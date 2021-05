Sandra Echeverría cautiva al género regional mexicano más fuerte de lo que pensaba

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Su talento, belleza y carisma la convierten

en una artista que nunca va a “Desaparecer”

La bella cantante y actriz empodera a la mujer mexicana con su nuevo disco de 14 temas, bajo el sello de Seitrack; su primer sencillo tiene más de 600 mil reproducciones en su canal oficial de YouTube en tan solo dos semanas de su lanzamiento

Ser mujer y abrirse camino en el género musical regional mexicano no es nada fácil, es por ello que desde este espacio aplaudo a la bella cantante y actriz Sandra Echeverría, quien ha cautivado al público con el sencillo “Desaparecer” que empodera a la mujer y con el que arranca una nueva etapa en la música mexicana, la cual ha disfrutado desde que tenía 9 años de edad, gracias a que sus abuelos le inculcaron el gusto por el mariachi, la música norteña, y ahora se siente feliz de lograr su sueño al grabar 14 canciones de regional mexicano que formarán parte de su próximo disco, del cual próximamente conoceremos su nombre.

“Desde muy niña quise ser cantante, pero por circunstancias de la vida hace algunos años se me acercó una disquera y me dijo que me produciría mi disco ‘siempre y cuando hagas telenovelas porque eso te da proyección’ y con esa idea me quedé, por eso digo que soy actriz por accidente, porque en ese momento me preparé y enfoqué en ser actriz y llegó la oportunidad de realizar la telenovela ‘Súbete a mi moto’ con TV Azteca, pero nunca abandoné mis sueños por la música”, dice muy emocionada Sandra Echeverría en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Cabe destacar que esta bella cantante y actriz se casó en el 2014 con el cantante Leonardo de Lozanne y en el 2015 se convirtió en mamá del pequeño Andrés de Lozanne Echeverría.

Una prueba de que a la protagonista del melodrama “La Usurpadora” (2019) siempre le ha apasionado la música es que hace dos años grabó el disco “Instinto” que son covers de música mexicana y con ese álbum pisó varios escenarios de Houston, San Diego, Los Ángeles, Aguascalientes y en la Ciudad de México, “lamentablemente después llegó la pandemia, pero por suerte tuve la bendición de que Seitrack, la disquera más importante de México, me firmara y partir de ahí empezamos a trabajar en este disco increíble que pensamos que iba a ser de 10 canciones y terminó siendo de 14, así es que fui super afortunada de tener todo este tiempo para poderle dar mi atención a la realización de este disco”, manifiesta Sandra Echeverría con la sencillez y alegría que la caracteriza.

La guapísima y talentosa cantante y actriz tenía prácticamente listo el disco cuando llega a sus manos el tema “Desaparecer” de Jaime Flores y Luis Carlos Monroy, y al leer la letra,

EL PRIMER SENCILLO “DESAPARECER” ES LA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE TODO EL DISCO

Sandra quedó tan cautivada que decide que “Desaparecer” sea el lanzamiento de su nuevo disco. “A todos nos encantó la canción, quedamos fascinados con el tema y por ello lo elegimos como punta de lanza de este disco porque es la carta de presentación de todo este trabajo, tiene el sonido que realmente queremos mostrar, es una mezcla entre ranchero con un poco de norteño y banda, es una canción que habla de superación personal, de una historia que superaste, que dejaste atrás y que te sientes tan fuerte para decir ‘por fin desapareciste de mi vida’, creo que este tema nos puede quedar a todas las mujeres”, dice Sandra Echeverría, quien nació un 11 de diciembre.

Una de las estrofas de “Desaparecer”, es:

Ahora soy más fuerte

De lo que pensaba

Y lo que tú creías

Ya no soy cobarde

Ni tú eres valiente

¿Quién lo iba a creer?

“Pero una de las frases que también me encanta es: Porque no combina la mitad de un hombre y una gran mujer”, dice muy entusiasmada Sandra Echeverría.

“POR QUE TE VAS” SERÁ SU SEGUNDO SENCILLO, EL CUAL

CANTA A DÚO CON SU PRODUCTOR MUSICAL NABALÉZ

—¿Cada dos meses iremos escuchando canción por canción, de las 14 que conforman tu nuevo disco?

Es correcto, así se va a hacer, lanzaremos un sencillo cada dos meses, el segundo saldrá a finales de junio. Viajé a Colombia para grabar el video de este segundo sencillo que lleva por nombre “Porque te vas”. Vienen cosas increíbles, trabajar con Nabaléz, productor del disco, ha sido extraordinario.

“Porque te vas” es una de mis canciones favoritas del álbum, así es que tengo muchísimas ganas de que escuchen este tema y de ahí empezaremos a lanzar más sencillos y supongo que para el próximo año ya terminemos de presentar el disco completo.

—Suena espectacular el nombre de “Porque te vas”, el segundo sencillo de tu disco.

Está increíble la letra, es un tema que Nabaléz, que también es un gran compositor y cantante colombiano, tenía escrito para él y cuando me lo comparte le digo: ‘Nabaléz este es un hit, por favor grabemos esta canción juntos’ y muy lindo aceptó.

Es una gran colaboración, amé hacer el video de este tema en Colombia, un país que me encanta y donde viví durante 11 meses cuando hice la telenovela “El Clon”; para mí es muy importante que mi música llegue a Colombia y a todos los países.

—Desde muy jovencita formaste parte del grupo musical Perfiles, que luego cambió de nombre a Crush; ¿cómo ha sido tu evolución musical?

Me siento muy agradecida porque gracias a Perfiles y a Crush pude aprender todo lo que sé hasta el día de hoy, me llegué a subir a más de 200 escenarios con ellos, escenarios muy sencillos, muy austeros, fuimos a ferias de pueblos y aprendí mucho de tener confianza y seguridad, fue una gran escuela y al día de hoy tengo amigos queridísimos que fueron mis hermanos por seis años que estuve el grupo. Definitivamente fue una época muy bonita de mi vida.

“TUVE LA DICHA QUE BRONCO ME INVITARA A ABRIR SUS CONCIERTO

EN EL AUDITORIO NACIONAL YEN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA”

—¿Cómo fue tu experiencia de compartir el escenario con Bronco en el Auditorio Nacional?

Hasta la fecha me pellizco y no lo puedo creer. Para mí Bronco es de los grupos más fuertes que ha tenido México, no había tenido la suerte de verlos en vivo hasta que una vez Leo me llevó a un concierto de ellos y me enamoré de Bronco.

Y cuando me toca abrir los conciertos de ellos en el Auditorio Nacional me puse muy nerviosa porque decía ‘la gente viene a verlos a ellos y no a mí’, sin embargo, el público se portó increíble, hay gente que hasta la fecha me felicita por haber abierto los conciertos de Bronco y desde entonces me siguen.

Tuve la dicha que Bronco no solo me invitara a abrir sus concierto en el Auditorio Nacional, sino también en sus conciertos en Los Ángeles, California, así es que fue doble dicha y cantar “Adoro” con Lupe Esparza ha sido de las cosas más increíbles que me ha tocado hacer en mi carrera.

—Quiénes son tus influencias musicales.

Rocío Dúrcal, Lola Beltrán, Aída Cuevas, todas estas grandes cantantes que escuchaba desde chiquita y que me aprendí todos sus éxitos y me impresionaba que cantaran sin micrófono.

MARIO DOMM LE ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU ESTUDIO EN PLENA

PANDEMIA Y JUNTOS ESCRIBIERON “NO TE FUI SUIFICIENTE”

—Tu disco estará conformado por 14 temas, de los cuales cuatro son de tu autoría, uno de esos temas es con Mario Domm.

Fue un placer haber escrito con Mario Domm, quien es uno de los mejores compositores de México, quien además no compone mucho ranchero, de este género ha escrito algún par de canciones para Alejandro Fernandez.

Cuando me acerqué a Mario Domm para decirle que haría un disco de ranchero y que me encantaría escribir con él fue muy raro porque me dijo ‘no me vas a creer, pero justo he estado escribiendo puro ranchero últimamente’

Mario Domm me abrió las puertas de su estudio en plena pandemia, me senté a escribir con él y es que no sólo escribimos una canción hermosa que se llama ‘No te fui suficiente” que habla sobre una relación de pareja en la que de alguna forma estás pagando una asignatura pendiente. La canción es bastante fuerte, dolorosa y es muy triste, pero es una preciosidad.

También hay una canción que me encanta de José Luis Roma, que entre otras, es una de mis favoritas, el tema se llama “Mi culpa”, hay otra que se llama “Crimen perfecto”, así como “Vete mucho a donde quieras”.

—Actualmente se transmite por “las estrellas” el programa “Tu cara me suena”, en donde imitas a grandes figuras, ¿cuál fue la imitación que más te gustó realizar?

La verdad es que disfruté a cada una de ellas, cada una tuvo sus retos, imitar a Shakira fue difícil para mí en el sentido de bailar árabe porque no soy experta, pero lo hice lo mejor que pude y al final fue una sensación. También me tocó imitar a Paquita la del Barrio, amo a Paquita y la verdad es que disfruté mucho imitándola, Paquita tiene un vibrato muy particular.

El mayor reto fue imitar a Laura León porque había estado enferma de Covid-19, cuando me alivio y regreso al programa, tuve dos días para preparar mi número.

Amé disfrutar a Selena, es muy difícil imitar a Selena porque su color de voz es muy característico y los movimientos de ella son muy “nice”, me ponía nerviosa imitar a Selena porque si lo hacía mal todo el mundo me iba a criticar y al final me aplaudieron mucho esta imitación.

Tuve mucha suerte de estar en este programa que para mí fue un reto en el que puse todo mi esfuerzo actoral y musical.

SU PEQUEÑO HIJO ANDRÉS ES FAN DE MICHAEL JACKSON

—A tu pequeño hijo Andrés, ¿qué género musical le gusta, el rock por parte de su papá Leonardo de Lozanne, o el regional mexicano, por parte de su mamá?

Lo único que le gusta es Michael Jackson. En la casa le pongo a Christian Nodal y mi esposo pone rock de los 80’s, pero a nuestro hijo solamente le gusta Michael Jackson.

—Eres una mamá plena.

Cuando nació mi hijo todas mis prioridades cambiaron, antes de convertirme en mamá tenía mucha visión de trabajo, trabajo y más trabajo, pero cuando llega Andrés a mi vida mi trabajo pasa a segundo plano, ya no hago telenovelas eternas,ya no hago muchas cosas que me quitan tiempo porque para mí lo primordial es estar con mi hijo y con mi familia, hago cosas que se acomoden a mi vida y vale la pena.

¿CUÁL ES SU FOBIA?

—¿Tienes alguna Fobia?

Amo a los animales, pero me dan fobia los alacranes y arañas. Te cuento que para “El Clon” tuve una escena en la que bailaba con una boa en el cuello, una de mis aventuras.

—Algo que desees agregar.

Voy a filmar una película en Puerto Rico de la que próximamente les hablaré, sólo me ausentaré por tres semanas, pero mi público sabrá siempre de mí a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y ahora en Tik Tok

Gracias al público de diferentes partes del mundo por tanto amor y tanto apoyo.

¡Gracias Sandra Echeverría por esta entrevista!

“‘Desaparecer’ significa para mí el inicio de un nuevo capítulo en la música. Es la primera probada de un proyecto que diseñé junto con mi equipo y creo que me representa totalmente, como mexicana y amante de la nueva ola regional”. Sandra Echeverría