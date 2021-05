Es importante para el proceso, respetar la ley

Así las cosas…

Humberto Mares N.

No hay forma de que el presidente Andrés López Obrador deje de hablar del tema electoral y lo hace diariamente desde su púlpito de Palacio Nacional. Es sabido por todos nosotros o cuando menos para la mayoría, que el presidente AMLO toda su vida pública ha sido activista y luchador social, desde todos los frentes.

AMLO claramente dice: “No me voy a callar” y durante la semana ha opinado sobre temas electorales argumentando que lo hace como ciudadano porque quiere defender la democracia, pero en realidad, lo que parece claramente es defender a sus candidatos.

AMLO afirmó que no puede quedarse callado ante posibles fraudes electorales, por lo que avaló la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para investigar a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza y el emecista Samuel García.

Y lo dice claro y fuerte: “No me voy a callar. Meteré la mano en los comicios si hay fraude”. “Estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, de político, legislador, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues entonces me quedaría callado, pero yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo siendo Presidente me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera”. Más claro ni el agua, estimado lector.

La cuestión es que esta restricción, de que los funcionarios guarden silencio durante los tiempos electorales y sobre todo los Presidentes de la República, se ha cumplido regularmente con una que otra opinión, que viola la ley, pero los Presidentes que lo han hecho se disculpan y han buscado respetar la ley, con uno que otro resbalón. Dan una imagen de respeto a la ley.

En semanas pasadas, el presidente AMLO invitó y firmó un acuerdo con los gobernadores para que no intervinieran en el proceso electoral de ninguna manera y el caso es que pues la finalidad de ese acuerdo quedó nulo prácticamente.

El problema es para la autoridad electoral que tendrá que hacer algo y los gobernadores que todos quieren ganar sus elecciones en sus estados, pues también estarán tentados a decir algo con el argumento de que el Ejecutivo no respeta, esperemos que no sea así, porque sobre todo y la mayoría de los mexicanos luchamos y queremos un país de respeto a las leyes, pero el Presidente no lo hace.

Analistas, académicos y ex consejeros electorales expertos en el tema, coincidieron en que las declaraciones de AMLO pueden tener repercusiones legales, dado que viola el artículo 41 de la Constitución. Es muy grave que el Presidente reconozca que está metiendo la mano en el proceso electoral de Nuevo León, porque eso significa que viola la Constitución y podría traer consecuencias legales contra el mandatario

El principal protagonista es el estado de Nuevo León, en donde el candidato Adrián de la Garza señala “soy perseguido político”. Quien viajó este martes a Washington, EU, para realizar una visita ya agendada, según mencionó en un video que mostró en redes sociales, antes de tomar el vuelo.

Al respecto, Samuel García, candidato de MC, y que las encuestas lo colocan arriba en la preferencia del voto exclamó: “El miedo no anda en burro”.

Los delitos electorales supuestos en contra del candidato del PRI, Nuevo León, Adrián de la Garza, que se encuentra según las encuestas, en segundo lugar en las preferencias del voto, son las famosas tarjetas de débito que ha prometido si gana y que considera la autoridad como compra de votos y que han existido desde hace mucho tiempo, pero se consideraba un delito electoral.

El líder del PRI, Alejandro Moreno, también fue claro al respecto, afirmó que su candidato a gobernador Adrián de la Garza se mantendrá en campaña pese a la investigación en su contra por supuestos delitos electorales que le activó la FEDE.

Aclaró e hizo hincapié en que no hay delito que perseguir pues son actos permitidos toda vez que hay una sentencia del Tribunal Electoral sobre la entrega de “tarjetas rosas”, como parte de los compromisos de campaña que han utilizado varios candidatos del PRI entre ellos el actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

“La tarjeta rosa”, “La cumplidora”, ”La violeta”, “Mujer Vale más”, “La coneja”, son algunos de los nombre utilizados por partidos políticos en sus tarjetas que fue legalizado el uso, pero durante mucho años han sido utilizadas las tarjetas como instrumento de propaganda, que en esencia es la compra de votos.

Siempre puntual en sus comentarios del viejo lobo de mar. El diputado Porfirio Muñoz Ledo afirma: “La L-12 del Metro es el Ayotzinapa de la 4T”. Así las Cosas, hasta pronto.

