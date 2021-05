Ale Zeguer comparte el escenario con sus ídolos en Las Bohemias

Este 30 de abril desde El Cantoral

Ofrecerá intimo concierto online junto a Miguel Inzunza y Edgar Oceransky

Arturo Arellano

Alejandra Zéguer es una joven cantautora nacida en San Luis del Río Colorado, Sonora, quien desde pequeña sintió que la música sería su destino, y aunque culminó sus estudios en Ciencias de la Comunicación, porque sus papás le pidieron que primero estudiara una “carrera de verdad”, ahora ha materializado sus sueños de ser una gran cantante y compositora.

Estos sueños tendrán su cereza del pastel para Ale con su presentación junto a dos de sus grandes ídolos, Miguel Inzunza y Edgar Oceransky, con quienes ofrecerá un intimo concierto bajo el concepto de Las Bohemias desde El Cantoral, pero en esta ocasión en un formato en línea, debido a as restricciones por la contingencia del Covid-19.

Sin embargo, esto no merma el entusiasmo de Ale Zéguer, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN nos detalló “siempre había sido un sueño para mí estar en una bohemia porque yo estudié composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y veía los carteles, ahora por fin se me dio, casi seis años después de haber empezado esta aventura. Estoy muy contenta porque compartiré con dos amigos bien queridos, además soy muy fan de ellos, fueron mis ídolos antes de que fuera compositora”.

Agregó que en sus años como compositora “he tenido la bendición de que me grabara Yuridia una canción que se llama ‘Él lo tiene todo’, otra que es ‘Cuando es amor’, también Alejandra Guzmán me grabó, Danna Paola, y otras artistas como La Josa que cantó ‘Nada fue verdad’, asimismo trabajé con Pandora, Matisse, y ahí vamos haciendo caminito”, por lo que seguramente escucharemos estas canciones en el concierto.

Sobre su proceso de composición describe “siempre trabajo de dos maneras, una por oficio y otra por inspiración, cuando es para otros artistas es por oficio, me gusta desprenderme de mí para ver qué quiere cantar el artista, si quiere cantar desamor, debo ser el medio para que el intérprete se exprese, sin embargo, cuando son canciones que yo las cante ahí escribo por inspiración, en mis canciones soy muy autobiográfica, escribo de lo que me pasa, a veces uno cree que es la única, pero a todas las morras nos pasa lo mismo y por eso se identifican con mi música”.

Adelantó que en este concierto “va a haber canciones que me han grabado otros artistas y canciones que hice para mí, debe ser balanceado, porque además no es mucho tiempo, también están mis compañeros, hemos preparado algunas sorpresas, además mi cumpleaños es ese día de modo que hay más motivos para celebrar”.

Siendo una Bohemia, adelanta que contará historias sobre las canciones “siempre soy muy transparente en ese sentido, me gusta contar la verdad de las canciones, contaré la de ‘50 veces tarde’, que por ahí publiqué en un hilo en Twitter donde la gente se enteró, pero ahora daré mas detalles. También Edgar Oceransky nos cuenta cosas súper padres sobre sus canciones y Miguel Inzunza hará lo suyo también”.

Afirma que “La Bohemia es toda una experiencia, desafortunadamente no podemos hacerlo en persona, con público presencial por la pandemia, pero es una manera que encontraron en el Roberto Cantoral para llegar a la casa de la gente de forma virtual y de igual manera lo vamos a disfrutar. Dicen que no hay mejor versión de una canción que la de los compositores, esperemos hacerle honor a ese dicho en esta noche”.

Finalmente reconoció “al final es un sueño cumplido y lo único que puedes hacer es agradecer, me siento esa misma niña de hace seis años cuando empecé a estudiar en la SACM, es importante conservar eso. He cumplido este sueño, pero me falta cumplir que sea en el Cantoral con público presente. Esa será, mi siguiente meta”, concluyó.