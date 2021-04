El Tribunal Electoral tumba, en definitiva, candidatura de Félix Salgado para Guerrero

José Luis Montañez

También confirma cancelar la de Morón, para Michoacán

Con seis votos a favor y uno en contra, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaron la decisión del INE de mantener la cancelación de registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.

Tras una sesión pública virtual, los magistrados avalaron el proyecto del magistrado Indalfer Infante, en el que propuso negarle la candidatura a Salgado Macedonio, pues basado en la propia impugnación del morenista, confirmó que sí fue precandidato de Morena, sí realizó actos de precampaña y sabía que el partido no había reportado sus informes ante el INE, pese a que asegura, él los entregó a Morena desde el 9 de enero.

Además, ordenó que Morena deberá sustituir a Salgado Macedonio con otra persona para contender por la gubernatura de ese estado, en un lapso de 48 horas.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Soto votaron a favor de retirar la candidatura; mientras que el magistrado presidente José Luis Vargas fue el único en votar en contra del proyecto.

Para el caso de Michoacán, también se negó el registro a Raúl Morón por 5 votos a favor y 2 en contra, además de que Morena también deberá sustituir al candidato en un lapso de 48 horas.

“La última palabra la dice el pueblo”: Félix Salgado

Tras el anuncio del TEPJF de negar definitivamente la candidatura a la gubernatura de Guerrero, el diputado con licencia, Salgado Macedonio, anunció una movilización en Chilpancingo.

“La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, sentenció el ahora ex candidato.

En su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio informó que este miércoles estará en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo a las 12:00 horas del día. ¡Hay toro!

“Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente”, agregó.

Quintana Roo ya se ganó la confianza de los turistas

La secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, dijo que ahorita que estamos con una buena ocupación, lo que más se requiere para seguir avanzando y atrayendo turistas, es la confianza de los consumidores y de los distribuidores de viajes, ya que los canales de distribución están bien marcados.

“Nosotros empezamos actividad en junio del año pasado, con un crecimiento inusitado para el resto del mundo, estamos a 29 por ciento de lo que teníamos en 2019 y lo tenemos ya desde hace muchos meses, por eso el WTTC eligió a Cancún es por el nivel tan avanzado en las prácticas de ida y seguridad y en sus resultados”, señaló.

Indicó que un destino que está creciendo a una distancia tan corta de su anterior resultado de 2019, es para ellos un ejemplo de buena práctica, de buena gestión, de buenos resultados y la mayoría de los miembros del WTTC tienen intereses en Quintana Roo; “son inversionistas, empresarios, compañías, líneas aéreas, cruceros, tour operadores y finalmente nos beneficiamos mutuamente”, pronunció

La entrevistada destacó que no han dejado de trabajar; el primer caso de Covid en Quintana Roo fue el 16 de marzo y el 24 ya teníamos el primer protocolo para el turismo, para mayo teníamos 14 protocolos para cada actividad y siete mil empresas certificadas: “Las empresas apostaron junto con nosotros a que si no estaban certificadas no abrirían”, indicó.

Añadió que esas empresas aprobaron 252 criterios para poder abrir, ningún destino hizo eso, por eso a principios de junio ya estábamos abiertos y con una restricción que todo mundo sabía, que eran los semáforos y el sector turísticos se mantuvo muy limpio, el nivel de contagio dentro del sector turístico es muy bajo.

Un buen ejemplo es que en esta Cumbre Mundial de Turismo, en el Moon Palace, se hicieron mil 100 pruebas, con sólo dos casos positivos, es un reflejo de todo el resto del turismo en el estado, porque dos casos entre mil, deja ver cómo nos encontramos en los demás hoteles, agencias, formas y experiencias de producción de Quintana Roo en materia turística.

“Es justamente lo que genera confianza, certeza y sobre la verdad, con el dato exacto, en absoluta unidad, esa es la mejor forma de trabajar, con la verdad y unidad, por eso los turistas confían en venir y salir bien librados”, informó la funcionaria estatal.

Marisol Vanegas concluyó al declarar que el año pasado cerramos con 8 millones de turistas, tuvimos una ocupación muy alta de Invierno, la Semana Santa cerramos al 29 de diferencia con el año 2019; “nadie lo cree. Todos los que se acercan a nosotros nos preguntan cómo lo hicimos”, finalizó.

Cancún, República Dominicana y Jamaica,

líderes en recuperación turística

En la Cumbre mundial de turismo del WTTC en Cancún, se reunieron al menos 600 líderes del sector a fin de compartir estrategias de cara a una recuperación de la industria; y entre otras opiniones destaca una, de parte de hoteleros españoles que radican en el Caribe mexicano y quienes apuntan a que la recuperación más significativa será notable en el próximo periodo invernal, siendo tres destinos los líderes en este tenor: Republica Dominicana, Jamaica y la misma Cancún, en Quintana Roo.

Encarna Piñero, CEO del grupo Piñero, empresa hotelera española con gran implantación en el Caribe, recalcó: “República Dominicana, Jamaica y la mexicana Cancún son los tres destinos que encabezan la recuperación turística en el Caribe y los efectos serán más visibles en la temporada invernal que inicia en noviembre próximo. República Dominicana lo está haciendo muy bien, el nuevo gobierno está gestionando muy bien a corto plazo la recuperación y movilizando las vacunas a los empleados del sector”.

En ese sentido agrega que “después del buen hacer de República Dominicana, también repuntaron Cancún y Jamaica, que aunque inicialmente tuvieron una caída, ahora en son de los que mejor van, no hay un comportamiento regular de los tres destinos, sin embargo, creo que Cancún es el que va a repuntar más en los próximos meses”.

Piñero destacó que la industria sin chimeneas a nivel global, verá en los próximos meses dos momentos claves para la recuperación, primero la vacunación masiva en Estados Unidos y segundo el mismo escenario en Europa, territorios que envían gran cantidad de turistas a los destinos caribeños. “Sin duda se va a generar una ola de confianza a todo el sector, a todo el turismo y en el momento que en Europa haya un mayor porcentaje de vacunación se notara la afluencia al Caribe”, aseguró.

“Estamos a la expectativa, pensamos que estamos mejorando a corto plazo, tenemos esperanza de que cuando Estados Unidos termine la vacunación en julio se produzca un aumento de reservas a todos los destinos del Caribe porque son los destinos preferidos por los norteamericanos”, señaló Encarna.

Pese a lo anterior, la empresaria enfatiza en que hay mucha cautela en el gremio de los hoteleros, pues actualmente el objetivo de las empresas ya no es buscar utilidades, sino mantener la sostenibilidad de las empresas y la estabilidad de sus trabajadores, es decir, que no se vuelvan a perder las plazas laborales recuperadas y que los salarios regresen a la normalidad “No abriremos todos los hoteles. Estaremos a un 70 por ciento respecto a 2019. De tal manera, que hemos cambiado la escala de valores, no estábamos preparados para cerrar, estamos preparados para abrir y gestionar, pero tuvimos que cerrar en quince días 15.000 habitaciones y entonces te planteas ¿esto para cuánto es?, ¿dos meses?, ¿tres meses?, ¿quince mil empleados?, ¿qué hacemos? Entonces como parte de esa reestructuración ordenada que nos vimos forzados a hacer, encontramos que segmentos como el golf y de vivienda en zonas turísticas de alta plusvalía está cobrando un auge inesperado”, detalló.

Cancún conserva Sello de Seguridad Safe Travels en 2021

En el marco de la nueva normalidad, de la recuperación económica y turística de forma ordenada y segura, es menester dar prioridad a la mayor cantidad de recursos que van a generar confianza entre los viajeros para visitar los destinos del Caribe mexicano, como lo son los sellos de seguridad sanitaria, que garantizan la aplicación de los protocolos de prevención frente a laCovid-19.

Es por lo anterior, que en Benito Juárez (Cancún) se continúa trabajando de la mano con el sector empresarial para reforzar las medidas sanitarias implementadas para mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19 y mantenerse como un destino seguro acreditado con el Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp) “Safe Travels” que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Hay que recordar que en 2020, Cancún fue el primer destino en el continente americano y uno de los primeros en el mundo, junto con Arabia Saudita, Barcelona, Portugal y Sevilla, en recibir el sello “Safe Travels”, lo cual pone a este destino mexicano a la altura de cualquiera en el mundo e incluso por encima, pues se ha convertido en punta de lanza y ejemplo de recuperación, una vez pasada la etapa más crítica de la contingencia.

“Safe Travels” es un distintivo que se otorga a los diversos prestadores de servicios turísticos que han adoptado y aplicado cabalmente los protocolos sanitarios emitidos por la WTTC para establecimientos y empresas, entre ellos: hoteles, restaurantes, aerolíneas, aeropuertos, cruceros, y prestadores de servicios relacionados con el turismo.

El objetivo de este reconocimiento es que los viajeros conozcan a los destinos y empresas de todo el mundo que han adoptado los protocolos estandarizados globales de salud e higiene de Safe Travels, y de esta manera tengan más confianza para vacacionar y hospedarse en estos lugares, con la garantía de que su salud será salvaguardada.

Hay que enfatizar en que este sello de viajes seguros tiene el aval total de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y de más de 200 CEOs de los principales grupos empresariales del sector alrededor del mundo. Y que durante este 2021, Cancún se ha refrendado como un destino que ostenta este sello de forma orgullosa.

