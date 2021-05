Línea 12: tacañería, miseria, negligencia y corrupción

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Morenistas, a salvar el pellejo

La fatiga de las trabes, la causa

No invierten en mantenimiento

Terrible es el error cuando usurpa el nombre de la ciencia

Jaime Luciano Balmes (1810-1848) filósofo y sacerdote español

Paradójicamente, el Día de la Santa Cruz, dedicado a los albañiles, una trabe de la estación Olivos, de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, se desplomó. Segó la vida de al menos 24 personas y heridas graves a otras 40. Hoy, no hay culpables, ni sujetos a investigación, ni se le ha proporcionado a las víctimas ningún tipo de ayuda a las víctimas.

Ayer, la clase política de Morena, salió a defender la crisis derivada por el accidente. Todos, involucrados hasta el tronco, buscaban cómo salvar el pellejo y su futuro en la ubre presupuestal. Unos se ocultaron en sus madrigueras y otros, echan la culpa a los de atrás y, unos, los pocos, esperan el resultado de los peritajes que encargarán a una empresa extranjera.

Podredumbre en la clase política. Dijeron que acabarían con la corrupción y no cumplieron. Dijeron servir al pueblo y no cumplieron, ya que el pueblo es la principal víctima de sus irracionales decisiones gubernamentales.

Y, pese a todo lo anterior, ¿alguien en la Cuarta Transformación dijo cómo apoyar a las víctimas? Eso es lo que menos importa, pese a que sus decisiones son las que cometieron un asesinato por omisión. ¿Qué venía de otros sexenios?, pues sí. Pero tuvieron casi 3 años para corregirla. Los competentes no le echan la culpa a los de atrás, resuelven los problemas.

La historia de la Línea 12, la línea maldita desde que, en enero de 2008, en el gobierno en la CDMX de Marcelo Ebrard, en las licitaciones, estuvo plagada de errores, licitaciones sospechosas y, lo peor de todo, accidentes, debido a que en el terreno donde se construyó sufría de problemas estructurales. Se terminaron de construir, los 24 kilómetros de la línea, en octubre de 2012.

Con una consulta “verde”, justificaron la necesidad de esa línea. Claro, que era necesaria, pero no de la manera cómo la realizaron. Sin embargo, la tozudez de los gobernantes o los compromisos económicos con empresarios, hizo que acelerara la construcción. Esto no ocurrió, pero el papeleo y la entrega de dinero se realizó. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en la ruta de metro (por kilómetro recorrido) la más cara del mundo.

No sólo se alertó sobre las condiciones de deterioro de la estación colapsada, sino que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, acudió a empresas como Travaux du Sud-Ouest y Eurovia Travaux Ferroviaires, también a la empresa ferroviaria francesa Systra, que informaron al gobierno que eran necesarios trabajos para rehabilitación de la línea con un rediseño a fondo. Esto, después de que en septiembre del 2014 se detectara riesgo de descarrilamiento de trenes.

El expediente de fallas y riesgos estructurales, por la necedad de construir en una zona donde los suelos son inestables y porosos, aglutinó miles de páginas.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA Y MARCELO: El presidente López Obrador salió al rescate de su alfil estratégico, Claudia Sheinbaum, y le ofreció sus condolencias. De las familias de los muertos, sólo frialdad. Marcelo Ebrard, quien fue el jefe de Gobierno durante el inicio de la construcción de esa línea, ahora considerada maldita, puede perder su posición privilegiada para suceder a AMLO. Como anillo al dedo para los grupos de Morena afines al Presidente, de la tendencia más radical que están aliados a Sheinbaum. Él tiene la carga de la culpa. No es el primer accidente de la ruta del Metro llamado “Línea Dorada”. Desde la licitación y las pifias, llevaron a detectar errores que no fueron mortales. No hay investigaciones sobre los responsables del Metro, que tenían la información acerca de las debilidades estructurales del servicio. Los ex directores del STC, Joel Ortega y Francisco Bojórquez Hernández, quien fue inhabilitado 10 años por irregularidades en la construcción de la línea. Tampoco, Enrique Horcasitas, ex líder del Proyecto Metro del DF. Mucho menos, se mencionan oficialmente a las empresas Grupo ICA, Alstom Mexicana y Grupo Carso, consorcio constructor de la línea 12. DB International, ILF Baratende, Tuv Sud Rail y Hamburg Consult, consorcio certificador de la Línea 12; Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, empresa constructora del material rodante; Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, supervisora de obra. Otro personaje que aparece en el panorama es Mario Delgado, en aquel entonces secretario de Finanzas, quien encabezó la licitación de los contratos de construcción y compra de trenes. Todo estuvo plagado de irregularidades. Ni asoma la cabeza.

JUSTICIA MEXICANA: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se solidarizó con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que fue destituida por el Congreso de dicho país. Un golpe de Estado promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destruyó la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. Amenaza con destruir a más funcionarios de ese país. Un dictador que pisotea a su pueblo. Quizá, por eso, los radicales de Morena, lo quieren fuera de la jugada. No aceptan la autocrítica.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

