El clan de los “chicos malos” de la política

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

En todas las profesiones y oficios siempre han existido los “chicos malos” o “malosos”, personajes que, en algunos casos, ganan simpatías y en otras son repudiados, según los estilos de cada uno de ellos.

Como en todos los núcleos de la vida, la política no está exenta de contar con prototipos de este singular actuar, algunos de ellos se han significado por lo nefasto de sus actuaciones y han sido señalados con antelación sobre lo que podría ocurrir con sus gestiones.

Con todo y las advertencias, sus partidos y sus seguidores e incluso los electores han hecho caso omiso de ello y hasta la autoridad ha pasado por alto los señalamientos y hasta denuncias presentadas contra estos políticos que han convertido la actividad en una de las más repudiadas entre la población.

Los políticos, sin importar la militancia que tengan son vistos como personajes advenedizos que buscan solamente su bienestar, sin importarles el bien común, que faltos de memoria, carentes de compromisos y de honorabilidad, en su mayor parte, sin dejar lado su ausencia de moralidad, de honestidad y honradez.

Cada tres años o en su defecto seis, la acumulación de faltas de los políticos nacionales, especialmente en su versión varones da rienda libre a la especulación, acusaciones y denuncias que, casi nunca, son atendidas por las autoridades.

La impunidad de la que goza la clase política es amplia y ahora con la aparición en la ley del llamado criterio de oportunidad es todavía más burlesco el tino de los políticos.

Pocos son los que terminan presos y menos los que son sentenciados después de desfalcar las arcas, beneficiarse con los recursos del erario, cometer abusos y burlarse de sus gobernados, si acaso tres o cinco años en prisión, con todas las comodidades a cambio de no regresar los recursos o los beneficios que le fueron escamoteados desde la silla que ocuparon.

De los casos recientes de ex gobernadores que están o estuvieron detenidos por beneficiarse con los recursos públicos, no se conoce que se hayan devuelto grandes cantidades de dinero o de propiedades.

Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte se encuentran detenidos, debido al enriquecimiento que tuvieron en sus respectivos cargos como gobernantes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, respectivamente. Antes de ellos, lo estuvieron Guillermo Padrés y Andrés Granier, también vinculados con la desaparición de recursos ya abusos cometidos durante sus gobiernos en Sonora y Tabasco, pero tampoco se supo de grandes devoluciones de dinero o confiscación de propiedades.

Dos casos concretos de ex gobernadores que han asumido recibir sobornos son los de Jorge Torres López que por 10 meses gobernó Coahuila y se declaró culpable en Estados Unidos de delito de lavado de dinero, al transportar a cuentas en ese país los sobornos recibidos a cambio de contratos de construcción en su función como gobernante.

Otro caso similar es el de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas y a quien no se le pudo integrar una averiguación previa en México, pero al ser extraditado a Estados Unidos acordó con el gobierno de Estados Unidos el pago de nueve millones de dólares por el mismo delito de lavado de dinero, obtenido en su gestión como gobernante.

En México, hay un caso de varios “chicos malos” que se beneficiaron con dinero del erario y hasta el momento solamente un ex senador, Jorge Luis Lavalle, y el ex propietario de Altos Hornos se encuentran detenidos, mientras que el principal acusado se acogió al criterio de oportunidad y a cambio de convertirse en soplón o sapo, ofreció grandes cabezas de la política beneficiadas por los sobornos, que hasta el momento no han aparecido, mientras lo que fue uno de los grandes abusos del sexenio pasado avanza lentamente.

Hasta ahora, son algunos de los casos recientes de abusos y sobornos de políticos mexicanos que han sido exhibidos, faltan muchos más, los que ojalá y fueran atendidos por las autoridades.

******

Finalmente, se confirmó que Yolanda Osuna, ex secretaria de Cultura en Tabasco, será la abanderada de Morena a la alcaldía de Centro (Villahermosa), donde enfrentará a los ex gobernadores Manuel Andrade que va por el PRD y Andrés Granier postulado por el PRI. La fuerte presencia de ambos contendientes hace factible que la ganadora sea la nominada por Morena, ya que sus dos rivales pelearán por la misma clientela electoral.