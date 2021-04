Lo que se tenga que arreglar, se arreglará dentro de la familia: Sylvia Pasquel

Habló por primera vez de la enorme polémica generada por las acusaciones de abuso sexual de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán



Sylvia Pasquel habló por primera vez de la enorme polémica generada por las acusaciones de abuso sexual de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán que ha consumido a su familia en las últimas semanas.

En un encuentro con la prensa en Acapulco tras reconocida por su labor a favor de los niños con cáncer, la actriz mexicana dijo ante las cámaras del programa de televisión “Sale el sol” que no desea entrar en detalles y que entiende que es un asunto privado y familiar.

La hermana mayor de Alejandra Guzmán, quien intentó huir de las preguntas de los periodistas tras terminar el evento, pidió a la prensa que respeten su silencio.

“No me empiecen con el chacaleo, tranquilos todos pues ya me agarraron. A ver muchachos, ustedes me conocen bien y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes ni los toco con la prensa. Entonces me paré porque sé que ustedes van a respetar esto porque muchos de ustedes ya platiqué de la postura en la que yo estoy, que es la de no hacer ningún comentario”, dijo Pasquel.

“Lo que se tenga que arreglar, se arreglará dentro de la familia”, agregó. Al preguntársele por la salud de su madre Silvia Pinal, explicó que está tranquila, bien de salud y que incluso está activa en las redes sociales. Aseguró que su familia está unida a pesar de las polémicas.

“Mi mami está muy linda, está muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos”, expresó.

A preguntas sobre la salud de su nieta Michelle Salas y de la forma en que aparece retratada en la serie de Luis Miguel de Netflix, tampoco quiso opinar. “Respétenme ustedes que no voy a tocar ninguno de esos temas”.

PRESENTARÁ VÍA STREAMING LA PUESTA EN ESCENA “NAHUI OLIN”

Sylvia Pasquel anunció la puesta en escena “Nahui Olin” con la que ofrecerá tres funciones los primeros tres sábados de mayo a las 20:00 horas vía streaming, y que se basa en la vida de la pintora Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin.

La producción fue grabada previamente a la pandemia en una función que ofreció la actriz en Casa Musa en Monterrey, por lo que transporta al público a una obra como en la vieja normalidad con un público llenando la sala.

Al respecto del personaje señaló que fue una coincidencia que una de las características de la artista tenga relación con la actualidad por la lucha de los derechos de la mujer pues el propósito del montaje fue hablar sobre la vida de quien considera fue una gran artista que es muy desconocida.

“El personaje de Naui Olin siempre fue una gran feminista, ella forma parte de todo este movimiento en su época del feminismo y propiciar que las mujeres pudieran votar, siempre fue una defensora del feminismo pero digamos que coincidentemente el tema empata con lo que se está viviendo ahora en cuanto a la liberación de las mujeres y sobre todo del importante papel que jugamos dentro de la vida no nada más la vida política ni familiar sino en general dentro de nuestro contexto del mundo”, comentó.

