordar estos temas de manera más amena a diferencia de como podría ser en los libros de psicología que todo es muy teórico, en algunos programas tengo invitados especiales.

Alex Toledo, nació en el año 1992, desde niño a él y a su hermano (que hoy se dedica al cine), sus padres les inculcaron el gusto por el teatro, los museos, las bibliotecas, conciertos y la lectura. Hoy, Alex Toledo es uno de los autores más leídos y sus libros “Se curan rotos, descosidos y deshilachados” y “Antes de dejarte ir” se pueden conseguir de forma física y digital en todas las librerías del país, en Amazon, en la página de Penguin Random House megustaleer.mx y si se quiere adquirir en cualquier parte del mundo puede ser a través de buscalibre.com

—¿Le temes a la muerte?

No le temo a la muerte, más bien lo que me da miedo es que me falte tiempo para hacer todo lo que tengo planeado construir.

He tenido grandes pérdidas, no solo de personas sino también de salud, económicas y de estabilidad. En el libro “Antes de dejarte ir” la introducción habla de mi amiga Denisse, que entrenaba conmigo Taekwondo, disciplina que me ayudó a levantar mi autoestima porque aprendí a defenderme.

Cuando Denisse muere, fue la primera pérdida que pude concientizar de manera brutal y que me dolió muchísimo porque éramos muy buenos amigos.

“ANTES DE DEJARTE IR”, UNA NOVELA

DE FICCIÓN QUE SERÍA UN ÉXITO EN CINE

—¿Has llegado a imaginar que “Antes de dejarte ir” se lleve a la pantalla grande?

Sí lo he pensado porque la la historia está escrita de manera muy visual, quise escribir una novela que fuera muy gráfica porque al ser una ficción en una fantasía tiene muchos elementos que la adornan y que en pantalla se verían fabulosos con todo lo que hemos avanzado en efectos visuales, realmente sería un agasajo si se llevara al cine, espero que ocurra en algún momento, nada es imposible.

—¿Qué actores le pudieran dar vida a “Antes de dejarte ir” en cine’

Tengo muchísimas opciones, hay una lista enorme que si en algún momento se hace la serie o la película voy a llegar con los productores y les voy a proponer a los actores que tengo en mente, sería algo muy lindo, aunque ya es muy satisfactorio ver la respuesta de la gente y todo lo que me comentan respecto al libro, es el mayor aliciente para seguir adelante.

—Es muy llamativa la portada del libro “Antes de dejarte ir”, ¿trabajaste en su diseño?

He trabajado en el proceso de las portadas de mis dos libros “Antes de dejarte ir” y de “Se curan rotos, descosidos y deshilachados”, cuyo diseñador es Diego Medrano, un artista muy talentoso que me capta las ideas de inmediato. Los colores de la portada son muy vibrantes que hasta parece una portada de un DVD de película o serie y francamente estoy muy enamorado de la portada.

Me gusta involucrarme en el proceso creativo, lo cual me gusta de Penguin Random House, que permite a los autores participar en el ingenio porque finalmente nosotros conocemos en su totalidad el proyecto, por ello digo que la magia se crea cuando se suman los talentos.

EN PENGUIN RANDOM HOUSE RESPETAN EL TRABAJO DEL AUTOR

—¿Cómo te tratan en Penguin Random House?

Me tratan bien, hemos hecho un buen equipo porque cuando trabajas con gente que le gusta lo que hace y que sabe hacerlo, solamente pueden ocurrir buenas cosas, los quiero mucho.

Desde el libro pasado “Se curan rotos, descosidos y deshilachados”, que fue el libro con el que entré como autor de Penguin Random House con el sello de Alfaguara, ha sido un logro personal haber podido entrar a una editorial tan grande, es una editorial que tiene a otros autores de mucho renombre y poder decir que soy parte de la lista de autores que están Penguin Ramdon Houses es un orgullo, respetan el trabajo del autor.

—Cómo llegaste con Penguin Random House?

Tuve que tocar muchas puertas, enviar el manuscrito a las editoriales, el proceso editorial es tardado, los dictámenes se tardan meses y a veces ni te avisan que no te van a publicar.

Tuve la suerte de que mi manuscrito fuera visto por Penguin Random House, me llamaron y me dijeron que editarían “Se curan rotos, descosidos y deshilachados”, ese día fue de los más felices de mi vida porque después de tocar muchas puertas, una se abrió, y entendí que esto de ser escritor es una carrera de resistencia y de paciencia.

—¿Estás a favor de los libros digitales?

Por supuesto, la tecnología nos ha abierto muchas puertas para poder llegar a más personas, crear contenido en otros formatos y me parece una maravilla que ahora podamos tener nuestros libros favoritos en el celular o en una tablet, eso es fabuloso, poder llevarlos a la mano en un dispositivo pequeño. Claro que leer un libro en físico también tiene su encanto.

SUPERÓ EL BULLYING, MALTRATO Y BAJA AUTOESTIMA

—En tus redes sociales tienes un gran número de seguidores que aplauden tu talento como escritor, locutor y como terapeuta especializado en psicología transpersonal y desarrollo humano, pero también halagan tu atractivo físico, ¿has pensado en ser modelo?

No es lo mismo modelar en tu cuarto y uno mismo tomarse fotografías que hacerlo con un equipo conformado por varias personas, en algún momento intenté hacerlo y no me agradó, claro que si llega Calvin Klein y quiere que le modele calzones, pues no me negaré y entonces diré que “cuando no escribo libros, modelo calzones de Calvin Klein”, (risas).

Vengo de una historia de bullying, maltrato y baja autoestima, los cuales sufrí de la infancia a la adolescencia, por lo que aprendí que a mi cuerpo tengo que honrarlo, me encanta hacer ejercicio y hoy disfruto mucho mi cuerpo, me gusta mi físico, el cual es un adorno porque un día el físico se va a acabar y los libros se van a quedar, un día me voy a morir y los libros que escriba serán inmortales.

Disfruto mi cuerpo y si voy a la playa me encanta tomarme mil fotos.

—¿Cómo superaste el bullying y el maltrato psicológico que sufriste en la infancia y adolescencia?

A raíz de mi sexualidad sufrí mucho bullying y maltrato psicológico de parte de mis compañeros y de los profesores en la escuela, una parte que me ayudó a superarlo fue justamente el ejercicio y de alguna manera mi cuerpo es un estandarte de empoderamiento porque empecé a tener más confianza y comencé a darme la oportunidad de ser más yo y expresarme como tal, lo cual me dio seguridad porque me ayudó para encontrarme en la preparatoria y universidad con gente que ya no me juzga por ser quien soy.

Cuando estudié comunicación me dediqué a escribir sobre relaciones y hablarle a la gente sobre procesos emocionales porque mi mamá también es terapeuta, a ella se lo heredé, por lo que regresé a la escuela para hablarle a la gente desde una parte más académica, desde los conocimientos teóricos de la psicología aplicada a la vida cotidiana y no solamente desde mi experiencia.

MIENTRAS MÁS NÚMERO DE SEGUIDORES, MAYOR RESPONSABILIDAD

—¿Qué representa para ti el que tengas un gran número de seguidores?

Una gran responsabilidad porque cada día tengo que ser más cuidadoso de lo que hablo, lo que escribo porque no sé quién lo pueda estar consumiendo y no puedo hacer algo que vaya en contra de la gente que me lee, escucha y me sigue.

Lo que trato de hacer siempre es en pro de dejarle algo a la gente, algo que puedan aplicar en su vida diaria y hace mucho tiempo aprendí que nada dignifica más la vida humana que ponernos al servicio de los demás.

—¿Cómo se puede acercar la gente contigo para recibir una terapia psicológica?

Por la pandemia, todas las sesiones de terapia que estoy dando ahora son por videollamada, pero el proceso funciona exactamente igual. Los interesados me pueden escribir al correo rehabilitaciónemocional@gmail.com para que les pueda dar informes; por la pandemia hay una tarifa bastante económica porque todos tenemos que ir a terapia y por lo mismo las terapias no pueden ser caras.

En un mes comenzaré a impartir talleres en una aplicación que se llama Creana, y tengo planeado dar un curso de escritura porque bastante gente me pregunta cómo escribir un libro.

—¿Ya estás preparando un tercer libro?

Sí, pero aún no puedo dar detalles. Es curioso porque es la primera vez que se me ocurre un título antes de que me siente a escribir el libro. No será un libro que se publique este año, pero creo que para el 2022 les tendré la novedad.

—Practicas algún deporte.

No, hago ejercicio en casa y corro, el correr me ha servido como terapia ocupacional para mantenerme despejado. Cuando corro se me ocurren ideas para escribir.

—Algo que desees agregar.

Agradecer el espacio. Gracias a quienes han leído “Antes de dejarte ir” y a quienes aún no lo han hecho busquen este libro que está escrito con todo el corazón y que nos enseña a manejar la pérdida, es unna novela de ficción y fantasía que narra la anécdota de un personaje y todo lo que tiene que pasar antes de poder cerrar ciclos. Una historia con la que nos podemos identificar.

diversidad sexual y desarrollo humano