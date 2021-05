En la primera semana de vida se debe revisar visión del bebé

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hay que reforzar el uso de la píldora anticonceptiva masculina

La doctora Linda Cernichiaro Espinosa, oftalmóloga adscrita a la unidad de retina pediátrica de APEC Hospital de la Ceguera, afirma que las revisiones médicas en las primeras semanas de vida del bebé son fundamentales, pues además de la valoración de huesos, órganos internos y extremidades, así como la vacunación y las pruebas auditivas, es importante la salud visual, ya que existen afecciones que de no ser detectadas a tiempo pueden provocar la disminución o pérdida de la visión en los pequeños”. Tanto los niños sanos como los prematuros requieren un tamiz visual en el primer mes de vida, ya que pueden tener desde sangrados dentro del ojo, por un parto complicado o prolongado, hasta enfermedades congénitas, como catarata, causa de ceguera de aproximadamente 200 mil niños en el mundo. La catarata produce opacidad del lente natural del ojo, el cristalino, que normalmente es transparente y enfoca la luz recibida por el ojo. Puede ocurrir por diversos factores como el desarrollo anormal del cristalino durante el embarazo, problemas genéticos o estructurales de los ojos, por herencia, infecciones, e incluso, ocurrir sin causa conocida. Por su parte, los bebés prematuros requieren revisión prioritaria de los ojos entre la segunda y cuarta semana de vida, debido a la retinopatía del prematuro, afección que es la primera causa de ceguera evitable en México. Se estima que cuanto más prematuro sea el bebé y menor sea su peso al nacer, mayor será el riesgo de presentar la afección. Dicha anomalía se asocia con el nacimiento previo a las 34 semanas de gestación, debido a que el crecimiento ocular, como el de otros órganos, no ha terminado. Esto ocurre cuando los vasos sanguíneos de los ojos crecen de manera anormal, lo cual conduce al desprendimiento de la retina. En el mejor de los casos desaparece con el crecimiento del menor, no obstante, requiere tratamiento oportuno para anular las posibilidades de disminución o pérdida de la vista. El tamiz visual neonatal también puede detectar glaucoma congénito, padecimiento que afecta la visión de los bebés, es provocado por la falta de un óptimo desarrollo en las zonas del ojo a través de las cuales se drena el líquido que permite su correcto funcionamiento, haciendo que aumente la presión intraocular y generando un crecimiento exagerado de éste o la pérdida de la transparencia de la córnea. El glaucoma en niños puede aparecer entre el nacimiento y los tres años, con síntomas como lagrimeo excesivo, sensibilidad o molestia a la luz , lo cual ocasiona que constantemente tenga los ojos cerrados y lleguen a notarse “opacos” . Los niños que tienen algún tipo de afección visual suelen sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, con consecuencias para toda la vida. De ahí la importancia del tamiz visual neonatal, pues la mayoría de las enfermedades oculares tienen tratamiento y buen pronóstico si se diagnostican dentro de las primeras seis semanas de vida. El Hospital Para Evitar la Ceguera en México cuenta con los mejores especialistas y equipo para realizar estas pruebas.

*****

María Cerdio Lara, investigadora social de Nosótrikas Tik Tank, afirma que, a pesar de los avances médicos para desarrollar anticonceptivos hormonales masculinos, su información y distribución en el mercado aún no se ha extendido. Aunque hay estudios que exploran su nivel de aceptación, estos sólo se basan en conductas de consumo, la viabilidad química del producto o la seguridad sanitaria de los usuarios, pero excluyen factores socioculturales que “son clave para superar por completo las desigualdades en las responsabilidades reproductivas”, De acuerdo con el estudio I´m not ‘macho’ but…, realizado por Nosótrikas Tik Tank, en el cual se abordan temas como la píldora anticonceptiva masculina algunos varones mostraron una actitud positiva hacia tomarla, pero su argumento se basa en que de esta manera “las mujeres ya no podrán engañarlos” y así podrán “estar seguros” de que el bebé que esperan es de ellos. Otro dato revelador del estudio radica en que a pesar de que más del 98% de los mexicanos en edad fértil conocen los métodos anticonceptivos, sólo el 69.2% de ellos ha utilizado alguna forma de protección y de estos el 69% tuvo hijos antes de usar algún anticonceptivo.

elros05.2000@gmail.com