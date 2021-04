La agrupación española Tu Otra Bonita le pone “Crema” de amor a la vida

El disco se compone de 14 tracks con invitados de primer nivel

Arturo Arellano

La música de guitarras acústicas nunca había sonado tan contundente y tan bien como con Tu Otra Bonita, agrupación española que nos presenta su cuarta producción discográfica “Crema”, un viaje de 14 tracks con invitados de primer nivel y una producción fulminante por parte del ganador de cinco Latin Grammy, Campi Campón, junto a Paco Salazar y más.

Esta “Crema” ya estaba al punto, tanto así que la agrupación española ya estaba haciendo ruido en nuestro país, el cual estaban por visitar antes de que se declarara la contingencia sanitaria, por lo que Félix Vigara, miembro de la banda platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN. “Nuestra ‘Crema’, tal cual, como concepto es que aquí en España se usa el ‘esto es crema’, como para describir momentos muy buenos, esta plática con cerveza, este momento con mis niños, ‘es lo más crema’ y para Tu Otra Bonita nuestra ‘Crema’ son nuestras canciones, nos ha costado mucho que los medios en España nos ayuden, pero hacemos buenas canciones, grandes canciones y aquí estamos tratando de llegar a todas partes”.

El disco se ha conformado por sus mejores temas, pero describe que “en realidad hay una parte muy grande de canciones que se han hecho durante el confinamiento, Héctor, el vocalista ha tenido tiempo para componer, de cierto modo son canciones muy frescas, han tardado poco en componerse y poco en salir. Si que es verdad que hay unas que ya estaban grabadas antes y que para nosotros son ‘crema’ y tenían que ser parte de este disco, como ‘Alitas de mar’, que es la más top del grupo, con muchas reproducciones en Spotify, pero la mayoría nacieron durante la pandemia”.

Refiere que con la pandemia han tenido que modificar su forma de trabajar “ha cambiado un poco al no tener conciertos y demás, porque todo se ha cancelado desafortunadamente, pero hemos podido dedicarnos al estudio a la producción, le damos más importancia y tiempo a las grabaciones. Este disco no habría podido ser de esta manera en otras condiciones”.

Una vez con el disco disponible, refiere que “queremos que cada persona haga las canciones suyas, porque las historias que contamos las pudo haber vivido cualquiera y eso ya está pasando, esas letras se están volviendo parte de la gente, hay canciones que hablan de amor o desamor, pero al final algunos las entienden de otra forma, cada tema tiene diferentes lecturas, son melodías muy bonitas que enganchan mucho con todo el público, incluso, tenemos mas seguidores en México, Argentina, Perú, Colombia”.

De los conciertos explicó “afortunadamente aquí en España están empezando otra vez los conciertos, hace un par de días llenamos uno de los teatros más importantes de Madrid. Empieza otra vez a mejorar la cosa, no como antes, porque no hay festivales grandes, pero pienso que la gente al no poder estar de pie o bailando, están más atenta a la música y como que hay una conexión diferente con el público, queremos hacer gira en España, en teatros, donde se pueda tocar con las medidas de seguridad”

Y aunque realizaron conciertos en streaming cuando estuvieron en confinamiento, no pretenden hacer más por el momento “justo cuando en España nos encerraron, Héctor y yo teníamos billetes de avión para ir a la Ciudad de México, se me quedó la espina, porque no conozco el país y porque al final la gente de Sudamérica acoge nuestra música con mucha fuerza, se hacen fan de lo que haces y respetan tu trabajo, no recuerdo dónde íbamos a tocar, pero estaríamos en CDMX y luego cerca de ahí, pero en cuanto todo vuelva a tranquilizarse iremos, porque es el segundo país donde más nos escuchan”.

Concluye que este disco está lleno de “muchísima ilusión porque compartimos con artistas que siempre hemos admirado y seguimos admirando, su música es importante para nosotros y un espejo al cual mirar, de modo que, tenerlos en una canción nuestra es especial. Compartir música de esta manera hace que gente de su entorno nos conozca a nosotros, es maravilloso” concluyó.

De tal manera que, este álbum es el resultado de una evolución constante en la que el único punto definitorio es el eclecticismo y su desbordante viaje para el que “Crema” marca un punto de inflexión. El disco está marcado por la amistad que se ha abierto para tener invitados que acompañan genialmente los tracks de la banda, tales como: Juanito Makandé, La Pagatina, Macaco, Travis Birds, Vic Mirallas, Miguel Campello y Muerdo fueron los elegidos para este proyecto.

Un viaje de catorce tracks con invitados de primera calidad y una producción fulminante por parte del ganador de cinco Latin Grammy, Campi Campón, junto a Paco Salazar y más. Un disco que vibra con el indiscutible sello de Tu Otra Bonita.