Felices 51 años de vida a Luis Miguel

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Una carrera de 39 años de éxitos del rey

Con 14 años ganó un Grammy, récord que nadie ha conseguido igualar; a los 18 años se proclamó vencedor en dos ocasiones del festival de Viña del Mar; tiene 31 discos, 22 giras, 2 películas, una serie autobiográfica y 225 conciertos en el Auditorio Nacional.

Este lunes 19 de abril, Luis Miguel cumple 51 años de vida y todas sus Incondicionales están listas para rendirle tributo en las redes sociales.

“Único” como la marca de su vino, Luis Miguel Gallego Basteri es ya una leyenda. El ángel, talento y todos los dones que Dios le concedió son inigualables.

Y en esta época de pandemia, del llamado Covid-19, que vino a revolucionar no sólo nuestro estilo de vida sino también nuestra mente, El Sol brilla más que nunca al cumplir 50 años de vida, 31 discos, 22 giras, 2 películas, una serie autobiográfica y 225 conciertos en el Auditorio Nacional.

Ha grabado 31 años, ganador de 10 premios Grammy y como dijimos más de 100 millones de discos vendidos. El primer latino en recibir un Disco de Oro en Estados Unidos por un álbum en español; como el primer latino en llenar el Madison Square Garden; primero en realizar 30 conciertos sucesivos en el Auditorio Nacional de México.

Para Luismi el Festival Viña del Mar tiene un gran significado en su carrera pues a la edad de 15 años cantó por primera vez en el más importante festival chileno en el que también dejó huella durante sus actuaciones en 1990 y 1994, cuando recibió antorchas, gaviotas y el premio al artista más popular de ese año.

Luis Miguel Gallego Basteri nace un 19 de abril de 1970 a las 23:30 horas en el hospital San Jorge de Santurce en Puerto Rico midiendo 53 centímetros y pesando 3 kilos con 900 gramos. Es hijo de Marcella Basteri (bella actriz italiana y desaparecida desde 1986) y Luis Rey (un español que en las décadas de los 60 y 70, era cantante y compositor que tuvo cierta presencia en España y Sudamérica). Hermano mayor de Alejandro y Sergio.

Luis Rey decide bautizar a su primogénito con el nombre de Luis Miguel en honor al torero que idolatraba en ese momento Luis Miguel Dominguín (padre de Miguel Bosé).

En 1981 Luis Rey junto con un amigo llamado Andrés García (el polémico actor que hoy radica en Acapulco) decidieron que el pequeño Luis Miguel tuviera una oportunidad de cantar en un centro de espectáculos de Ciudad Juárez, Chihuahua, era una prueba de fuego que se le daba para enfrentarse al público conformado por 600 personas. La gente que escuchó por vez primera cantar a Luis Miguel, se quedó absolutamente prendada de aquel pequeño rubio de ojos verdes, sonrisa radiante, además de ser extraordinariamente simpático, y desenvuelto, cantaba y canta prodigiosamente.

Para su padre Luis Rey fue una experiencia única y arrebatadora, su primogénito se había sentido tremendamente a gusto interpretando “Granada”. Para Luis Rey fue todo un descubrimiento el éxito que tanto había anhelado poseer en su carrera y podía tenerlo delante de él, saliendo de su hijo.

Para que El Sol lograra el éxito le hacía falta un padrino, digamos una persona “influyente” y fue Arturo El Negro Durazo (en ese entonces, jefe de la policía capitalina), quien ideó la forma de que el 21 de mayo de 1981 Luis Miguel cantara en la boda del presidente de México, José López Portillo, Paulina López Portillo y Pascual Rubio, celebrada en el Colegio Militar.

Fue un acontecimiento social de primerísima magnitud, Luis Miguel acompañado por su padre actuó tras la orquesta de Bebu Silveti, siendo su interpretación tan soberbia e inaudita que desde el mismo presidente, su hija y hasta el último de los invitados se quedaron anonadados ante el cristalino torrente vocal de tan simpático pequeño de quien nadie había oído hablar antes.

En dicha boda estuvo presente el director de EMI Capitol, quien dijo: “Este niño tiene que cantar en mi disquera”, así fue como Luis Miguel ingresó a EMI, y el 23 de enero de 1983 sale a la luz su primero disco “El So”, 1+1= 2 enamorados, se colocó en el gusto de la gente e inmediatamente miles de personas coreaban los temas que poco a poco lo llevaron a la fama: Directo al corazón, Mentira, Recuerdos encadenados, Decídete, Palabra de honor, Isabel, La chica del bikini azul, Muchachos de hoy, entre muchos otros temas.

La fama de Luis Miguel trascendió fronteras, su voz ya se escuchaba en diversas partes del mundo.

Hablar de los éxitos de Luis Miguel es hablar de toda su carrera artística y se puede resumir en que está considerado como uno de los artistas latinos más importantes a nivel mundial, como toda una leyenda.

Hasta la fecha ha vendido más de 100 millones de discos. Fue el primer latino en recibir el World Music Award en Mónaco y el premio a la Excelencia Europea en España.

Es el primer artista latino que recibe un disco de oro en Estados Unidos por un álbum en español.

Sin olvidar su incursión al cine como fue la cinta Ya nunca más con Gonzalo Vega y Fiebre de amor con Lucero.

Sin dudarlo, alcanzar la estatura de Luis Miguel es alcanzar la estatura de El Sol.

¿DÓNDE ESTÁ MARCELA BASTERI?

Es un misterio desde 1986 el paradero de Marcela Basteri, año en el que abandona a Luisito Rey y supuestamente viaja a su Italia natal. Cuentan que Marcela le dijo a una de sus tías que iba a viajar a España para recoger a su hijo menor, Sergio, que estaba con su padre, para después viajar ambos a Chile donde se reencontrarían con Luis Miguel.

Esto nunca llegó a ocurrir. Polo Martínez que fue manager de Luis Miguel contaba en un programa de la televisión argentina en 2018 que “la madre de Luis Miguel vino a España y que de aquí no salió nunca más”. “Luis Miguel buscó a su madre por todo el mundo, incluso la buscaron los servicios secretos israelíes, el Mosad”, ante la falta de resultados, Polo Martínez recuerda como el cantante visitó en numerosas ocasiones a mujeres que leen el tarot, “la última vez que se sabe algo de ella es que entró en la casa del padre en España y la versión de todo el mundo es que nunca más salió de allí. El padre le dijo: “vos me dejaste, yo te mato”, y no salió de allí nunca más”. Para el exmanager, “para Luis Miguel va a ser el padre siempre. Cuando él vuelve del velatorio del padre me dice, “mi papá se llevó a la tumba el secreto de la muerte de mi mamá” y se puso a llorar como un chiquito. Sentimientos tenía hacia el padre más allá de todo lo que le había hecho”.

TUVO UN ACCIDENTE AÉREO Y QUE VOLVIÓ A NACER?

“Acabo de pasar uno de los momentos más duros de mi vida. Toqué la muerte. Sólo le quiero pedir a toda la gente que sienta, porque sentir es vivir y vivir es ser feliz”, dijo Luis Miguel.

El sábado 18 de noviembre de 1995, el avión en el que el cantante Luis Miguel llegaba a Guadalajara tuvo fallos y el tren de aterrizaje nunca descendió, por lo que el capitán decidió aterrizarlo de urgencia. Se preparó todo en el Aeropuerto Internacional Libertador Miguel Hidalgo de Guadalajara, se puso espuma en la pista y la aeronave aterrizó “de panza”, se salió de la pista, chocó contra la malla ciclónica del perímetro aeroportuario y cayó sobre un costado. Horas más tarde, en el escenario instalado en el Estadio 3 de Marzo, “El Sol”, a sus 25 años de edad, declaró que ese día “había vuelto a nacer”.