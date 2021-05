El desPEÑAdero de o con AMLO

VIDAS PERDIDAS-. Ignoto de la fuente policiaca, cuyos profesionales del ramo merecen todos mis respetos, procede incluir la mayor cifra en la pérdida de vidas este fin de semana, sean por crimen organizado o lo demás.

Sólo el fin de semana se descubrieron más de diez asesinatos en Zamora Michoacán y en Coyotepec, Estado de México, con acentuada crueldad. De estos altos índices de inseguridad y el peor mes en cuanto a feminicidios poco se habla en las mañaneras ¿por qué?.

Antaño, todos esos altos índices de criminalidad se “colgaban a Peña y su gobierno” y una de las voces más reiterativas era del entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo duda, consulte las hemerotecas si es de la juventud acumulada, o el internet si pertenece a la juventud a secas.

Aún dentro de lo policiaco, la inseguridad, debe incluirse las sesenta pérdidas de vida de políticos en busca de cargos de elección, unos incluso antes de iniciar campañas como los casos de Oaxaca, cuyo mandatario siente bonito que algún colaborador(a) cercano(a), le deleite el oído al citarlo como posible candidato presidencial en 2024.

Ampliando el horizonte analítico, otras áreas del quehacer público también son señaladas como retraídas, sin avances, siendo el mejor ejemplo Petróleos Mexicanos, cuyos índices de producción no están por los suelos, están mucho más abajo, siendo esto seguramente lo menos grave.

Lo peor es en relación a los continuos incendios que se registran en diversos puntos del país, el sureste y el norte preferentemente, de los que ni siquiera el director general de Pemex reseña en alguna mañanera los motivos de los hechos, las pérdidas económicas y seguramente hasta de vidas en algunos casos.

En cuanto a la economía, mejor ni hablar pues con eso de que ya sabe quién tiene “otros datos” que nadie conoce solo él, vayamos al asunto toral.

Sí, el de la pandemia que desde el púlpito mañanero se presume que ya se vacunaron a todos los mayores de sesenta años y no es cierto, vecinos, amigos, compañeros de trabajo plenamente identificados y hasta parientes no han sido inmunizados por tal o cual papel no presentado.

Identificado México por los expertos como el peor país en el manejo de la pandemia y los 217 mil 233 fallecidos lo confirman, deduzca si no vamos o nos llevan al desPEÑAdero.

Por eso y noticias se dieron vuelo en difundir los medios así no le hayan gustado a ya sabe quien, como la guerra presidencial contra el INE y el TEPJF, el caso Zaldívar para tener una Corte cortesana y el caso Salgado, padre e hija, concluya si son o no iguales … usted escriba el adjetivo.

