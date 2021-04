El Tribunal Electoral, ahora a la pista

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La sobrerrepresentación es algo fundamental para Morena para lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y continuar con las reformas constitucionales y cambio de leyes a placer, conforme lo vaya necesitando en el gobierno.

La llamada mayoría artificial, bien bautizada, porque es eso, una mayoría que no ganaron en las urnas, ha existido en las últimas décadas y así los partidos políticos principalmente los hegemónicos, han obtenido su mayoría.

El PRI y Morena han recurrido a esta artimaña acogiéndose al artículo 54 de la Constitución Política de la República que les otorga el 8% como máximo de diputaciones adicionales por la vía plurinominal, situación que no ha sido así, porque valiéndose de vacíos legales en la ley, acomodan y transfieren diputados que están en alianza y lo contabilizan como voto de la alianza y acomodan los votos de tal forma que se contabilice al partido mayoritario.

Es así como la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados siempre ha sido una constante en la distribución de curules. Los partidos políticos han recurrido a las alianzas que les permite acceder a curules que solos no podrían lograr.

Sin embargo, esta manera de asignar legisladores de representación proporcional, ha provocado que en más de una ocasión, se viole el artículo 54 de la Constitución, que indica que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, mayoría relativa o representación proporcional, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Así sucedió en los comicios de 2012, 2015 y 2018 que fueron beneficiados los partidos dominantes en ese entonces PRI, Verde y en la última, Morena.

Desde más de una década los partidos políticos han utilizado coaliciones electorales en busca de la mayoría en la Cámara de Diputados, que Insisto, provoca una sobrerrepresentación, situación que el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere corregir mediante un acuerdo del Consejo y que ha impugnado Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estará discutiendo en este momento que se redacta esta colaboración.

El INE propone un acuerdo para que la asignación de diputaciones por representación proporcional se ajuste a los parámetros constitucionales, que indica el artículo 54 de la Constitución General de la República, que es de 8%.

Creo que no se está pidiendo mucho. Morena ya fue beneficiada con una sobre representación en la actual legislatura, los demás partidos que han llevado a cabo coaliciones también ya se han beneficiado, porque no ahora de una vez por todas acatan la ley como debe de ser, no más de 8%. No hay mucho que pensar. Respeto a la Ley, “ahí está el detalle”, querido lector.

En este momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial en su sesión también discute los casos de cancelación de candidaturas de los Morenistas Salgado y Morón por no presentar sus reportes de gastos.

Estos dos asuntos de suma importancia se definirán en sesión del TEPJF y la atención está puesta en los asuntos de las candidaturas, pero la sobre representación en fundamental para Morena porque ahí podría perder o ganar la mayoría en la cámara baja.

Sin embargo aún si esto sucediera, que perdiera la mayoría absoluta y que se aplicará la ley rigurosamente del 8% podría recurrir a sus partidos satélites. El PT, PES y Verde, más lo que se acumule.

Ese podría ser el camino o a menos que los ciudadanos salgan y abrumadoramente voten por la alianza del PAN, PRI y PRD, que tiene como finalidad, lograr la mayoría en los diputados federales. Esto también se puede dar.

Así las Cosas, hasta pronto, seguimos en emergencia en espera del repunte de vacaciones, las muertes siguen, quédese en casa.

