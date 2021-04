Democracia de empujones

Ángel Soriano

Frente a la tropa, a la policía, a ciudadanos, autoridades y ante la mirada del mundo, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo empujó a un ciudadano que se manifestaba en la plaza pública de Aguililla al identificarlo como “halcón”, olvidando que es autoridad y que debe aplicar la Ley cuando ésta se infringe.

Ningún responsable de hacer cumplir la Ley, en los tres niveles de Gobierno, hizo nada. La acción arbitraria del mandatario pasó por alto lo mismo que para la primera autoridad, que es la municipal, la estatal y federal. Es decir, se tomó como un hecho común y corriente en un país donde las autoridades no respetan al ciudadano.

Esto se enmarca dentro de lo que ocurre a nivel nacional: un activista social transformado en político de la IV-T se impone como candidato a gobernador y por la fuerza y por encima de la Ley pretende realizar sus aspirno obstante su cuestionable conducta. El INE, que cumple con su función de árbitro electoral, sanciona al candidato y la autoridad es cuestionada.

Hechos que, a la vista de la nación, son incuestionados. Las violaciones a las normas de convivencia pacífica son violadas y la sociedad lo observa como normal, natural, aceptable porque provienen de la autoridad que debe ser ejemplo de rectitud en la conducta y en los hechos. Partidos y autoridades están acostumbrados a violentar la Ley ¿asì se construye la democracia?.

Aprueban diputados Ley de Hidrocarburos

Y en medio de la trifulca electoral, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Hidrocarburos que tiene como propósito fortalecer a la paraestatal Pemex que se encuentra en picada, tanto por la corrupción sindical como administrativa, la pandemia y el difícil entorno económico internacional, pero que mediante una legislación adecuada se busca atajar el derroche, el dispendio y los malos manejos para garantizar su cuestionada viabilidad. Los legisladores tienen mucho trabajo de aprobar apresuradamente nuevas reglas del juego y sustituir las que fueron hechas por anteriores administraciones que las hicieron a modo para beneficiar a amigos e incondicionales… El tema migratorio pasa rápidamente de ser un asunto policiaco y de injusticia social para ocupar la agenda de los derechos humanos y de la seguridad nacional. La vicepresidenta Kamala Harris llegará a México para conocer qué es lo que se hace y qué se puede mejorar para detener la enorme corriente humana que va de Centroamérica hacia la Unión Americana y que no tiene otro origen más que la miseria y la violencia derivada de éste, así como el enorme atractivo que representa el vecino país del norte que, pese a todo, es el principal país del mundo con grandes atractivos. Se duda que los dirigentes de ambas naciones tengan la visión y la voluntad política para enderezar un problema acumulado de muchas décadas… El diputado Horacio Sosa Villavicencio, ex presidente de la Jucopo del Congreso Local de Oaxaca, promueve la protección del medio ambiente ante la incultura de una gran parte de la sociedad que destruye el entorno ecológico y una omisa autoridad que lo acepta. En la entidad, con valiosos recursos naturales, no se aplica la Ley para cuidar de ríos y bosques en pleno deterioro cuando su cuidado es vital para la supervivencia de la humanidad… Después del embate del Poder Ejecutivo hacia la autoridad electoral, se creará un nuevo organismo electoral a modo para las próximas elecciones y los nuevos consejeros se adapten a las nueva situación que vivirá el país. Cuando menos ese es el proyecto que se realizará de no ser considerada la opinión de la sociedad en su conjunto…

