Ruensito rinde homenaje a México con la canción “Mi casa es tu casa”

Triunfa en Medio Oriente

El artista pone en alto el nombre de nuestro país con música latina

Arturo Arellano

Ruensito es un talentoso cantante mexicano, quien se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Mi casa es tu casa”. Es originario de Michoacán, pero vive en Beirut; habla cuatro idiomas, estudió teatro musical y es autor del libro “Seven Moms”, por lo que se ha convertido en la sensación mexicana del Medio Oriente, sobre todo por su tarea musical.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el michoacano comentó que “empezamos el año pasado con ‘Me corono’ que tuvo una gran respuesta de parte de la gente, la canción viajó a mas de 90 países y estamos cerca del millón de reproducciones, sobre todo en plataformas musicales de Medio Oriente. Ahora estamos promoviendo ‘Tu casa es mi casa’, que es un tributo a nuestro México, sus tradiciones, cultura, al mexicano trabajador y que te abre las puertas de su casa, que te da todo sin medida, el video incluso ya llegó a los 2 millones de reproducciones, por lo que pienso que a la gente le ha gustado mucho”.

Explica que “la vida me trajo a Beirut, grabé ‘Me corono’, sin esperar qué iba a pasar lo que pasó, estoy haciendo mucho ruido, es un regalo de la vida y de mi trabajo, aquí estamos. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden presumir de México, por eso hice esta canción, empezando por hablar de su gente que siempre actúa de corazón, somos muy cariñosos y proveemos mucho a quien más lo necesita, mientras que a los extranjeros, los cuidamos, tratamos de hacer que se la pasen bien, podemos presumir nuestra comida, los tacos, los estados de la República Mexicana, nuestra cultura, las bellezas naturales”.

Recordó que en mayo “cuando salió ‘Me corono’ seguimos trabajando en música nueva, grabamos 8 temas mas que servirían para un EP, pero decidimos avanzar con ‘Mi casa es tu casa’ como sencillo individual y nos cambiaron los planes definitivamente. Me encanta escribir, en este sencillo nuevo ya me involucré en la composición y cien por cien también la letra es mía, cada canción refleja algo diferente, es una letra cien por ciento mexicana, para dar a conocer nuestro país”.

Asimismo, afirma que “el tema ‘Me corono’ nos dejó gran aprendizaje y disfrute, que no se tenía planeado, ahora ‘Tu casa es mi casa’ es una lluvia de sorpresas, que me hacen decidir ir por sencillos únicamente para prender de cada canción, porque cada una tiene su historia y debe tener sus propios resultados, en este caso nos trae una causa noble”, de la cual comentó “nos hemos asociado con marcas mexicanas para poder construirle una casa a la familia Reynoso, pero no queda en eso, también se trata de impulsar la economía mexicana, pues las marcas donaron producto para apoyar a los mexicanos y todo va encaminado en el mismo sentido”.

Finalmente, adelantó que “estamos planeando un streaming, en el que la idea es cantar desde Líbano, luego tenemos un posible viaje en junio a México con algunas presentaciones, esperamos que se pueda lograr todo, no hay nada concluido ni definido, mientras la pandemia no termine”, concluyó.