“Las cuatro estaciones”, una obra exquisita que logra saciar al público

Con una cena a cuatro tiempos en la Terraza Bichicori

Anna Ciochetti, Alberto Lommitz, María José Bernal y Cristián Alvarado cuentan una emotiva historia que aprovecha diferentes analogías sobre las cuatro estaciones del tiempo

Arturo Arellano

El reencuentro de dos almas que se unieron durante un tiempo y ahora se reencuentran es la primicia de “Las cuatro estaciones”, una emotiva puesta en escena que te lleva a indagar en las diferentes emociones humanas, mientras degustas de una cena a cuatro tiempos en la Terraza Bichicori, hasta donde Anna Ciochetti, Alberto Lommitz, María José Bernal y Cristián Alvarado, llegan para juntos saciar esa enorme hambre que existe de teatro en el marco de la nueva normalidad.

Anna Ciochetti, en entrevista para DIARIOIMAGEN, platicó que “existe una necesidad de todos los involucrados para hacer teatro, pero también de la gente por consumirlo, por verlo, de tal manera, que hacer posible este deseo ha sido una labor titánica, pues al estar cerrados los teatros, nos vimos en la necesidad de buscar alternativas, como lo es el caso ahora de la Terraza Bichicori, un espacio abierto, que nos abre las puertas para contar nuestra historia”.

A efecto de lo anterior, doce “encontramos un texto que se desarrolla en un restaurante, ahí sucede todo, y nos preguntamos, si los teatros están abiertos con muchas restricciones, ¿por qué no hacerlo de otra manera? Entonces, lo hacemos en un restaurante que está abierto y Terraza Bichocori es un lugar precioso, al aire libre, sanitizado y además, tenemos todos los protocolos de seguridad sanitaria necesarios, como uso del cubrebocas, toma de temperatura y aplicación de gel anitbacterial”.

Incluso, añade “lLa obra y los actores cuentan con las medidas de salud, porque la obra sucede en estos tiempos, ocurre aquí y ahora. Lo cual nos resulta muy sabroso, poder dar esta función con toda tranquilidad. Desinfectamos nosotros mismos, nuestro entorno y usamos cubrebocas, respetamos la sana distancia”.

Las funciones siempre son distintas

Sobre la historia, nos adelanta que “habla de dos amigos y su reencuentro, son dos personas que se dedican al teatro desde lugares y posturas ideológicas distintas, de tal manera, que es un enfrentamiento contradictorio de dos personas que se quieren mucho, pero piensan diferente, se vuelve muy sabroso. El texto se divide en cuatro tiempos, lo mismo que el menú del restaurante, que en la ficción se llama ‘Las cuatro estaciones’, pero que es este marco de la Terraza Bichicori”.

Es decir, que “cada que llegamos a una de las divisiones del texto, al mismo tiempo la gente elige un platillo para su comida, dependiendo el platillo es un monólogo o canción diferente, de modo que las funciones nunca son iguales. La anécdota sí se mantiene, el hilo conductor es igual y se desarrolla siempre de principio a fin, pero cambian los intermedios, lo cual resulta muy atractivo para la gente, que puede ir más de una vez y se encontrará con cosas innovadoras”, aseveró.

Ahonda, diciendo que es una historia que aprovecha diferentes analogías sobre las cuatro estaciones del tiempo “había un restaurante que se llamaba ‘Las 4 estaciones’ y este restaurante se llama igual en la historia, es la primera referencia, asimismo, abordamos los cuatro tiempos de la vida, cuando naces, luego eres niño, creces hasta convertirte en adulto y finalmente mueres. Por otra parte, son los momentos del menú y el desarrollo de las carreras de los personajes, claramente vemos marcados, la primavera, otoño, verano e invierno en diferentes situaciones”.

Afirma que a quienes tienen que ver con el teatro, la obra les pega muy de cerca, sin embargo, todos se podrán identificar “todos hemos sido como Arturo y nos hemos enfrentado a Arturo o a Susy McFarland. Mi personaje es una mujer que no tiene talento como actriz, pero se dedica a producir, a los negocios, a promover el arte y el teatro en su ciudad, desde un lugar muy serio profesional y formal. Pero, Arturo no piensa lo mismo, cree que ella está mal y viceversa. Todos hemos tenido un amigo así, se quieren mucho pero no se entienden y hay amistades que se rompen por una falta de entendimiento sobre temas específicos, se hieren, se lastiman y se separan, pero luego te das cuenta y te pesa haberles dado más importancia a cosas insignificantes en vez de mantener una buena relación”.

Destaca que “reinicié el entretenimiento presencial con este proyecto, y así tiene que ser, de alguna manera responsable con las medidas sanitarias, que el momento nos exige la vida, porque el ser humano es social por naturaleza, hay gente que se está muriendo de tristeza, de depresión y eso es terrible, por eso debemos reactivarnos en todos los sentidos, hay que ser responsables, pero no hay que tener un miedo irracional”.

Finalmente, refiere que “el arte es una expresión intrínseca al ser humano, yo creo que esto va a pasar y que tenemos que lograr que pase de una forma con el menor daño posible, tenemos que ver de que forma nos vamos a recuperar rápido, nuestra vida natural, nuestro entretenimiento presencial. Debemos encontrar las formas de reactivar rápido la vida cotidiana y natural de todos, en todos los aspectos, pero en las artes es fundamental, habrá que ver los caminos, yo encontré este y ojalá todos encuentren el suyo” concluyó.

La obra ofrece funciones los miércoles y jueves a las 19:30 horas y los domingos a las 18:00 horas, en la Terraza Bichicori (Campeche 367). Costo: $250.