Melissa López es parte de “Resístete si puedes”

Campaña de Lifetime Movies

Impulsa en Latinoamérica películas con perspectiva femenina

Arturo Arellano

“Resístete si puedes” es una campaña multimedia protagonizada por talentosas mujeres como las mexicanas Angie Taddei, Melissa López y Olivia Peralta, cuya tarea es impulsar en América Latina a la franquicia líder Lifetime Movies, integrada por películas que contienen romance, drama, comedia, intriga y acción presentados con una perspectiva femenina que continuamente nos dejan asombrados de cómo la realidad supera a la ficción.

Melissa López Zendejas, mejor conocida como Melissa o Mel, cantante y conductora de televisión, cuyo trabajo dentro de la música fue con Jeans, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN sobre esta campaña y su amor por el séptimo arte. “Estoy contenta, emocionada y horada de ser parte de esta campaña dirigida a la mujer trabajadora, fuerte, con metas, con sueños, con momentos difíciles, de miedo y tristezas como todas, pero siempre resistiendo, tal y como las mujeres Lifetime. La verdad cuando nos llamaron a la campaña no dudé. cien por ciento estoy dentro para apapachar a la mujer, cuidarla, celebrarla y cada vez empoderarla más”.

Describe que “Lifetime Movies es un espacio donde te puedes desconectar un poquito para entretenerte, para reír, llorar, para sentir suspenso, para identificarte con el amor o el desamor de cada una de las historias que aquí se presentan. Un ratito sin escuela, sin hijos, sin esposo, sin zoom, sin pandemia, un momento para ti frente al contenido de Lifetime que es muy completo”.

Adelanta que el repertorio de Lifetime se va a encontrar de todo “en gustos se rompen géneros y eso es lo importante, que aquí se van encontrar con todo tipo de historias, en mi caso amo las películas de terror, sobre todo las basadas en hechos reales, me fascinan, incluso no solo de terror, también las aspiracionales, de amor de desamor, si están basadas en hechos reales me capturan, me ayudan a adentrarme más en la historia”.

Recalca que lo destacable es que “las películas en este canal son escritas por mujeres o dirigidas, producidas, protagonizadas por mujeres, de modo que como mujer siempre vas a identificarte con las películas. Y en una actualidad como la que vivimos ahora es importante estar cerca de las artes, ya sea la música, el teatro, el cine en este caso, sin duda, te vuelve más profundo, pero también más resistente, en mi caso la música, me hace vibrar, me hace regresar a momentos a épocas, personas, yo no sé qué haría sin la música, pero también sin el cine”.

En ese sentido agrega que “por ejemplo, veo ‘Titanic’ y es un flashback a mi época, cuando entré a Jeans a los 14 años de edad, esa era noventera. Y esa es la importancia de las artes, que te permiten volver a sentir, recordar, vivir, y ahorita mucho más, porque estamos más sensibles, y las artes nos ayudan a sentirnos mejor, el cine nos permite gozar, soltar y disfrutar, es necesario”.

Al dedicarse a la música, celebra que es parte fundamental del cine, “para mí, el cine no sería lo mismo sin la música porque te hace sentir la historia ocho veces más. De repente cuando hago ejercicio o voy en el auto pongo los soundtracks de las películas y no solo las que tienen letra, sino aquellas que solo son banda sonora, como la de ‘Piratas del Caribe’, que te hace sentirte dentro de la película. Asimismo, la música de Hans Zimmer, cuyas composiciones te hacen vibrar. Incluso hago playlist de canciones de películas”.

De tal manera, que invita a todas las mujeres a ver Lifetime “la van a pasar bien, van a disfrutar, reír, llorar, les va a dar miedo y qué rico poder pasar por todas las emociones con grandes películas hechas por mujeres. Siempre te vas a identificar con algo, la historia, la protagonista, dirás ya lo viví, ya lo pasé o te vas a cuestionar qué harías si pasaras por una situación como la que se plantea en la historia, es lo máximo”.

Y concluye que es un proyecto de mujeres para mujeres, pero sin excluir a nadie “es en el sentido bonito, de las mujeres para las mujeres, pero también podemos hacer equipo bonito, protegernos y apoyarnos, no en contra de lo hombres, sino juntos hacia delante, porque la unión hace la fuerza y hay que empezar por nosotras. Es un canal dirigido para mujeres, pero no cien por ciento solo para ellas, es para todos, siempre serán bienvividos los galanes, los esposos, los amigos, si quieren sentir igual que tu, disfrutar y reír juntos”, concluyó.

La campaña “Resístete si puedes” estará presente durante todo el año promoviendo las LifetimeMovies