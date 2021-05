Se moderniza Congreso quintanarroense

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer la situación de los incendios forestales en el país al 25 de mayo, con el propósito de que la ciudadanía tenga el detalle de estos acontecimientos y conozcan las acciones que las autoridades llevan a cabo para su control y liquidación.

Al momento se registran 52 incendios forestales activos en 10 estados del país, con una superficie preliminar afectada de 8 mil 962.3 hectáreas. Asimismo, se tiene un total de 6 incendios liquidados, es decir, ya no representan un riesgo de propagación del fuego.

Para su atención se encuentran trabajando mil 262 personas combatientes, que pertenecen a brigadas de la Conafor y de otras instancias.

Se reportan 10 incendios forestales en dos áreas naturales protegidas: 9 en el Área de Protección de Recursos Naturales CADNR 043 Estado de Nayarit, municipios de Ixtlán del Río, La Yesca y Amatlán de Cañas, en Nayarit, Magdalena, Atenguillo y Mezquitic, en Jalisco, asimismo, Pueblo Nuevo y Mezquital, en Durango; por último, 1 en el Área de Protección de Recursos Naturales Sierra de Vallejo, municipio de Compostela, Nayarit.

Además, los equipos aéreos que se encuentran operando en el país o en disposición son los siguientes:

En Jalisco, se encuentra disponible un helicóptero de Gobierno del Estado para la atención del incendio San Andrés, municipio de Mezquitic.

Se recuerda a la población que, para evitar un mayor riesgo, por eso Conafor reitera el llamado a no hacer uso del fuego en las zonas forestales y colindantes, ya que se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes.

Por otra parte, le informo que la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una reforma a la Constitución de Quintana Roo, para incluir el régimen de responsabilidad ambiental bajo el principio de que “quien contamina, paga”, para armonizar las disposiciones locales con las federales en materia de justicia ambiental.

En la sesión ordinaria número 30, se aprobó por unanimidad el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Con esta reforma constitucional, que será enviada a los ayuntamientos de la entidad para el trámite legislativo correspondiente, se homologa el sistema de justicia ambiental y se cumple con la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales, así como de cuidado y reparación integral del daño al ecosistema

Las diputadas y los diputados avalaron también el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo, mediante las cuales se establece el impulso de la diversificación de la actividad económica de las comunidades rurales y el fortalecimiento de las mismas como el turismo rural, forestería, horticultura, acuicultura, entre otros.

Por otra parte, el Pleno del Congreso del Estado autorizó a las comisiones ordinarias de la XVI Legislatura, a llevar a cabo sesiones vía remota, mediante el uso de tecnologías de la información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que, por la pandemia del Covid-19, ha generado una crisis en diversos sectores sociales, económicos, políticos, entre otros.

En la misma sesión, se emitió un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, y a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus competencias, se coordinen para que diseñen estrategias y alternativas para la sustitución del uso del glifosato por otros herbicidas que no sean dañinos para la actividad agrícola, el medio ambiente y la salud de los ciudadanos en el Estado, principalmente.

También se aprobó un acuerdo para exhortar al municipio de Puerto Morelos, para que den cumplimiento a la obligación de actualizar su Plan de Desarrollo Urbano, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos estatales, recogiendo las demandas de la sociedad.

Finalmente, el Pleno Legislativo dio lectura a nueve iniciativas de decreto presentadas por los legisladores, las cuales fueron turnadas a las comisiones ordinarias correspondientes para su estudio y análisis.

Además, le participo que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes AC (ANPEC), ante el regreso a clases, realizó un estudio de mercado de los gastos que podrán hacer las familias por estudiante, resultando que se verán emplazados a gastar hasta $5,375 pesos por hijo que tengan en educación básica.

La educación en época postcovid será hibrida, con una dosis de presencialidad posible, complementada de manera importante con el formato virtual, a fin de garantizar la mayor prevención posible en las aulas escolares, sin embargo los gastos para los padres de familia se estarán disparando alrededor $5,375 pesos por alumno, que incluye útiles $1,050 pesos (hojas blancas y de color, cuadernos profesionales, forros, caja de colores, tijeras, lápices, plumas, pegamento, juego de geometría lápiz adhesivo, marcadores para pizarrón, sacapuntas, etiquetas, acuarelas, botiquín, material para educación física), mochila $500 pesos, uniformes $2,010 pesos y calzado escolar $1000 pesos; fotos y certificado médico $180 pesos y kit de material sanitizante $335 pesos, lo anterior sin contar dispositivos electrónicos y las cuotas escolares que ascienden a $300 pesos.

De tal forma que, se tornará más indispensable el que los estudiantes cuenten con un dispositivo personal para conectarse, ya sea celular, laptop o tableta, así como con un servicio de conectividad permanente (plan de datos). En este capítulo el gasto familiar por alumno sería de $3,500 a $9,500 pesos según el dispositivo que se adquiera, ya sea un ipad o tablet; y de $3,700 a $7,200 por algún Smartphone y, por el servicio de conectividad permanente desde $350 pesos hasta $900 según el plan de datos que se elija.

Aprendiendo de la experiencia de Campeche, vayamos con pies de plomo en este regreso a clases que se dará con la pandemia del Covid-19 controlada, pero aún presente, “si bien hemos protegido todo este tiempo a nuestros niños, lo más valioso de nuestra sociedad, no debemos ponerlos en riesgo por aparentar una indebida normalidad con el regreso a clases. No debemos bajar la guardia y extremar el máximo de cuidados en este paso hacia una nueva normalidad”, mencionó Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la ANPEC.

El riesgo de contagio y su rebrote es una amenaza constante, por lo que, los horarios escalonados de entrada, la presencialidad escolar a no más de un 30% con 70% virtual, cubrebocas obligatorio, sana distancia, sanitización constante del entorno escolar, entre otras medidas forman el modelo hibrido de regreso a clases, ciclo escolar 2021-2022.

Como se puede ver, aun y con el modelo escolar hibrido las familias no estarán ajenas al calvario que siempre ha significado los elevados gastos que exige el que los muchachos vayan a la escuela. La variante hoy es el impacto económico que el Covid ha causado a la economía familiar, que no ha sido nada menor, antes, al contrario,10 millones más de pobres en el país, más del 64% de los hogares que no les alcanza para comprar los productos de la canasta básica, miles de empleos perdidos que no se han logrado recuperar y una reactivación económica “titilante”.

“No debemos perder de vista que este es el entorno para el regreso a clases: debilidad económica y riesgo pandémico son las coordenadas de nuestra realidad. Lo que está en juego con esta medida es lo más valioso que tenemos, la salud de nuestros hijos, futuro de nuestro país. No debe haber ambición ni frivolidad política alguna que pretenda mandar un mensaje de normalidad inexistente a costa de nuestros hijos. Con la salud de nuestros hijos no se juega. La máxima recomendación de ANPEC es que este regreso a clases vayamos con pies de plomo, concluyó Rivera; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com