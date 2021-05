El solitario pabellón de México en Fitur 2021

José Antonio López Sosa

Madrid, España.- No fue como antaño, el pabellón de México en Fitur 2021 lució semivacío pasada su inauguración, donde entre aplausos y vitoreos, el secretario de turismo federal, Miguel Torruco, habló de la reactivación turística y del papel de México frente al mundo, eso sí, sin detallar que hubo cero apoyos directos o indirectos al sector durante la pandemia de la Covid-19.

El pabellón de México es particular, sí, le pertenece a la empresa CREA, subsidiaria de CIE y OCESA, ellos ahora compran como brokers los pabellones en las ferias, y revenden los slots a destinos y empresas. En esta ocasión vinieron Chiapas, Puebla, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Yucatán, CDMX y Guanajuato, Tamaulipas estaba confirmado, el propio Rodrigo Hurtado, (representante de CREA en estas ferias) me comentó que por una situación intempestiva dicho estado y su secretario Fernando Olivera no habían venido. Más tarde, el propio secretario Olivera me confirmó que fue una decisión bien pensada y anunciada con tiempo, dada la estrategia que su estado está tomando en materia turística. Dos versiones encontradas.

Pasadas las 2 de la tarde, el pabellón lucía vacío, no es cuestión solamente de México, es la coyuntura y la pandemia que no ha cesado. Fitur está a menos de la mitad de su tamaño y de su asistencia, se observan los estragos y la pregunta es: ¿Cumplirán su cometido los estados que asistieron con relación a la promoción y reapertura?, especialmente en tiempos electorales.

Siguiendo con el tema electoral, pedimos a comunicación social de la Secretaría de Turismo una entrevista con el titular, Miguel Torruco, y nos informaron que no era posible porque como resultado de la veda electoral, no estaba en posición de dar entrevistas, sin embargo, el señor Torruco dio entrevistas a Televisa, Milenio y Televisión Española sin restricción alguna, fue precisamente este reportero el único que se afectó casualmente, con la veda electoral. Tal vez intuyeron que las preguntas que hubiésemos planteado, no son de promoción y se refieren más a la acción del secretario durante su administración.

El gran ausente fue Fiturca (Los Cabos) y el estado de Baja California Sur. Rodrigo Esponda me informó hace algunos días, que tras una decisión colectiva del fideicomiso, empresarios y autoridades decidieron no venir a España.

El Caribe mexicano trajo, como suele suceder desde el año 2019, su propio pabellón con destinos y empresarios de Quintana Roo. Darío Flota está al frente de la delegación y llamó la atención el saludo cordial, pero sin diálogo, entre el director del Consejo de Promoción Turística estatal y el secretario Miguel Torruco, cuando la federación podría apoyarse en un destino exitoso como Quintana Roo, pareciera que la voluntad política desde la oficina de Masarik es lo contrario: no hacer equipo con quien le haga un dejo de sombra al secretario federal.

Hoy, el segundo día de Fitur habrá mucho que informar y comentar.

