Arturo Arellano

Jaime Alfonso Sandoval es un referente en la literatura juvenil en México; pues a lo largo de dos décadas de trabajo ha publicado más de una veintena de obras y se ha convertido en ganador de importantes premios nacionales y reconocimientos internacionales, sin embargo, no nos deja de sorprender y ahora cautiva a sus lectores con el relanzamiento de su saga denominada “Mundo Umbrío”, que en esta ocasión es una versión extendida de la historia a fin de satisfacer el hambre de detalles sobre el universo que creo.

“Mundo Umbrío” es una mezcla perfecta entre horror, aventura, humor negro y sátira, que ubica a los vampiros en la sociedad mexicana. Dirigido a un público juvenil con gusto por la ficción y el terror, de lo cual en entrevista para DIARIO IMAGEN, el autor comentó “Mundo Umbrío nació hace varios años, pero tenía una distribución limitada, lo que hicimos con el tiempo fue buscar otra editorial para poder llegar a más gente, en esta ocasión se reeditó el libro, siendo una versión extendida, originalmente eran tres tomos, primero ‘Mundo Umbrío: Las Dos muertes’ y luego “Mundo Umbrío: La venganza’, que se dividió en dos tomos y ahora se extendió más con ‘Mundo Umbrío: La Guerra de Guerras’, con lo que va a cerrar la saga”.

Sobre su trabajo para capturar la atención de los lectores refirió “es todo un reto dirigirte a los niños y a los jóvenes, la mayor competencia es la tecnología a la que tienen acceso ahora, los videojuegos, los celulares, las tablets, la computadora, hay muchos distractores, de modo que lo que debemos crear es un universo que no encuentren ahí, una inmersión a un mundo que solo puedan encontrar en un libro. Les tienes que dar algo divertido, atractivo e interesante, de modo que me puse a escribir una saga, pero una con el contexto mexicano, porque recibimos muchas sagas de todas partes del mundo y ¿nosotros qué? Tenemos mucho qué decir, por lo que hice este proyecto de literatura de inmersión”.

HUBO TODA UNA INVESTIGACIÓN DETRÁS DE SU FANTASÍA

En ese tenor describe que creó un mundo completamente nuevo con todas sus reglas y su lenguaje “lo hice desde cero, la primera vez que lo edité tuvo poca distribución, pero la gente que lo leyó se volvió muy apasionada, cuando los jóvenes leen son apasionadísimos, los lectores iban buscando año con año la continuidad de la historia. Y es que tenía un gran reto, porque es un libro de fantasía, quería hacer algo distinto, no quería ser la copia de la copia, debía tener una particularidad y hay dos cosas, la primera cuando me senté a dar mi propia propuesta sobre el mito vampírico”.

Para efecto de lo anterior, el autor hizo una investigación completa “investigué y hay animales hematófagos, insectos, moluscos, pero son animales que fueron mutando, evolucionando para llegar a lo que son, por ejemplo, la sanguijuela tiene cosas en común con una lombriz de jardín. Una sanguijuela tiene en su organismo sistemas digestivos para almacenar sangre, respira por la piel y eso lo pensé aplicar a los seres humanos. La teoría evolutiva dice que antes del homo sapiens, hubo otros homínidos que evolucionaron diferente y desparecieron, de modo que metí esta línea de mutación en la historia”.

De tal manera que la historia cuenta con una teoría evolutiva fantástica “En la cual yo hablo de seres subterráneos, demonios, trolls, todas las culturas hablan de ello, desde el norte de Europa, hasta África y hasta culturas mesoamericanas, como los mayas que hablan de un Dios murciélago. A partir de aquí hago mi propia propuesta con una identidad latinoamericana, tiene humor, terror, fantasía y un lenguaje netamente mexicano. Así como leemos lenguajes de otros países ahora yo propongo que lean el como nosotros hablamos”.

SON PERSONAJES ENTRAÑABLES AFIRMA EL AUTOR

Adelanta que “Es una historia que se desarrolla en infra tierra, pero también en la ciudad de México, hay una persecución en el metro Pino Suarez, en un cine abandonado de la San Rafael, la historia de hecho arranca en Tijuana en la frontera, son nuestros escenarios y a partir de ahí entramos a un mundo fantástico”.

Sobre los personajes dice “al tener una historia tan larga como una saga debes hacer que los personajes evolucionen, que no sean estáticos, deben acompañarlos en su crecimiento a veces hacia el bien o hacia el mal. Por ejemplo, el personaje principal no sabe que su padre es un vampiro, que no es ser humano, proviene de una línea evolutiva de los umbríos. Y aunque la niña sufre muchísimo, ha aprendido a vivir con ello. La historia está súper construida”.

Al tener una grana aceptación de parte de los lectores destaca que “cuando empezó a salir el libro la gente se engancho muchísimo, me comenzaron a seguir, la gente incluso comenzó a llegar con tatuajes a las firmas de autógrafos a las convenciones, creo que esto llegó a un nivel que no me había topado y eso me tiene muy contento. Se tatúan parte de la historia en su piel, eso me impresionó, pero me hizo crear un mayor compromiso con ellos”.

Finalmente, no descartó que su proyecto trascienda a otros formatos, “el sueño de todos es que llegue no precisamente a cine, pero sí estar en una serie te da una gran exposición. No obstante, cada palabra que pones en un guion cuesta dinero, mi historia tiene cuatro mundos interconectados en diferentes épocas, quedaría muy bien en una serie, y aunque es muy complicado, si se llegara a hacer yo estaría muy feliz. De hecho ‘Diablero’ primero fue un libro, luego un comic y finalmente se hizo la serie”.

Finalmente comentó “los lectores deciden cuál es tu mejor libro, lo que sí puedo afirmar es que en ningún proyecto tuve tanto trabajo como en esta saga, ‘Mundo Umbrío’ me llevó cinco años de mi vida porque lo quería hacer bien. Y ahora ya lo puedo compartir con la gente, construí todo, lo que comen, lo que es su cultura, su religión, sus leyes, su sistema de magia, todo lo construí desde cero”.

El libro ya está disponible en todas las librerías.

Sinopsis: Lina desearía ser una adolescente normal, por desgracia eso es imposible. Continúa la aventura más emocionante y terrorífica que nunca. ¿Te atreves a volver? Te estamos esperando.

En Mundo Umbrío ha estallado la guerra de guerras (y Lina tiene algo de culpa en eso). Además, el Destinado la persigue, perdió al gran amor de su vida, y su clan está en peligro. Pero aún tiene una oportunidad de salvarlos y de ser perdonada por sus errores. Intrigas, venganzas, nuevos y siniestros mundos se develan en la guerra entre las civilizaciones subterráneas.

