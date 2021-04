Valeria te invita a decir “Bye bye” a todo lo que te lastima y hace daño

La cantante fusiona el pop, R&B y el trap

Es el quinto sencillo de su nuevo EP “Odio Amarte”

Arturo Arellano

Valeria es una extraordinaria cantante que fusiona el pop, R&B y el trap en su propuesta musical, con la que presenta su nuevo EP “Odio amarte”, así como el quinto sencillo de este material denominado “Bye Bye”, que además viene acompañado de su video musical.

“Odio amarte” contiene cinco canciones escritas y producidas por la misma Valeria en conjunto con el equipo de producción y composición integrado por fLIP Tamez (Jumbo), Marcela de la Garza, Lalo Bladinieres y Gil Elguezabal (Beats by Compradres), de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “El EP nace sencillo tras sencillo, lo cual ha estado muy padre, porque empecé hace dos años con la composición y producción, es increíble poder estar en cada parte de mi música y ahora poder presentar el resultado que la verdad me tiene muy contenta”, aseveró.

“Bye bye” es el último sencillo de este EP, el cual describe “está compuesto por diferentes sonidos, en el caso de el último sencillo, es reggaetón con urbano, R&B y trap, lo cual me emociona porque es algo muy fresco, me pone feliz como lo ha recibido la gente estoy emocionada”. En cuanto a la letra dijo que “Bye bye” habla sobre una relación que se termina, donde uno dice “hasta aquí, no quiero más y se acabó”, ese momento en que te valoras “lo cual es súper importante, llevar este mensaje de empoderamiento, para quererte a ti primero”.

En ese sentido, añade que “para mí era importante sacarlo ahora porque el mensaje quiero que llegue no solo a mujeres sino a todos, que las mujeres encuentren ese poder en sí mismas porque hay momentos difíciles, ojalá todos conecten y encuentren la confianza de empoderamiento para dejar lo que te hace daño, todo lo que te lastima, hacerlo a un lado”.

El EP en su totalidad, lo describe como “conceptual con una historia de principio a fin, arranca con ‘el amor es un vicio’, donde planteas que tiene altas y bajas, luego el desamor que no nos hace bien y caemos, pero después hay que agarrar fortaleza para salir adelante. Lo mismo se hizo de forma visual con espejos, por ejemplo, en ‘Malo’, con el que nos fue increíble, decidimos poner un espejo roto que es la señal del lugar donde caí, pero en ‘Bye bye’ ya estamos del otro lado y no necesitamos de nadie más para sentirnos seguras, sino vernos al espejo y amarnos como somos”.

Después de haber culminado este EP, Valeria no quiere esperar más para seguir creando, pues nos adelanta “ya estoy de regreso en el estudio, me emociona componer y escribir nuevas historias, nuevos mensajes, porque los necesitamos. Estoy empezando a ver a futuro y pensamos en colaboraciones, más sencillos y posiblemente un álbum completo, a fin de cuentas, es ver cómo reacciona la gente y seguir trabajando para ellos”.

Adelantó que “en abril esperamos tener un en vivo en redes sociales para conectar con la gente que escucha mi música poder platicar de cada uno de los temas, pedirles que se vengan conmigo y tener esta experiencia para agradecerles tanto apoyo”.

Finalmente, sobre los cambios que ha traído consigo la pandemia dijo “ha sido un año difícil, pero viéndole lo positivo, nos hemos unido como comunidad y nos hemos renovado, encontramos lo que nos hacia falta, el apoyo entre la gente está increíble, restaurantes, artistas, todos estamos caminando juntos y eso me parece maravilloso. En mi caso pude estar con mi familia, recordamos que la vida es preciosa y que hay que vivir cada segundo”.

Valeria se encuentra en las redes sociales como @valeriaxoficial donde mantiene a todos sus seguidores al tanto de nuevas canciones, videos y demás noticia.