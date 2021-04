Con lágrimas, Enrique Guzmán responde a Frida Sofía: “No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer”

La hija de Alejandra Guzmán acusó que su abuelo la manoseaba desde que tenía 5 años de edad

El cantante Enrique Guzmán admitió que podría tener graves consecuencias para su imagen las declaraciones de su nieta Frida Sofía, quien lo acusa de agredirla sexualmente desde que tuvo 5 años de edad.

El intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” se conmovió hasta las lágrimas en una entrevista que le realizó Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, donde el papá de Alejandra Guzmán declaró:

“A mí estas cosas me duelen porque no las entiendo, se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino mal de ella. Quiero saber qué le pasa, cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía que era una maravilla y que me invitaba a Miami para que me la pasara con ella y hoy soy un degenerado que le metió mano a los cinco años, yo no sé de dónde se le puede meter la mano a nadie… No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer”, comenzó por contar entre lágrimas.

Enrique Guzmán no quiere tener contacto con su nieta. “Si me habla por teléfono que sea de lejos, no vaya a pensar que quiero hacer algo mal pensado con ella. Yo quise suplir a su mamá con mi presencia, pero así no se puede. No la he visto nunca, pobrecita, no tiene más remedio, pero yo no la he tocado nunca en mi vida”

“Te juro por mis hijos que nunca en mi vida le he puesto una mano encima”, concluyó Enrique Guzmán.