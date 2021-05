Coletazo del “metrazo”

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Marcelo y Sheinbaun, arrastrados

Ebrard se deslinda sin bases



El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, aseguró que su responsabilidad sobre la construcción de la Línea 12 del Metro concluyeron en julio de 2013, que en ocho meses de auditorías y de que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera recibiera la obra sin objeción alguna.

Es una norma que todo aquel que se incluya en asuntos de responsabilidad judicial niegue su culpabilidad y esto vemos en el canciller.

Cabe preguntar si fue así ¿Por qué razón se pasó en París, prácticamente huyendo de los ataques que le centraba Miguel Ángel Mancera desde la misma silla que antes ocupó?

Una de las respuestas que dio en aquel momento fue que, su decisión de vivir en París, Francia, respondió que lo hizo: “Para aprovechar el tiempo, porque aquí no me dejaron ni ser diputado suplente”. Nos parece que fue una respuesta pueril e incierta, por lo tanto, no aceptada.

El escándalo desatado por la Línea 12 del Sistema del Metro fue el que lo obligó al autoexilio, prolongado durante cinco años, en los que de vez en cuando aceptaba entrevistas de medios a control remoto.

La verdad es que ya como jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera promovió una campaña aguda de desacreditación contra Ebrard por la llamada “Línea Dorada”, que obligó al hoy canciller a refugiarse en la Ciudad Luz, por si hubiera orden de aprehensión en su contra.

El coletazo político del terrible accidente “cantado” en la multicitada Línea 12, interesó principalmente al canciller y a Claudia Sheinbaum por ser tácitos presidenciables y de los más allegados al Presidente.

Incluso un columnista afiliado a la 4T, Federico Arreola, en su columna de SDP Noticias, lo menos que apunta sobre Ebrard, es: “Dos son, en principio, los responsables del despilfarro y negligencia en la Línea 12 del metro, que tanto daño y dolor han causado a la sociedad capitalina:

Uno, Mancera, rival político de la 4T; el otro, Ebrard, quien se supone que el más eficaz colaborador del presidente AMLO.

Para que tenga credibilidad el peritaje ambos deben ser juzgados. Uno por la pésima y costosisima construcción de la línea 12; el otro por haber fallado en los peritajes iniciales de una obra pública cuya operación no debió autorizarse”.

Cierto, hasta ahora, el candidato más endeble para recibir los estragos legales del desastre que mató a 25 personas, se enfila en dos personajes, Marcelo y su rival Mancera, que no es del equipo y para sacar del barranco en que se encuentra el primero, el segundo, senador del PRD, puede resentir el embate mayor.

rrrart2000@hotmail.com