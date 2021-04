Arturo Zaldívar, calderonista

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ENREDIJO-. Este no es el sustantivo más apropiado para intentar tratar asuntos jurídicos de alto nivel, pero varios abogados me avalaron el término seguramente por encontrarse en mi misma situación, no entender la reforma.

Esa reforma que nadie pidió, pero que el padre de La Cuarta Transformación dice tener “confianza” a Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

Tenerle confianza el presidente Andrés Manuel López Obrador a un calderonista de hueso colorado sí que es un enredijo, si recordamos que en el púlpito mañanero el zurdo michoacano ha sido uno de los antagónicos favoritos del tabasqueño, con decirle que supera al innombrable Carlos Salinas de Gortari.

La animadversión a Calderón se debe a que el ex priista, ex perredista y ahora dueño de Morena no digiere la derrota que el “hijo desobediente” le infringió en las elecciones del primer domingo de julio de 2006, siendo ésta la primera derrota del hijo predilecto de Macuspana, con cuyos simpatizantes tomó el Paseo de la Reforma, “fundó” el canal de televisión “6 de julio” y causó pérdidas al comercio aledaño varios meses.

Si, la primera, pues la segunda derrota fue en 2012 cuando ganó el priista Enrique Peña Nieto. A diferencia del .5%, más o menos con el que Calderón derrotó a Andrés en 2006, Peña lo rebasó con un mínimo de 10 puntos por lo que no tuvo tanto margen de reclamo, López Obrador.

ZALDÍVAR-. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es un queretano distinguido, marista de formación académica y egresado de la Escuela Libre de Derecho donde seguramente conoció a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien ya Presidente lo invita a incorporarse al Poder Judicial como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación

Esto fue el primero de diciembre de 2009 y no sé porqué me recuerda que fue poco antes, poco después de la llegada de la mal recordada influenza a nuestro país.

Ya Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 2 de enero de 2019, en plena escasez de gasolinas en nuestro país, cuando se hacían largas filas en las gasolineras para poder llenar tanque, propone a Arturo Zaldívar para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como verá, el nombramiento de ministro de Zaldívar se liga un poco a la Influenza y su ampliación de mandato en la Presidencia, se liga a la pandemia, cuando menos algo sintomático.

SILENCIO-. Uno de los tantos dichos del pueblo sabio es que “quien calla otorga” que pudiera ser el caso de Arturito Zaldívar, pues hasta ayer no había pronunciado palabra alguna de aceptación o rechazo a la ampliación de su mandato.

¿Tendrá el valor civil de decirle no al Presidente?

