Alberto Ángel El Cuervo estrena obra y propone que el arte ayuda a encarar la pandemia

El cantante, actor, director y artista plástico escribió “El Arte, ¿para qué…?”, que se transmitirá el 14 de mayo por streaming de manera gratuita

Para Alberto Ángel El Cuervo, la pandemia se resume en un adjetivo: terrible. Al menos eso es lo que él ha vivido durante este último año: “Antes de la cuarentena, yo había comenzado una serie de televisión que me permitiría trabajar durante los siguientes tres años, pero quedó suspendida. Estaba por comenzar otro programa en televisión privada y se me canceló. Y se me pospusieron conciertos que obviamente ya no se realizaron”.

En su casa, aislado, y sin posibilidad de retomar su actividad como cantante, Alberto Ángel comenzó a darle vueltas a una pregunta: ¿para qué sirve el arte?

“Cuando comenzó la pandemia lo primero que se desechó fue el arte, cerraron foros, teatro, todo. Eso provocó que el gremio artístico viviera situaciones apremiantes, muchos tuvieron que dejar el arte para dedicarse a vender tacos o manejar un taxi”, dice el Cuervo.

Esa realidad lo llevó a escribir la obra de teatro “El Arte, ¿Para Qué…?”, la cual se montó como se hacen los montajes en estos tiempos de pandemia: “Cada uno de los actores ensayó en su casa, nos valimos de herramientas como el zoom para la representación, pero cada uno de ellos se grabó con sus propios medios, usó su equipo de iluminación y su teléfono celular”.

Esa grabación de la obra que hizo cada uno de los siete actores, ahora está en proceso de edición para que finalmente se estrene el 14 de mayo por streaming a través de la página de Facebook del propio Alberto Ángel.

“La obra se desarrolla con base en lo que sucede durante la pandemia: un trabajador del arte (que interpreto yo) se ve envuelto en una situación dolorosa y depresiva cuando sus parientes, amigos y conocidos, hacen caso omiso de su necesidad de compartir”

Angélica Lara, Cecilia Constantino, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez, Iñaqui Goci, Mildred Motta y Renné Cossío son los actores que acompañan a El Cuervo en esta obra, cuyo final, promete, hará que el público reflexione acerca del papel del arte como elemento vital en la contingencia que padecemos.

La faceta más popular de Alberto Ángel es la de cantante, cuyo prestigio le ha valido ser reconocido como El embajador de la música mexicana en Europa. Pero además de su talento vocal, también es un artista plástico y dramaturgo de prestigio.

La obra “El Arte, ¿Para Qué…?” tiene la producción y dirección general de Alberto Ángel, así como la dirección de escena de René Cosío. El trabajo que se hace en estos días para editar la puesta tiene muy emocionado a el Cuervo: “Quedará una pieza de 40 o 45 minutos, lo que la califica como un mediometraje”.

