Grupos armados no nos intimidarán: Rocío Barrera

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La violencia política es un mal común presente en prácticamente todo el mundo y México no es ajeno a ella.

Expresiones de esta violencia se dan sin reparo en el país, incluida la Ciudad de México, donde los opositores al partido del gobierno han sufrido las consecuencias.

Para entender este fenómeno, que al presidente Andrés Manuel López Obrador le parece “normal”, hay que decir que la violencia política es un medio usado por los gobiernos del orbe para lograr objetivos “políticos” relacionados con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de un Estado.

Se trata, pues, de atentados físicos contra objetos, instituciones o personas cuyo propósito, selección de daños y víctimas, puesta en escena y efecto poseen una significación política y tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación determinada mediante una coerción consumada.

Esta violencia “normal” desatada a lo largo y ancho del país, cuyos efectos lo han resentido los candidatos de los partidos contrarios a Morena, se ha hecho presente en la Ciudad de México y en buen parte del territorio nacional, en un intento por preservar el poder, a la buena o a la mala.

Así es como se ha repetido este fenómeno en las alcaldías de la CDMX, donde Morena ve amenazada su permanencia porque para los ciudadanos ya no representan una opción, aseguran candidatos opositores a Morena.

Uno de estos casos, el más reciente pero no el único, es la denuncia de la candidata a la alcaldía en Venustiano Carranza por la coalición PRD, PAN, PRI, Rocío Barrera, quien denunció que grupos armados intimidan a brigadistas que forman parte de su equipo de campaña.

Ahí está también la demanda ante la Fepade de la Ciudad de México de las 33 denuncias por el posible delito de violencia política contra las mujeres y que, sin embargo, la espiral continúa a pesar de las medidas de protección para algunos de los candidatos que la han solicitado.

A seis días de la votación, se han incrementado las prácticas intimidatorias de grupos armados. En la alcaldía Venustiano Carranza han sido amenazados brigadistas de la candidata de la coalición “Va por Venustiano Carranza”, Rocío Barrera, quien confirmó que el hostigamiento de las personas identificadas con el grupo que ha gobernado los últimos 15 años la alcaldía, ha ido en aumento. Como muestra de su dicho, dijo: “toman fotografías, siguen con vehículos a los integrantes de mi equipo y retiran la propaganda”. “Te expulsan de las colonias porque se creen los dueños absolutos de las personas y de los territorios; no es la primera vez que actúan de esa manera”, señaló la candidata.

Por esta razón, Barrera Badillo informó que solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local que ponga especial atención en el desarrollo de la jornada electoral de la alcaldía e incremente los patrullajes, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Al fenómeno de la violencia política, de suyo grave, se añade que en la contienda electoral Morena utiliza los recursos públicos y la estructura de la alcaldía y la información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales para favorecer a sus candidatos.Barrera confirmó que las amenazas de las que son objeto los vecinos, es porque no piensan igual que ellos (los morenistas) o se niegan a apoyarlos. A quienes tienen un negocio los intimidan con clausura y a los vecinos en general con retirarles el apoyo de los programas sociales “si me abren la puerta”, señala la candidata de la coalición. Revela que esta administración no ha logrado disminuir los altos niveles de delincuencia, ni ha dado respuesta eficaz a la diversidad de problemas que aquejan a la demarcación.

Por este motivo, Rocío Barrera aseguró que los vecinos tienen claro que la propuesta de la coalición “Va por VC” es la mejor opción para acabar con 15 años de malos gobiernos y con el apoyo de la gente cambiará el rumbo de la alcaldía”.

Pugnan por igualdad salarial

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) impulsa una iniciativa de reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de incluir en los lineamientos de la Política Nacional en la materia, promover la igualdad salarial y que se establezcan estrategias para cerrar las brechas salariales.

Cárcel a quien agreda a menores

En la Cámara de Diputados propusieron el fin de semana prisión de hasta 5 años a quien agreda a una persona menor de edad. Esta iniciativa de reformas al Código Penal Federal es impulsada por la diputada Ávila Vera, de Morena, Mildred Ávila Vera, quien dijo que actualmente la única herramienta para abordar el maltrato a niñas, niños y adolescentes, es por el delito de violencia familiar.

