Desde principios de año, el Hospital Civil Juan I. Menchaca ubicado en Guadalajara, Jalisco, dejó de administrar tratamientos para los pacientes lisosomales debido falta de presupuesto, sin embargo, hasta la fecha no han dado solución ante esta problemática que impacta en la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras. El martes 20 de abril los padres de los pacientes atendidos en esta institución en compañía de Grupo Fabry de México, IAP, le entregarán un oficio al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, donde le externarán la urgencia de reanudar los tratamientos de los menores a la brevedad posible. Hasta el momento, no han tenido respuesta de las autoridades del Hospital Civil. Debido a la necesidad para evitar el deterioro en la vida de los infantes, los padres de familia han anunciado que se manifestarán a las afueras de la Secretaria de Salud del estado de Jalisco para demandar la compra y correcta administración para sus hijos. Grupo Fabry de México, IAP que los apoya, desde el pasado 24 de marzo entregó la carta al secretario de Salud estatal, para que se reanudaran los tratamientos, pero a la fecha no se tiene ninguna noticia.

A lo largo de un año de pandemia, la gran mayoría de las personas que han contraído el virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, han tenido efectos secundarios físicos resultantes de la infección. Sin embargo, la maestra Ana Patricia González Rodríguez, del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, integrante del grupo de expertos de Instituto Cloralex, afirma que muy poco se ha hablado de las consecuencias psicológicas que trae consigo este padecimiento en el proceso de recuperación. De acuerdo al Consorcio de Neuropsicología de España, el paciente con Covid-19 sufre afectaciones neuropsicológicas que repercuten de manera significativa en su calidad de vida. En la primera fase sintomática clínica, el sistema inmune se activa por completo y aparecen síntomas neurológicos como dolor de cabeza, mareos, confusión, deterioro cognitivo, que puede estabilizarse o aumentar dependiendo la gravedad del virus. Además, este deterioro cognitivo puede manifestarse como disfunción ejecutiva, amnesia leve, alteraciones perceptuales, visión borrosa, ataxia y afectación motriz, puede derivarse a una lesión neurológica por hipoxia que puede generar encefalitis. Asimismo, la pérdida de olfato y del sentido del gusto trae afectaciones en la percepción de la realidad, por lo tanto, afecta la alimentación. El paciente no experimenta saciedad ligada a la satisfacción que brindan los olores y sabores por lo que, genera frustración. Por otro lado, se intensifica el miedo a morir y contagiar a familia. Se acrecienta la ansiedad y la sensación de pérdida de control y certeza, lo cual puede llegar a generar estados de pánico y afectaciones graves de la personalidad como despersonalización y estados esquizoides. Además, aumenta la depresión y labilidad emocional que se manifiesta en pérdida del sentido de vida y en casos extremos, ideación suicida. Si la estructura familiar responde a las necesidades emocionales del paciente con empatía, acompañamiento afectivo y si tiene contención fuerte, la recuperación será más propicia y viable. Finalmente, el bienestar espiritual que el paciente logre crear a través de la meditación, será una pieza clave para alentar la expectativa de sanación y esperanza.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública, durante el año ha procesado un total de 138,624 pruebas de detección a la infección respiratoria Covid-19 que causa el virus SARS-CoV-2. Este organismo, dependiente de la Secretaría de Salud, ha cumplido con altos estándares de diagnóstico al emplear la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, un método con el que se aumenta y copian las características del material genético del virus. Al aplicar políticas de innovación en ciencia y tecnología, el LESP incorporó en noviembre de 2020 la aplicación de la Prueba Trioplex, con el fin de detectar en la misma muestra de mucosa nasal y nasofaríngea, los virus de influenza A, B y el nuevo coronavirus, un modelo avalado por la Secretaría de Salud federal. Autoridades nacionales e internacionales han reconocido el trabajo de los 38 químicos, biotecnólogos, médicos, técnicos y personal administrativo de este organismo. El Laboratorio Estatal confirma que, del total de pruebas realizadas, 41,480 análisis han sido mediante la técnica Trioplex.

