Luego de Nuevo León, López Obrador se involucra en elecciones de Jalisco

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En verdad, el pecho del presidente Andrés Manuel López Obrador no es bodega. Trascendió que tiene especial interés en las elecciones de Nuevo León y Jalisco -por supuesto, para que ganen los candidatos de Morena- y a cada momento deja constancia de ese particular propósito.

Primero, se lanzó contra los candidatos de la alianza PRI-PRD y de MC al gobierno de Nuevo León, respectivamente, Adrián de la Garza de los Santos y Samuel García Sepúlveda.

Para ello, el primer mandatario utilizó, aunque oficialmente se trata de acciones de la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) denuncias en contra de los dos candidatos que, según las encuestas, aventajan a la abanderada de Morena, la ex priista Clara Luz Flores, quien según los enterados fue reclutada personalmente por López Obrador.

Es de recodar que una senadora de Morena, María Merced González Gonzalez, reveló involuntariamente en una sesión a distancia en la que supuso que sólo participaban legisladores de su partido el interés del presidente López Obrador por los estados de Nuevo León y Jalisco.

En el caso de Adrián de la Garza, la denuncia obedece al ofrecimiento de su “tarjeta rosa”, con la que promete entregar dinero a las mujeres que voten por él, si es que gana la elección.

En lo que respecta a Samuel García, quien a su paso por la Cámara de Diputados se convirtió en uno de los más severos críticos de la llamada Cuarta Transformación, la acusación en su contra es por “hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”. Como sucede casi siempre en estos casos durante el actual gobierno, las denuncias se quedaron en eso, sin que se registrara alguna acción judicial en contra de los presuntos responsables de delitos electorales.

Luego de su incursión en las cuestiones electorales de Nuevo León, el primer mandatario confirmó la inesperada revelación de la senadora González, al enfocarse en los comicios de Jalisco, en donde gobierna el incómodo Enrique Alfaro Ramírez, uno de los gobernadores que se inconformaron por el reparto de los recursos federales y la cancelación de seguro popular, quien, además, se perfila desde ahora como candidato presidencial en contra de quien sea el designado de M Morena para suceder al actual primer mandatario.

Como ocurre casi todos los días, el presidente López Obrador aprovechó una pregunta a modo de un reportero de un portal de Internet para involucrarse en el proceso electoral de Jalisco.

El sedicente periodista le pidió su opinión acerca de la tarjeta denominada Consuma Local, que el Ayuntamiento de Guadalajara entrega desde hace meses para fomentar la economía en barrios y colonias. Un programa similar a los que tiene en vigor el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y, además, una situación similar a la que provocó la embestida contra el priista de la Garza en Nuevo León.

Cabe recordar que, en Jalisco, el candidato de MC, Pablo Lemus, aventaja en las encuestas al abanderado de Morena, Carlos Lomelí, quien en parte resulta afectado por “fuego amigo”, ya que anteriormente fue acusado de enriquecerse como proveedor de medicamentos a instituciones oficiales de salud.

El presidente López Obrador aprovechó para leer una carta que acompaña a la denunciada tarjeta que reparte el gobierno de MC.

“Hola, sabemos que los últimos meses han sido complicados para las y los tapatíos; nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de vida y trabajo. El gobierno de Guadalajara también continúa adaptándose y se ha dedicado a desarrollar estrategias para que juntos continuemos siendo una ciudad líder y exitosa. El día de hoy los comercios de tu colonia, de tu barrio, te necesitan y te invitan a consumir local. Recuerda que su calidez y calidad siguen y seguirán ahí para ti. Con tu colaboración, las estrategias de gobierno, los comercios y servicios mostraremos que Guadalajara no se raja; esta tarjeta la podrás utilizar para adquirir productos y servicios de los comercios afiliados y que identifiquen como parte de la red de negocios de Consuma Local. Muchas gracias por ser parte de la reactivación económica de Guadalajara.”

Luego de leer el texto, el primer mandatario agregó: “la recomendación es, puede ser legal, pero considero que es una imprudencia. No es oportuno estar entregando estas tarjetas en vísperas de las elecciones”.

López Obrador agregó “un exhorto de buena voluntad, porque puede ser legal, pero no debe de entregarse ninguna tarjeta en estos tiempos. (Hay que) Esperar a que pasen las elecciones”.Si esto lo aplicara el gobierno federal, sus programas sociales también tendrían que posponerse ¿o no?

La alianza opositora incomoda al presidente López Obrador

La caída de los candidatos de su partido en Jalisco y Nuevo León no son los únicos motivos de inquietud. También el anuncio de que se mantendrá la alianza opositora (PAN-PRI-PRD) después de las elecciones dio motivo para que el presidente se mantenga en terrenos electorales que supuestamente le están vedados.

Gastan dinero a lo tonto, guerra sucia tiene efecto “búmeran”, manifestó el primer mandatario también en su consabida conferencia mañanera.

Aunque aseguró que “no hay nada que temer” ante la guerra sucia o las campañas negras de la oposición, de cualquier forma, el jefe del Ejecutivo Federal dedicó tiempo a estos temas electorales.

En ese caso, López Obrador aprovechó una nota del diario La Jornada en la que se denuncia que los asesores políticos, el español Antonio Sola y el cubano Vladimir de la Torre supuestamente fueron incorporados por la dirigencia del PRI que encabeza Alejandro Moreno para lanzar campañas en contra del presidente de la República y su gobierno.

Estas prácticas, añadió el primer mandatario, se revierten a los autores, y “se gasta a lo tonto” recursos públicos entregados a los partidos políticos.

En cuanto al anuncio de que la alianza electoral integrada por PAN, PRI y PRD se mantendrá como bloque legislativo opositor, el titular del Ejecutivo respondió: “no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación. Eso quedó atrás.

“Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo, es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo”, indicó López Obrador.

Comentó también que algunos actos políticos no han entendido y piensan que, con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación con eso van a imponerse.

“Ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad”, añadió el presidente, quien insistió en que esta es una situación lamentable, sobre todo por el uso de recursos públicos.

No procede la orden de aprehensión contra gobernador de Tamaulipas

A pesar de ser satanizados, los jueces federales siguen en primer plano de la vida política nacional.

Ayer se dio a conocer que el juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que no sea por delitos que ameriten prisión preventiva.

“Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión”, expuso el juzgador que, así, deja sin efecto la anunciada orden de aprehensión que supuestamente consiguió en su contra la “autónoma” Fiscalía General de la República.

Este amparo es un capítulo más del enfrentamiento del gobierno de la llamada Cuarta Transformación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien, junto con el mencionado mandatario de Jalisco Alfaro Ramírez, es figura destacada de la Alianza Federalista que se ha inconformado por la forma como la llamada Cuarta Transformación distribuye los recursos federales.

