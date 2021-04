Gente de la tercera edad tuvo que velar en los centros para recibir segunda dosis

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Si bien, hubo algunos contratiempos en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en adultos mayores de 60 años de Chetumal, finalmente se llevó a cabo la primera jornada y los abuelitos se dijeron satisfechos con la atención recibida.

La aplicación del refuerzo de Pfizer contra el coronavirus, en esta ocasión es para quienes recibieron la primera dosis entre el 19 y 21 de marzo pasados, para lo cual se instalaron módulos de vacunación, no sólo en Chetumal, sino en otros puntos, hasta donde llegaron las personas de la tercera edad a completar su inmunización.

Por ejemplo, en el módulo del CBTIS 214, que se ubica sobre la calle Heriberto Frías esquina con Cedro, la jornada comenzó casi con una hora de retraso, pues fue a las 8:45 horas cuando llegó el biológico hasta este sitio, mientras al exterior ya había una larga fila de pacientes que se dieron cita desde muy temprano, incluso algunos desde las 5:00 de la mañana.

Por su parte, en el domo “Las Casitas”, sobre la calle Emiliano Zapata, la campaña arrancó puntualmente a las 8:00 de la mañana como se había especificado en la convocatoria, de tal manera que se lograron aplicar las dos mil 496 dosis, que tenían pensadas como meta en esta primera jornada.

Por último, el tercer módulo habilitado para aplicar la segunda dosis, se encuentra en la primaria “Melchor Ocampo”, en Calderitas, y de acuerdo con las autoridades de Salud, esta campaña concluirá este martes, en los tres sitios, con un horario de atención que va de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

De tal manera, que las autoridades de salud continúan realizando la invitación a todos aquellos abuelitos que ya recibieron la primera dosis en marzo pasado a fin de que completen su programa de vacunación y no se queden sin el refuerzo.

En Calderitas se formaron desde un día antes

El módulo de vacunación instalado en la escuela Melchor Ocampo, de la comunidad de Calderitas, inició actividades a las ocho de la mañana de ayer, sin embargo, los adultos mayores de 60 años y sus familiares hicieron guardia para apartar su lugar desde la noche anterior, a fin de asegurar su acceso a la segunda dosis.

Si bien, el ayuntamiento de Othón P. Blanco comenzó a publicitar que los días 19 y 20 de abril se instalarán módulos de vacunación en el domo de las Casitas, el CBTIS 214 y en Calderitas para aplicar la segunda dosis, familiares de mas de cincuenta abuelitos, decidieron no arriesgarse y fueron a apartar el lugar.

“No sabemos como va a ser la dinámica, nos enteramos de que se aplicaría la segunda dosis a través de as redes sociales, pero no había ningún procedimiento especificado, por eso preferimos pasar la noche aquí y asegurar que nuestros abuelitos van a alcanzar vacuna”, dijo una mujer en la fila.

A esto, otro hombre agregó: “Vengo a formarme, pero la vacuna es para mi papá, ya es muy mayor, por eso no lo traigo desde ahorita. Sólo vengo a asegurar su lugar y mañana temprano, lo traerán mis hermanos para que ya pueda ser vacunado. Es que no sabemos como va a estar la dinámica, por eso no lo traigo desde ahorita a exponerse”, manifestó.

Mientras tanto, el personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional efectuaron los trabajos de limpieza en el área donde se instalaría el módulo de vacunación y afirmaron que no habría ningún contratiempo en la aplicación de las vacunas, pero tampoco explicaron un procedimiento.

De tal manera, que la gente pasó la noche y a partir de las 8 de la mañana del día siguiente fueron pasando uno a uno a recibir su respectivo refuerzo de la vacuna, conforme tenían su lugar en la fila.

Maestros de Quintana Roo descartan pronto regreso a clases presenciales

Mas de 40 mil maestros de Quintana Roo serían vacunados contra Covid-19 a partir del próximo mes de mayo, sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirma que eso no será suficiente para determinar un regreso a clases presenciales en junio de forma segura, tal y como lo anunció el gobierno federal, pues desafortunadamente, muchos planteles han sufrido afectaciones por el paso del tiempo o por el vandalismo, que no han sido resueltas para recibir al alumnado.

Fermín Pérez Hernández, representante del SNTE en el estado, fue quien confirmó que a pesar de la voluntad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las escuelas del estado no se encuentran en condiciones para retomar las actividades, por lo que consideran imposible que los alumnos regresen a las aulas el próximo ciclo escolar “No creo que vayamos a regresar antes de que termine el curso, las escuelas están muy dañadas, se tienen que hacer jornadas de limpieza y eso no creo que sea de un día para el otro”.

Asimismo, indicó que adicional a la vacunación del personal docente, es necesario que se alcance el color verde en el semáforo epidemiológico estatal y un estado controlado de la pandemia en la entidad, así como una capacitación a los maestros para enfrentar el regreso en una nueva normalidad con todos los protocolos de seguridad sanitaria.

Es por lo anterior, que asociaciones civiles y padres de familia han señalado con anterioridad que es importante detectar desde ahora las necesidades en cada plantel, a fin de que los alumnos puedan regresar con el mínimo riesgo de contagio a la nueva enfermedad, tales como la existencia de ventilación en todos los salones, que tengan acceso seguro al agua, que es lo básico para mantener la higiene de manos,

Asimismo, los padres de familia manifestaron que los espacios físicos que se tienen disponibles, les causan bastante inquietud, ya que las medidas sanitarias impiden aglomeraciones en lugares cerrados, es decir, que los grupos de 30 alumnos a los que estaban acostumbrados no podrán ser y deberán encontrar la manera de que todos sus hijos puedan acceder a las clases presenciales de forma segura.

“Cuidar a los niños es complicado, porque cuando se vuelvan a ver, van a querer abrazarse, jugar, y todo eso también se tiene que trabajar con la Secretaría de Educación y los maestros. Los espacios escolares no son adecuados para ello, pues deberán estar en grupos reducidos en espacios abiertos o ventilados”.

De tal manera que, reiteró se debe hacer un levantamiento de las necesidades de cada plantel, para cotizar cuanto costaría realmente la adecuación de las aulas de cara al retorno seguro a las clases presenciales.

Rehabilitación de escuelas costará 5 mdp

En una primera estimación, las autoridades educativas determinaron que por lo menos 140 escuelas en el estado fueron saqueadas y unas 10 vandalizadas durante el año que no han estado en función, es decir, que la rehabilitación costaría entre tres y cinco millones de pesos.

Lo anterior a razón de que no sólo se deben adecuar las aulas a la nueva normalidad, sino que además se deben hacer las reparaciones pertinentes de los daños ocasionados en un año de inactividad. “Esto contempla la reposición de tubería, cableado eléctrico, tinacos, aires acondicionados, entre otros objetos que fueron sustraídos o dañados”, explicaron.

En el caso de los insumos de limpieza, se indicó que la comunidad educativa tiene presupuesto en cada plantel para la adquisición de estos artículos, los cuales ya están siendo usados en algunos lugares para la limpieza de los espacios escolares, sin embargo, también se deberán adquirir cubrebocas, gel antibacterial y otros elementos a fin de contar con todo lo necesario para evitar la propagación del virus entre los alumnos.

Aerolíneas de Canadá mantienen suspensión de vuelos a Quintana Roo

Esta semana se anunció que la suspensión de vuelos procedentes de Canadá hacía Quintana Roo continuará al menos hasta junio, según información de las cuatro principales empresas de traslado de pasajeros vía aérea que conectaban el Caribe Mexicano con el país norteamericano.

Es decir, que Air Canada reactivará funciones hasta el uno de junio, WestJet el cuatro, Air Transat el 14 y Sunwing sería la última en reactivarse hasta el 23 junio, a reserva de lo que suceda con la contingencia sanitaria a nivel mundial, pues de darse un rebrote, seguramente anunciarían una nueva suspensión.

El argumento, para mantener la suspensión hasta junio es que Canadá lidia con su tercera ola de contagios por Covid-19 y su gobierno ha manifestado la insuficiencia de vacunas para sus ciudadanos, asimismo, la baja demanda de vuelos a estos destinos propiciaron la toma de dicha decisión, puesto que la gente no está viajando.

Inicialmente, la medida de no realizar viajes de placer comenzó el 31 de enero y tenía previsto culminar según las autoridades de Canadá, el 30 de abril, no obstante, ahora se tendrá que esperar hasta junio, lo que traerá afectaciones a México, Jamaica y República Dominicana, quienes tienen a este país como el segundo emisor de turistas a sus ciudades.

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) la cancelación de vuelos establecida hasta finalizar el mes corriente, había representado una pérdida del 80% de este mercado para el Caribe Mexicano, considerando que el segundo país con más conectividad aérea hacía Cancún era Canadá.

En 2019, eran 17 ciudades canadienses las que volaban de forma directa a Cancún, mediante siete aerolíneas, las cuales movilizaron ese año a más de 1.2 millones de canadienses; mientras que para el 2020 y a pesar de la contingencia sanitaria, movilizaron a 492 mil 383 visitantes de dicha nación a Quintana Roo.

Aeropuerto de Cancún mantiene alto índice de operaciones

Luego de haber rebasado nuevamente la barrera de las 400 operaciones el sábado pasado, el Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene su buena racha de vuelos, programando más de 350 el día siguiente, según información del grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

“El domingo se programaron un total de 371 vuelos en la terminal internacional de esta ciudad, donde el ritmo de operaciones permanece alto a una semana del fin de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. De ese total de 371 operaciones, 185 fueron llegadas y de estas 78 fueron nacionales y 107 internacionales”, dijeron en comunicado de prensa.

Agregaron que “hubo 186 salidas de las que 78 eran hacia aeropuertos mexicanos y 108 con rumbo a terminales del extranjero”, mientras que los destinos internacionales con operaciones programadas fueron Atlanta, Austin, Baltimore, Bogotá, Boston, Caracas, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Frankfurt, Guatemala y Hartford.

Lo mismo que, Houston, Lisboa, Lima, Londres, Los Angeles, Medellín, Miami, Mineápolis, Nueva York, Orlando, Panamá, Phoenix, Raleigh, Salt Lake, San Francisco, San José, San Luis, Seattle, Tampa, Washington.

Finalmente, indicaron que las aerolíneas internacionales con operaciones programadas para ese domingo fueron Air Portugal, Alaska, American, Avianca, Avior, British, Copa, Delta, Frontier, Jet Blue, Latam, Lufthansa, Southwest, Spirit, Sun Country, United.

