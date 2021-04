Propuesta de plan fracasado

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Hasta hoy, los planes iniciados por el gobierno han sido vistos como meras imposiciones dictatoriales, que se reflejan como tales desde que son apenas anunciados, con expresiones como “¡va porque va!” y otras parecidas. El uso de los militares en mil actividades que no les corresponden, los nombramientos de incapacitados por diversas razones en diferentes cargos, la utilización de los legisladores para avalar iniciativas perniciosas, son señales irrefutables.

Obras aún en ciernes, como las construcciones del aeropuerto de Santa Lucía, a costa de tirar a la basura más de 300 mil millones de pesos y en un lugar remoto; del Tren Maya y de Dos Bocas, a las cuales expertos anticipan un fracaso ineludible, se suman al enorme caudal de proyectos fallidos.

Hace unos días, nuestro Presidente fue invitado a participar en la Cumbre de Líderes por el Clima, organizada por el presidente estadounidense, Joe Biden, que arrancó ayer. De inmediato ideó plantear en esa importante reunión, la inserción de su programa Sembrando Vida, para que se extienda a países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. También propondría que Biden dé visas de trabajo a quienes participen en la plantación de árboles.

Como si se tratara de una reunión en nuestro país, en la que participan oidores, no opinantes, como está acostumbrado, pensó en una solución que abarcaría a países centroamericanos que reciben dinero del gobierno de México, pero ahora con intervención de Estados Unidos y que su propuesta sería tomada en cuenta con un aplauso generalizado.

La reunión se ideó para exponer ideas que lleven a consumar, en la mejor medida, el cambio climático que amenaza al mundo. La idea de sembrar árboles no es mala y contribuiría en buena medida a realizar el proyecto. Sin embargo, no es el ejercicio central del planteamiento en esta ocasión. Un funcionario estadounidense dijo que la agenda climática se abordará sola. De acuerdo con sus propios méritos. No se trata de plantar árboles ni de migración.

Por si fuera poco, el proyecto Sembrando Vida ha sido calificado como un rotundo fracaso por los expertos. La meta era sembrar 575 millones de plantas el año pasado. Fue rebajado a 80 millones o al 13 por ciento. Pero al final se quedó con sólo 40 millones. La misma ex secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, reconoció que no se contó con el insumo básico, que son las plantas.

Los militares multiusos se comprometieron a proporcionar 100 millones de árboles y plantas, de 12 viveros. Pero no cumplieron. Primero bajaron a 80 millones y finalmente entregaron 37 millones.

Por su parte, Rafael García del Horno, secretario de Finanzas de la Fundación Mejoremos al Campo, enfatizó: “El programa forestal Sembrando Vida, calificado por autoridades como único en el mundo con propósitos de reforestación de un millón de hectáreas ha fracasado rotundamente en el actual gobierno federal”

Agregó: “La falta de planeación, nulo compromiso de autoridades y coordinadores, incumplimiento de proveedores de plantas de vivero (entre ellos el Ejército mexicano) y un profesionalismo equivocado, completaron el fracaso perfecto de un esfuerzo en el que, el gobierno federal casi con los ojos cerrados, ha canalizado, en dos años de ejercicio, más de 43 mil millones de pesos”.

Lo más seguro es que el Presidente cree que los gringos están dormidos. Que no conocen lo que ocurre en México y que el “flamante” plan fracasado que propuso, embonaría como el émbolo en la jeringa. Que sería acogido con vítores y aplausos como lo que les hacía falta y que hasta darían las gracias al gobierno mexicano, por aportar algo que habían olvidado.

No podemos soslayar que uno de los planes estrellas de Biden es combatir la contaminación ambiental. Absolutamente contrario a los intentos de nuestro mandatario, de exterminar por contaminación, la vida de los mexicanos.

