“Noche de Buenas” presenta nueva programación

Al terminar el Noticiero con Denise Maerker

Inicia el próximo lunes 12 de abril, con: “Relatos Macabrones”, “Mi querida herencia”, “40 y 20” y “Tic Tac Toc El Reencuentro”

“Noche de Buenas”, la barra de comedia de “las estrellas” presenta su programación 2021 que incluye nuevas temporadas de sus más reconocidas emisiones y un nuevo sitcom que se suma a esta exitosa barra.

Desde su creación en 2017 las emisiones que han conformado “Noche de Buenas” se han posicionado como los programas más vistos de la TV abierta en su franja de horario, consolidándose como el espacio nocturno de comicidad preferido por la audiencia.

La nueva programación de “Noche de Buenas” inicia el próximo 12 de abril, con las siguientes emisiones: “Relatos Macabrones” (segunda temporada), “Mi querida herencia” (tercera temporada), “40 y 20” (sexta temporada) y “Tic Tac Toc El Reencuentro”.

“Noche de Buenas” se transmite por “las estrellas” al terminar el Noticiero con Denise Maerker.

Tic Tac Toc El Reencuentro

Tic Tac Toc es un grupo musical infantil que fue famoso y exitoso en los años 80 ‘s y, 35 años después, decide organizar un reencuentro Al principio se unen para conseguir fondos

para apoyar a uno de sus integrantes que requiere un procedimiento quirúrgico sin embargo, cada uno tiene sus oscuros secretos y callados objetivos que pretenden alcanzar a través de este reencuentro.

Juntos buscarán recuperar la gloria de antaño, mientras que el fraudulento empresario Tito Gambino tratará de explotarlos para su propio beneficio.

*** Personajes

Pierre El Líder (Pierre Angelo)

Carlos El Conquistador (Carlos Espejel)

Reynaldo El Pesimista (Reynaldo Rossano)

Natalia La Entusiasta (Lisset)

Tito Gambino El Mafioso (Alejandro Suárez)

Taís La Triunfadora (Mariana Ochoa)

Maya La Coreógrafa (Ximena Córdoba)

Gerardo El Machista (Héctor Sandarti)

40 y 20 Sexta temporada

¿Y ahora qué pasará?

Rocío se irá a vivir con Paco y Fran como en los viejos tiempos, y todo cambiará abruptamente en el depa Fran seguirá con sus conquistas, aunque tenga que tomar clases de pintura con una bella profesora para conseguirlo y, no solo eso, pasará de un grupo musical a tratar de incursionar en el séptimo arte Paco caerá en una profunda depresión, no por culpa de una mujer, como es habitual en su vida, sino por un evento deportivo y, cuando se reponga, volverá a caer en las redes de una antigua relación con una exalumna, la cual le traerá muchos problemas bueno, uno más, porque Miranda lo demandará legalmente y Beto le recomendará un abogado que no lo ayudará mucho.

Por su lado, Toña recibirá la visita de una prima incómoda y, al no ver claro con Brayan decidirá regresar con Pascal su viejo novio francés Brayan no se quedará de brazos cruzados y se aplicará a fondo para comprometerse formalmente con Toña y no perderla, así que le pondrán fecha oficial a la boda. Se organizarán las respectivas despedidas de solteros, pero ¿lograrán llegar al altar?

*** Personajes

Paco (Jorge Van Rankin)

Fran (Mauricio Garza)

Toña (Michelle Rodríguez)

Rocío (Mónica Huarte)

Miranda (Begoña Narváez)

Beto (Roberto Palazuelos)

Brayan (Daniel Armando Hernández)

El Borre (Oswaldo Zárate)

Mi querida herencia Tercera temporada

¿Qué veremos en esta nueva temporada?

Carlos y Deyanira no sólo cumplirán un año de casados, sino que buscarán la manera de tener un bebé a como dé lugar adoptarlo, pedirlo prestado, fingir un embarazo lo que sea más funcional. Y eso es sólo el principio, esta temporada estará llena de situaciones inesperadas y muy divertidas, como lo que descubrirán Diego y Pamela del pasado de Deyanira, una conquista cibernética del abuelo los 15 años de Dayana el ex novio de Deyanira y la aparición en la mansión de Guichanderlain entre muchas otras sorpresas

*** Personajes

Deyanira (Roxanna Castellanos)

Carlos Fernández de León (Paul Stanley)

Diego Ruiz [primo de Carlos] ( Agustín Arana)

Nana (Pilar Macaria)

Gregorio Fernández [abuelo de Carlos] (Patricio Castillo)

Matías [asistente de Diego] (Luis Orozco)

Britny [amiga de Deyanira] (Bárbara Islas)

Javier [amigo de Carlos] (Mauricio Mancera)

Dayana [hermana de Deyanira] (Ceci Flores)

Max [hermano de Deyanira] (Alexander Tavizón)