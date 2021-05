Después del desplome, empieza revisión de instalaciones del Metro

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Ahora sí, literalmente, tapan el pozo después del niño ahogado.

Dos días después del grave percance en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a consecuencia del cual murieron ya 25 personas y más de 70 resultaron heridas, las autoridades capitalinas anuncian un programa de revisión de todos los ramales de ese sistema de transporte.

Como sea, esa revisión resulta tardía, sobre todo porque en las antes “benditas” redes sociales, se podían encontrar desde hace meses imágenes con fracturas y desniveles en columnas y trabes en diversos tramos del Metro.

Esto sin contar los continuos reportes de fallas en otras instalaciones, como las escaleras eléctricas e inclusive en escalones de instalaciones fijas.

Entre esas medidas fuera de tiempo se debe incluir necesariamente la decisión de cerrar por completo toda la Línea 12, la cual desde el inicio de sus operaciones presentó problemas, como los que recordamos en la columna de ayer, a consecuencia de los cuales primero hubo suspensión de actividades los fines de semana y luego se cerraron 11 de las 20 estaciones de esa línea.

En este grave caso cabe también el dicho popular de que “más vale tarde que nunca”.

Esto aplica especialmente al anuncio de la titular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que, con respaldo del Colegio de Ingenieros se realiza una revisión de la Línea 12 y de otras rutas de Metro (como la 9 y la B) que tienen tramos elevados, a fin de detectar desniveles o irregularidades.

En videoconferencia de prensa, la mandataria comentó que se efectuará una revisión estructural muy detallada de todo el tramo del Viaducto Elevado de la Línea 12 del Metro con la participación de los mejores ingenieros estructuristas de México para garantizar la seguridad en el servicio.

Esto además de que, por conducto de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se contratará a la empresa noruega DNV, certificadora independiente con más de 150 años de experiencia para que realice el peritaje acerca del accidente entre las estaciones Olivos y Tezonco.

No se dieron a conocer costos de la intervención de los especialistas mexicanos, pero seguramente no serán muy elevados y estarán dentro de los márgenes impuestos por los programas de austeridad de la llamada Cuarta Transformación, pues con frecuencia los colegios de profesionales hacen este tipo de tareas como un servicio social. r

La disposición de los “civiles” a prestar ayuda en casos de desastres se confirmó como este desastre en el Metro, donde muchos particulares empezaron las labores de rescate antes de que llegaran los organismos oficiales.

De hecho, la propia Sheinbaum, agradeció a quienes desinteresadamente acudieron a auxiliar a las personas que viajaban en los dos vagones que cayeron al vacío.

Entonces, queda la duda del por qué no se solicitó antes la intervención de estos especialistas para revisar las instalaciones y descubrir potenciales riesgos, pues -vale repetir- ya eran numerosos los reportes acerca de posibles fallas en la infraestructura.

En vez de aumentar, disminuye el presupuesto para el Metro

Ese tipo de colaboración gratuita o a precios muy reducidos se debe tener muy en cuenta debido a la referida política de austeridad impuesta por la llamada Cuarta Transformación, pues a pesar de que oficialmente se niega, hay evidencias de recortes, o al menos un estancamiento, en el presupuesto para el Sistema de Transporte Colectivo (STC), que es la razón social del Metro capitalino.

Sheinbaum Pardo repitió en conferencia de prensa que, desde su llegada a la administración capitalina, el presupuesto para el Metro se ha incrementado y aseguró que para este año se cuentan con los recursos necesarios para su mantenimiento y operación.

Pero en contra de su afirmación, los registros oficiales, como el Informe de Avance trimestral, enero-diciembre 2019 de la secretaría de Finanzas de la CDMX, dan cuenta, por ejemplo, de que, en ese año, el gasto del STC fue 3,298 millones de pesos (mdp) menor a lo programado, mientras que sus ingresos propios fueron 972 mdp menores a lo programado.

Al respecto, el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) Christopher Cemichiaro, citado por el portal de Expansión comentó que esos descensos se pueden explicar en parte por la llegada del nuevo gobierno y la menor actividad económica de 2019.

Sin embargo, en 2020, el subejercicio en el gasto del metro alcanzó los 471 mdp, mientras que los ingresos fueron 2,425 mdp menores respecto a lo programado, según informes de la referida Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

En ese año, debido al impacto de la pandemia del coronavirus, el Metro recibió un subsidio adicional de 2,000 mdp por parte del gobierno capitalino, para compensar la disminución de los ingresos propios a causa de un menor número de usuarios por la jornada de Sana Distancia, explicó la funcionaria.

También contra lo afirmado por la titular del gobierno de la metrópoli, para 2021, se programaron cerca de 15,082 millones de pesos para el Metro, lo que representó una disminución con respecto al año inmediato anterior de 4 por ciento (571 millones de pesos) de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso local. Este gasto representa 7 por ciento de un presupuesto total para la ciudad de casi 218,000 millones.

No obstante, en enero pasado, a raíz del incendio en el Puesto de Control del Metro, Sheinbaum negó que se recortaran recursos destinados al mantenimiento. En una conferencia de prensa, la mandataria señaló se asignaron 1,910 millones de pesos al rubro de materiales y suministros al STC, un aumento de 26 por ciento con respecto a los 1,513 millones presupuestados en 2019.

Sin embargo, la caída en el presupuesto anual del Metro en 2021 es mayor si se le compara con el último año de la administración anterior. Durante el último ejercicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera se asignó un presupuesto de 17,519 millones de pesos al STC. Es decir, 14 por ciento más recursos que los 15,082 millones de 2021.

“Juanita” Salgado dice que no es “Juanita”

Acompañada de “papi”, Evelyn Salgado inició ayer en Acapulco su campaña para tratar de conquistar el gobierno de Guerrero, luego de que su progenitor, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, perdió su candidatura por no haber presentado al Instituto Nacional Electoral (INE) su reporte de ingresos y gastos de precampaña.

De triunfar la hija -esto no es ninguna revelación- el que gobernará en realidad será el padre. Por eso se habla de que Evelyn en realidad es “Juanita”, como se denomina genéricamente a quienes se prestan a ser pantalla de quien por cualquier razón no puede ser registrado legalmente como candidato.

En ese arranque de campaña, Evelyn repitió varias veces que no es “Juanita”, pero en los hechos dejó constancia de que sólo representa los intereses de su padre, pues también varias ocasiones sostuvo “Hay Toro y hay Tora”, en referencia a uno de los sobrenombres que más gustan a Félix, el de “Toro sin cerca”.

Las cosas en México no van bien, sostiene el PRI

El 6 de junio debemos poner un alto a Morena; prometió mucho, pero no ha cumplido nada. No ha bajado la gasolina, el gas ni la luz, no hay medicamentos, ni vacunas, afirmó también en Acapulco, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas,

Acompañado por el dirigente estatal del partido, Héctor Apreza Patrón y del Senador Manuel Añorve, en respaldo de su candidato a gobernador de Guerrero, Mario Moreno Arcos, el dirigente del tricolor

En gira de trabajo por Guerrero, el dirigente del partido tricolor agradeció a los militantes su trabajo y les pidió seguir tocando puertas y llevar el mensaje, con las propuestas de sus abanderados y de la alianza con PRD, “porque son la fuerza y fortaleza que nos llevará a ganar el día de la elección”.

México vive grandes desafíos, manifestó el titular del PRI, quien reconoció que el pasado no fue perfecto, “pero hoy es un caos con los morenistas que no saben gobernar, ni dar resultados·.

Por su parte, Mario Moreno Arcos afirmó que “hoy estamos a un paso de la victoria” y, aseguró que el 6 de junio su partido demostrará que de ninguna manera son un membrete, ni se cae a pedazos, como se cayó una obra allá, en la ciudad de México. “Esos son los gobiernos que le fallaron a México”, remató.

