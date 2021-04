Yunes: venganza política en mi contra

Miguel Ángel Rivera

“Aquí estoy, a sus órdenes”, respondió el ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, al anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR), de que se abrió una investigación en su contra por presuntos delitos cometidos durante su paso por la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Es totalmente reprobable que órganos del Estado mexicano se usen para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas, o -peor aún- para vaciar odios. Eso es propio de las dictaduras, no de las democracias”, escribió Yunes Linares en un comunicado donde responde al anuncio de la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, de que se espera un informe de la actual directiva del ISSSTE para proceder contra el ex director.

“No es casual que la denuncia de la UIF se filtre en plena campaña electoral y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz”, sostuvo el ex gobernador quien a lo largo de su carrera política, primero en el PRI y luego en el PAN, ha dejado constancia de fuerte carácter y de no admitir críticas en su contra.

Por su formación como abogado y por su paso por instituciones de seguridad pública, entre las cuales están el haber sido subsecretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo de la Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yunes Linares también conoce los procedimientos jurídicos y por ello, en su respuesta a la denuncia de la FGR, también manifestó: “Me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, institución que -estoy seguro- me solicitará información, misma que entregaré de inmediato”.

En su comunicado, el ex mandatario veracruzano recordó que “toda mi gestión como director general fue auditada tanto por los órganos internos de auditoría, como por la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados, y por la Secretaría de la Función Pública, sin que se advirtiera en la misma ninguna irregularidad.

“Nunca fui requerido por ninguna autoridad por temas relativos a mi gestión como director general del ISSSTE porque siempre actué con base en la Ley.

“Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno proceso electoral, se inicia una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la UIF, institución que sacó del bote de la basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir”.

Una vieja rencilla y un debate que no se dio

El señalamiento de Yunes en el sentido de que las instituciones del Estado mexicano se usan para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas seguramente tiene su antecedente en el enfrentamiento que tuvo con Andrés Manuel López Obrador cuando era gobernador y el ahora Presidente realizaba su tercera campaña electoral.

A su paso por Veracruz, el fundador y candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovechó para lanzarse contra el PAN en respaldo del candidato de su organización, Cuitláhuac García Jiménez, quien a la postre resultó triunfador y tomó posesión en relevo de Yunes Linares el mismo día en que López Obrador rindió protesta como Presidente de la República.

AMLO acusó al gobernador panista de nepotismo, por las aspiraciones de sus hijos, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, de sustituirlo en el cargo de gobernador el primero (perdió)y el otro ser presidente municipal de Veracruz (lo cual consiguió) y además lo criticó por la supuesta compra de un reloj con valor de más de seis millones de pesos.

En respuesta, el ex gobernador también se refirió a los hijos de López Obrador, a los que acusó de vivir del presupuesto de Morena.

Pero eso no fue lo peor, Yunes señaló directamente al entonces candidato presidencial de recibir dinero de su antecesor en el cargo, el priista Javier Duarte, quien en ese momento era prófugo de la justicia por irregularidades en el manejo del presupuesto estatal y en la actualidad está preso.

El entonces mandatario, llamándolo “loco”, retó a López Obrador a debate. El posible encuentro generó muchos comentarios en los medios, pues los dos irían en la misma fecha a los municipios de Tempoal y Álamo.

Pero no hubo tal. Los dos cumplieron sus programas de actividades, pero mientras uno estuvo en la mañana, el otro llegó por la tarde y viceversa.

López Obrador se negó desde antes. “Con todo respeto, no tiene nivel. Y además, sí tengo mis preocupaciones, porque tengo mi carterita y no la quiero perder”, respondió con su estilo burlón.

En marzo, aumentó en el número de secuestros

Como lo hace periódicamente, la asociación Alto al Secuestro dio a conocer los registros sobre los casos de secuestro ocurridos en el país y señaló que en el pasado mes de marzo se registró un aumento de 4.6 por ciento en las carpetas de investigación iniciadas por ese delito.

Esto porque en el mencionado mes se reportaron 90 casos, en comparación con los 86 del pasado mes de febrero. El número de víctimas se incrementó 40 por ciento, ya que durante marzo sumaron 130 mientras que en febrero fueron 110.

Al mismo tiempo hubo un aumento de 31 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en marzo fueron capturadas 131 personas por este delito mientras que en febrero fueron detenidos 100 presuntos responsables.

Los estados con mayor incidencia en marzo de 2021 fueron: 1. Estado de México (18); 2. Veracruz (11); y 3. Baja California (7).

Las entidades que reportaron cero secuestros: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Nayarit y Yucatán.

En vías de recuperación, el turismo internacional

El principal destino en México para el turismo internacional, Cancún, será sede, del 25 al 27 del presente mes de la Cumbre Mundial Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (en inglés World Travel and Tourism Council WTTC) que este año tendrá como lema “Uniting the World for Recovery”, el primer gran evento del sector turismo en este año, el cual se estima que se convertirá́ en la plataforma para impulsar la recuperación del sector, que ha sido severamente dañado por los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía internacional.

El encuentro global se realizará de manera híbrida, en dos modalidades: con 600 delegados de manera presencial y más de 30,000 de forma remota, a través de una plataforma digital, según informó en Londres, la WTTC.

Se tiene confirmada la participación de ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz en 2016 Juan Manuel Santos, así como los más altos directivos de empresas (Carnival Corporation, Hilton, Marriot, Meliá e Internova, entre muchas otras), líderes de gobiernos, ministros de relaciones exteriores y de turismo, y más de 100 oradores de primer nivel de países como Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Grecia, Perú́ y Arabia Saudita, por mencionar solo algunos.

“Hoy más que nunca, es de gran trascendencia la realización de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo en Cancún, pues será la plataforma para la recuperación global de esta importante industria. Es momento de que todos, autoridades, empresarios y sociedad, trabajemos juntos y saquemos adelante a este sector. Nuestro evento marcará el camino para la recuperación de 100 millones de empleos este mismo año en el rubro de viajes y turismo, que ha sido severamente golpeado por la pandemia de Covid-19”, aseguró Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC.

Destacó que hay una gran confianza en el gobierno de Quintana Roo, que fue uno de los primeros destinos globales en recibir el Safe Travel Stamp por la aplicación de protocolos de higiene y sanitización.

Anticipó que durante la Cumbre Mundial se presentarán diversas iniciativas relacionadas al sector de viajes y turismo en materia de sustentabilidad, agenda digital, impacto social y el empoderamiento de la mujer en el sector (Women in Global Travel), con gran impacto en materia de equidad de género.

