Sumisión del TEPJF

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Además de gobernador, en Guerrero también se elegirán diputados y alcaldes, ¿también estas elecciones se suspenderán? Félix tiene la palabra.

INE, ADIÓS-. Las críticas diarias y cada vez más hostiles contra el INE por parte del padre de la Cuarta Transformación son una clara intromisión en los comicios, sea cual haya sido la resolución del Instituto en el caso de Félix Salgado.

Ante estas diarias intromisiones presidenciales, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no emiten la más leve llamada de atención contra el mandatario y en el caso de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez su llamada a la civilidad es más tibia que un huevo en arroz blanco.

De los calificativos y sobre todo descalificativos del padre de la Cuarta Transformación en contra del Instituto Nacional Electoral, como se lo anticipé la semana pasada y que muchos me criticaron calificándome de exagerado, pronto se dieron cuenta, pues la versión es cierta, tal como me lo confió un cuadro destacado de Morena, antes priista, luego perredista.

La comunidad jurista del país opina que el desempeño de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da pena por decir lo menos, por tanto entreguismo al Presidente de la República, pero como “ya no es como antes”, imposible sospechar que haya habido “cañonazo$” para convencerlos de votar para que Félix Salgado siga como candidato.

GUERRERO-. A propósito, los mismos magistrados del Tribunal Electoral de la Federación deberían sancionar al propio Salgado Macedonio por su abierta amenaza de “o me regresan el registro o no hay elecciones”, pues en esta entidad no solo se elegirá gobernador, también diputados locales y presidentes municipales.

Pero si cumple su amenaza don Félix, tampoco se elegirían a 46 diputados locales y a 80 presidentes municipales y ante esta amenaza no hay un solo punto de vista de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿porqué tanta complacencia?, ¿será gratis?

Las bravuconadas presidenciales en contra el INE no asombran, son tono de todos los días, igual que la tibia postura de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, por lo que son evidentes las declaraciones abiertas de debilitamiento institucional que el gobierno federal asesta al árbitro “más caro del mundo”.

Lo que no se le ve nada caro es el “acarreo-concentración”, de simpatizantes de don Félix Salgado Macedonio provenientes de varias entidades del país, hasta de Guerrero, a las oficinas centrales del INE, dicen sonrientes algunos de los “concentrados”.

Pero eso sí, don Félix ya reportó como “gastos de campaña” la elevada cantidad de 740 pesos. De risa verdad, así es la política, de risa.