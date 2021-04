Narcotráfico y los viejos lodos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“LA REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS”, SEGURAMENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO DE SISTEMA…

SEGURO QUE EN LA PANDEMIA HEMOS PERDIDO VIDAS, AMORES Y BIENES. LA PÉRDIDA LA HEMOS SUFRIDO LOS MIEMBROS DEL INFELIZAJE NACIONAL, LOS RICACHONES QUE AHORA SON LOS ALIADOS DEL GOBIERNO Y DEL SISTEMA Y YA NO SON LA MAFIA DEL PODER, AUMENTARON SUS FORTUNAS EN 30% EN TAL DESGRACIA, POR ESO DICEN QUE: LAS CRISIS, SON OPORTUNIDADES… PERO, PARA SEGUIR JODIENDO.

Son tiempos confusos y difíciles donde las situaciones cambiantes se usan para generar condiciones de bienestar o de crisis según sean los intereses de los que mandan en verdad en la economía mundial, esto es importante señalarlo porque como observamos en México existen muchas conspiraciones de distintos grupos que están dispuestos a generar problemas tales que saquen a relucir los viejos compromisos que tuvieron los anteriores gobiernos para desnudarlos en su entreguismo y sus transas en el próspero negocio de las drogas y en los conflictos y protecciones internacionales que se dieron. y con los cuales se beneficiaron muchos grupos financieros , políticos, de seguridad y empresariales que dieron margen al crecimiento del tráfico de drogas y hasta llegar al control de la narco política a nivel nacional e internacional.

Hoy se comienzan a entender muchas cuestiones que en el campo del tráfico de drogas y el control que se mantenía en México se van desmenuzando, por ejemplo, con la condena del hermano del presidente de Honduras en los Estados Unidos por el tráfico de drogas comienzan a salir nuevamente los nombres de los grupos que desde los tiempos de los ochenta se venían controlando por los compromisos internacionales y la complicidad de políticos, narcotraficantes, empresarios y financieros en este enorme negocio propiciado al inicio por la CIA dentro del esquema de la GUERRA FRÍA que se desarrollaba en el mundo y su interés de controlar muchos gobiernos o domesticarlos cuando se veía que tenían inclinaciones contra los Estados Unidos y por ello usaron a sus servicios de inteligencia después de las experiencias de las guerras en Vietnam y las luchas por la pacificación dentro de Estados Unidos, para que esas agencias tuvieran relaciones y financiamiento que no comprometiera a las autoridades sino que aparecieran como generadas por movimiento independientes y así surge en México la relación entre los grupos de narcotraficantes encabezados por Caro Quintero y otros más, ligados, controlados y protegidos por las agencias mexicanas como la DFS y la PGR con la asistencia y protección de la CIA para incrementar el tráfico de drogas y obtener utilidades que se repartían y que la CIA contara con recursos financieros que le permitirían orquestar movimientos o apoyar a movimientos que se darían para aplastar los movimientos de independencia y rechazo a los Estados Unidos, así dieron recursos a la acción de lo que posteriormente sería el escándalo IRÁN-CONTRAS y que estalla y se descubra cuando por errores, los miembros de las mafias nacionales dan muerte al agente de la DEA, Enrique Camarena, en Jalisco y así se va descubriendo la relación y los compromisos que dan cuenta del rancho El Búfalo, de donde salían cientos de toneladas de mariguana que se comercializaban en Estados Unidos con enormes utilidades y se comienza a operar con las mafias colombianas el tráfico de cocaína a los Estados Unidos, con la protección de las autoridades políticas nacionales y los cuerpos de seguridad, en este juego es vital e importante la operación que se realiza desde Honduras con la participación de Matta Ballesteros que es la clave de todas éstas operaciones y las ligas con los narcotraficantes nacionales y la protección de las agencias norteamericanas y las mexicanas, así como las relaciones políticas ligadas a los grupos mafiosos colombianos que fueron importantes en la época, al grado de generar a las narcoguerrillas con lo cual deformaron la lucha revolucionaria en Colombia y otros países hasta acabarlas con este proceso y esquema de luchas revolucionarias.

Curiosamente, por diferentes formas legaloides se brinda la libertad de Caro Quintero años antes de que se sientan las presiones políticas en el país y así se entiende ahora que Matta Ballesteros opera ya como un testigo protegido de los norteamericanos que va descubriendo esa trama de complicidades utilizadas en aquellos años, y así se logra poner entre rejas a los principales mafiosos que sostienen el control del tráfico de drogas y las relaciones políticas, financieras, paramilitares en el país y es por ello que a pesar de todo lo que se diga se han pretendido generar y estallar escándalos ligando a importantes personajes en el narcotráfico, por esta razón, muchos analistas explican que de deformarse la estructura política y financiera del país y de poner en marcha el CAMBIO DE SISTEMA, seguramente se generarán convulsiones en México que provocarán muchos escándalos, muertes, y sobre todo, movimientos con violencia que llevan el toque político que les convenga a los Estados Unidos porque no permitirán que en sus fronteras se den cambios políticos que pongan en riesgo su estabilidad y formas de vida y relaciones internacionales.

La presión popular es vital e importante pero si no está organizada como no lo está en la actualidad de poco serviría como escudo a las intenciones del Presidente, porque al final de cuentas, como le sucedió al doctor Allende, estaba vulnerable a las acciones de los golpes paramilitares como el que lo asesina, y para evitar las protestas se generó aquella política de represión y de matanzas que siguen lastimando al pueblo chileno y a muchos países latinos que sufrieron las consecuencias y tienen el temor de las represiones internacionales de un imperialismo que sigue vigente y está en su apogeo, y para ello, dispuesto a luchar por sus intereses, por esa razón los políticos nacionales del “cambio” no deben andar en la pendeja como andan en la actualidad… el peligro, es real.

socrates_campos8@yahoo.com.mx