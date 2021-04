Sánchez Cordero pide al INE ser neutral; le contestan que sólo cumplen con la ley

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio muestras de querer quitarse el despectivo calificativo de “florero” para erigirse en abogada de la llamada Cuarta Transformación, pero eligió un contendiente difícil de superar: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por eso no fue sorprendente que, de inmediato, recibiera respuesta del presidente del Instituto, el consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello, quien le recordó lo que debe saber como abogada de profesión y sobre todo como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia: la ley es dura, pero es la ley.

Como eco de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador -quien mantiene una campaña de desprestigio contra el INE y en particular contra su titular, el mencionado Córdova Vianello- la secretaria de Gobernación aprovechó la ceremonia de arranque de la impresión de las boletas electorales para advertir a los consejeros electorales que la función de árbitro de las elecciones, “por definición, debe ser neutral”.

La referencia era obvia: a últimas fechas, el INE pretendió silenciar la campaña de propaganda del presidente López Obrador desde sus conferencias de prensa mañaneras y luego, canceló los registros de los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón, porque no cumplieron con su obligación de presentar un informes de sus gastos de precampaña.

En los dos casos, el primer mandatario asumió directamente la defensa y descalificó a los consejeros electorales, a pesar de que lo único que hicieron fue cumplir con la ley.

En el caso de las mañaneras, el INE fundamentó su decisión en el artículo 134 de la Constitución, en la parte donde establece: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de proclive al régimen que encabeza López Obrador y con antecedente de varios desacuerdos con el INE, descalificó la decisión de los consejeros y, de hecho, dejó a criterio de los funcionarios públicos, incluido el primer mandatario, el cumplimiento de ese mandato.

Ante el caso de la cancelación de candidaturas -fueron 27, no sólo los casos de Salgado Macedonio y Morón- el presidente López Obrador respondió con otra descalificación del Instituto Electoral, al que señaló como “supremo poder conservador” y dijo confiar en que “las autoridades correspondientes”, el amistoso TEPJF enmendará lo decidido por los consejeros.

Hasta ahora, los magistrados del Tribunal no han emitido su opinión, pero resulta difícil que cambien la decisión, pues en este tema no caben las interpretaciones, pues el artículo 229 de la Ley electoral (LGIPE)establece con claridad: “si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

El que podría salvar el registro es el michoacano Raúl Morón, pues sí presentó su informe, aunque fuera de tiempo. En 2016, fueron perdonados los candidatos, también de Morena, David Monreal, de Zacatecas, y Guillermo Favela, de Durango, porque los magistrados del TEPJF consideraron que la presentación extemporánea de los informes de gastos de precampaña es una omisión administrativa que no debería conllevar la sanción máxima.

Pero tal no es el caso de Salgado Macedonio, que no presentó ningún informe, pues alega que no hizo precampaña, pero el INE verificó que protagonizó actos proselitistas y difundió videos en redes sociales en los que pedía apoyos para ser el candidato del partido en las elecciones.

Esas concentraciones populares cuestan y si no pregunten a cualquier aspirante a un cargo público y como se puede comprobar con los contingentes que “espontáneamente” se posicionaron frente a las instalaciones del INE para exigir que se devuelva el registro a Salgado Macedonio, los cuales llegaron a bordo de autobuses contratados por quién sabe quién.

En la ceremonia realizada en los Talleres Gráficos de la Nación, donde se imprime la documentación electoral, en su mensaje que constituyó su respuesta a la secretaria de Gobernación, el presidente del INE, Lorenzo Córdova recordó que esa institución es un órgano constitucional autónomo, “muy celoso de su independencia y autonomía, también tenemos claro que autonomía no significa autarquía y por eso mantenemos relaciones de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano”.

El INE, agregó el consejero presidente, no sólo es el organizador de los comicios; también es el árbitro de la contienda electoral, por lo que la institución se abocará a garantizar la aplicación de la ley y la imparcialidad en el proceso electoral.

“Haremos valer la Constitución, las leyes electorales y las normas y lineamientos aprobados, de manera colectiva y colegiada en el seno del Consejo General. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo”, sentenció Córdova Vianello.

Durazo recurre a la táctica de regalar dinero para obtener votos

Muchas encuestas lo colocan todavía como el candidato puntero en la lucha por el gobierno de Sonora, pero algo seguramente no funciona en su campaña, pues el abanderado de Morena, el ex secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Moreno, recurrió al recurso extremo de ofrecer reparto de dinero, en caso de triunfar en las próximas elecciones.

Con cargo al presupuesto de la Cámara de Diputados de su estado, el cual se reduciría 50 por ciento, el candidato “moreno” ofreció destinar ese dinero a becas para estudiantes.

En la Plaza Bicentenario de la capital de Sonora, ante cerca de 250 jóvenes que acudieron de manera presencial y siete mil 500 que siguieron el encuentro vía transmisión en vivo, el aspirante a gobernador criticó que el presupuesto del Legislativo prácticamente es el mismo que el de la Universidad de Sonora, a pesar de que, por un lado, hay 33 “ilustres parlamentarios” y que por el otro hay 40 mil jóvenes.

“Aquí en esta plaza hago el compromiso, de pegarle, no es un pellizco, va a ser una tarascada la que le vamos a dar al presupuesto del Congreso. Mínimo 500 millones de pesos, mínimo. Y con ello vamos a constituir un fondo para otorgar becas a todas y a todos los estudiantes sonorenses”, expresó Durazo, quien, además, reiteró su propuesta de contar con un gabinete mitad hombres y mitad mujeres, además de integrarlo con mitad jóvenes y mitad funcionarios con experiencia en el servicio público.

El gobernador de Baja California “víctima” de censura en redes

Otro estado en el que parece que las cosas no van bien para Morena es Baja California, pues el actual gobernador, salido de las filas “morenas”, Jaime Bonilla, se puede quejar de censura, porque su cuenta de Facebook fue cancelada.

“Por mentiroso, farsante y por andar inventando historias que no puede probar, además por sus constantes violaciones a las leyes y la constitución misma del país, así como por no respetar las normas de la página digital internacional Facebook”, dicen los comentarios en redes sociales, ésta decidió suspender la cuenta oficial de Bonilla Valdez.

El mandatario, señalan también sus críticos, utilizaba desde hace rato esta plataforma para realizar sus conferencias de prensa mañaneras las cuales, a últimas fechas ocupaba para atacar, denostar y difundir noticias falsas de quien considera sus adversarios políticos.

Uno de los objetivos del gobernador bajacaliforniano es el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, quien al iniciar su campaña electoral aseguró que no entrará al terreno de las descalificaciones, sobre todo porque en esta contienda habrá varias mujeres, a las que expresó su más grande respeto.

También ofreció que de llegar al gobierno dejará de lado diferencias partidistas y trabajará para todos los ciudadanos.

riparcangel@hotmail.com