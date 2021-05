Taylor Díaz triunfa con “El Rey (6 AM)”

El monarca del Flow Romántico

Reggaetón-trap, baile y emociones ofrece el mexicano

Arturo Arellano

La consolidación de Taylor Díaz en la música contemporánea en español alcanza hoy un nuevo escalafón gracias al lanzamiento de “El Rey (6 AM)”, su más reciente sencillo, donde el cantautor mexicano muestra un mayor grado de sofisticación y evolución sin abandonar su peculiar estilo mezcla de música romántica y reggaetón-trap.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, platicó “esta canción se conecta con mi forma de hacer reggaetón romántico de mis inicios y se conectó de igual forma con la gente, me emociona reencontrarme con el Taylor de principio. La gente me ve como un representante del reggaetón romántico y lo más hermoso es que la gente me identifique y sea quien califique mi trabajo con esta canción, mis seguidores han respondido muy felices”.

Recordó que “la canción la escribí pensando en que fuera completamente de corazón, todo lo que está sonando hoy es diferente, yo tenía la necesidad de que fuera algo muy marcado por la cultura mexicana, en el video buscamos conectar con un pueblito mexicano, usamos elementos como flores e hicimos una historia en la que hay un matón y yo me enamoro de su hija, creamos una atmosfera rica mexicana que es bien importante para hacer llegar también los sonidos”.

Adelanta que de momento no hay planes de un disco, pero no lo descarta “esta canción es un sencillo, es el primero que saco después de mi más reciente disco, probablemente más adelante saque uno nuevo, pero de momento solo serán sencillos. La gente puede esperar mucha buena música, hay muchas canciones que ya tengo grabadas y pronto van a poder escucharlas, gracias a Dios encontré la manera de seguir, aunque la pandemia frenó todo y lo hice escribiendo”.

De los conciertos comenta que “por ahora hay un streaming de mi álbum ‘Neutro’ y lo pueden ver en YouTube, pero me quiero esperar a que se puedan hacer shows en vivo, estuve en un concierto para Amazon en línea, pero aunque es completamente grato ese tipo de shows, sí prefiero esperar a lo presencial”.

Por otra parte, destaca que en su disco pasado hay una canción en maya, “traté de conectar con la cultura mexicana y al rescatar las lenguas maternas, respaldas que no se muera la cultura, hay mucho aprendizaje, cuando me acerqué a esa cultura, a los traductores, fue algo muy bonito, es lindo que le demos un tiempo. Ya hice el tema en maya, ahora quisiera seguir con totonaca y en náhuatl. Creo que en mi experiencia lo que me ha ayudado es que muchos están interesados en preservar esta cultura y juntos podemos”.

Amparada por el inconfundible beat de reggaetón y una producción musical hermanada con el trap caribeño, la letra de la canción hace referencia a otras composiciones y artistas, hermanados por un elemento en común: los citados pertenecen al universo de la canción romántica en distintos géneros, detalle que nos deja ver la sensibilidad de Taylor para mezclar el presente con el pasado y así crear algo totalmente nuevo.

En cuanto al video que acompaña la canción, se trata de una producción llena de colorido, que emplea escenarios de Veracruz (tierra que vio nacer a Taylor Díaz) para contar una historia de amor moderno. El director, Cristian Aguilar coloca al propio cantante como protagonista de la pieza: un hombre dispuesto a conquistar a la mujer de sus sueños sin importar los obstáculos que la pareja pueda enfrentar en el camino.