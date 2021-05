Aprende arreglo y producción pop en un curso con Salo Loyo

En Compasstage.com

Él ha trabajado con Marco Antonio Solís, Charlie Zaa, Luis Miguel, entre otros

Arturo Arellano

Salo Loyo es un destacado músico mexicano con una carrera sumamente exitosa como tecladista, arreglista, productor y compositor de música pop, música para cine y televisión, su talento lo ha llevado a trabajar con artistas como Jon Anderson, del grupo Yes, Howard Hewett, Herb Alpert, Marco Antonio Solís, Charlie Zaa y Luis Miguel, para quien además ha escrito numerosas canciones y ha sido parte de su banda de músicos desde el 2002.

Ahora Salo Loyo, cuyas composiciones lo han hecho acreedor de prestigiosos premios y reconocimientos de organizaciones como BMI, Grammy y Billboard, ofrece un curso de arreglo y producción pop, disponible a través de la página Compasstage.com, donde por un accesible costo de inscripción puedes acceder a su material por un año completo.

Salo, en entrevista para DIARIOIMAGEN, comentó “es un curso que hice con mis amigos de compasstage, tengo muchos años en la música y cuando me propusieron hacerlo me encantó, porque me dieron la libertad de hablar de lo que yo quisiera y algo que me llama la atención es compartir mis experiencias personales. Porque como músicos, tenemos mucha información disponible e internet, si quieres saber algo teórico inmediatamente tienes la respuesta, pero lo que puedo aportar son experiencias personales, como he podido navegar en la industria, tener canciones en discos, trabajar con artistas como Luis Miguel, decirles a los estudiantes esas cosas que me hubiera gustado que me dijeran en su momento”.

Al tener un costo de solo 440 pesos, Salo celebra que es accesible para todos los bolsillos “esa es una de las cosas que me agradó muchísimo, es un precio accesible, todo es un sacrificio porque el dinero cuesta ganarlo, pero en este caso no estamos hablando de algo caro, además siempre hay descuentos. Se trata de hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible, se trata de llevar el poder de la música muy lejos, creo fielmente que, si todos tuviéramos un poco de música, para tocarla, interpretarla, hacer algo musical en nuestras vidas y no necesariamente profesionalmente, el planeta sería mejor, por eso es accesible” aseveró.

EL CURSO ES PARA TODO TIPO DE PERSONAS

Otro de los atractivos es que el curso está dirigido a todo tipo de personas, no solo es para gente profesional “en esa plataforma hay cursos de Armando Manzanero, Susana Zavaleta, Aida Cuevas y muchos otros grandes artistas, y todos están enfocados a todo tipo de personas, porque mostramos las herramientas que tenemos a nuestra disposición, no es como antes que debías saber tocar un instrumento y saber partidura para plasmarlo en un papel, ahora hay cosas tecnológicas que facilitan todo, mostramos técnicas incluso para alguien que solo tiene una melodía y la quiere desarrollar”.

En su caso explica “Fue un proceso muy largo para desarrollar mi taller, me ayudaron mucho los amigos de Compasstage, para hacer cosas puntuales, porque son muchos temas los que quería abordar. De manera que nos tomamos un proyecto real, de una canción para un artista real, no hicimos algo improvisado para el curso, usamos algo real, para hablar de todo el proceso, todo lo que se vivió desde la composición, hasta la entrega con el artista. Gracias a ellos pudimos condensar la información y tener cosas mas sintéticas y útiles”.

Como objetivo del curso en un tenor personal, destacó “Me encantaría saber que los inspiro a buscar más o que tal vez alguien encuentre aquí el impulso para atreverse a sacar sus canciones a transformarse, porque en la música también se cae en patrones, nos ciclamos, hacemos mas de lo mismo, me pasa a mi, nos pasa a todos, hablamos de eso en el curso y me gustaría ayudar a alguien a buscar una puerta nueva. No estoy descubriendo el hilo negro, pero se da un nuevo enfoque, quiero animarlos”.

“SOL ARENA Y MAR” CON LUIS MIGUEL LE CAMBIÓ LA VIDA

En su tarea como compositor destacó que “Soy mas de inspiración totalmente, porque he tratado de ser técnico, pero no, es diferente, no es que te sientes y esperes a que llegue la musa, porque la inspiración también es un musculo que se trabaja y se mantiene flexible, porque sino se atrofia, tienes que estar trabajando, picando piedra y en una de esas te vas a conectar”.

Asimismo, reconoció que de todo su reportorio no podría elegir solo una canción como favorita, sin embargo, su trabajo con Luis Miguel es de lo mas destacado “Escoger una canción es algo difícil, porque es algo que toma bastante tiempo y te van gustando por diferentes razones, pero a nivel de mi carrera, la que me impulso fue ‘Sol, Arena y Mar’ con Luis Miguel, porque fue sencillo y funciono comercialmente, fue un antes y un después en mi carrera” aseveró.

Finalmente, solo reiteró que el curso ya esta disponible en compasstage.com “ahí podrán ver el abanico de cursos que tienen, cuando una persona compra el curso tiene acceso a el por un año, en mi caso comparto partituras y cosas por el estilo. Precisamente ahorita estamos viendo la manera de una vez al mes tener una transmisión en vivo, exclusiva para los estudiantes, como una clase presencial para aclarar las dudas de una forma mas personal” concluyó.

Curso en línea

Precio $ 440 pesos

Contenido 13 capítulos

Duración 2 horas, 30 minutos