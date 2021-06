Rigor del árbitro electoral

Ángel Soriano

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas este 6 de junio y utilizar el voto como único recurso para enfrentar la violencia; indicó en clara referencia al asesinato de candidatos y hechos de violencia que se observan en diversas regiones del país a seis días de los comicios.

Al mismo tiempo los consejeros del INE, después del riguroso análisis de las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, determinaron que hay una actitud permanente y sistemática de promover las obras de la presente administración, lo que constituye propaganda electoral en favor de un partido y que busca influir en el electorado.

El presidente López Obrador ha reclamado su derecho a la réplica, a informar a los ciudadanos de las obras de gran envergadura que realiza en favor de las comunidades, y, sobre todo, en uso de sus libertades para participar en la actividad política y terminar con la manipulación de los comicios para imponer autoridades; de acabar con el fraude electoral.

Coincidió también en hacer un llamado a todos los mexicanos a rechazar la violencia y las dádivas de los partidos contendientes para comprar votos. El INE, a su vez, aplica con rigor la Ley que establece límites a las autoridades en el uso de los recursos públicos para favorecer a los contendientes. Estamos ya a unos días de los comicios, esta vez sí, los más competidos de la historia.

Estamos en el punto de quiebre: Hank Rhon

A partir de este martes 1 de junio se iniciará la vacunación de la población de 40 a 49 años para inmunizar a unos 11 millones 442 mil 482 personas, informó el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, luego de recibir su vacunación el pasado fin de semana. “Estas sí son buenas noticias” explicó el funcionario al indicar que aunque se han vacunado más de 21 millones de mexicanos “no debemos bajar la guardia y hay que seguir cuidándonos y actuar en forma responsable”… Para devolver a Baja California todo lo que le han quitado en un marco de respeto, civilidad y desarrollo, la invitación es que este 6 de junio, entendamos que estamos en un punto de quiebre que marcará el destino no sólo de la entidad, sino de la vida de quienes aquí habitamos, dijo el candidato del PES a la gubernatura, Jorge Hank Rhon en el cierre de su campaña en Tijuana al que acudieron más de 6 mil personas. Hank Rhon agradeció la aportación de los tijuanenses a su campaña “que me ayudaron para afianzarnos en la preferencia del electorado”… El gobernador Alejandro Murat Hinojosa designó al ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez como secretario de Movilidad y como Coordinador General de Unidades Móviles, a José Esteban Medina Casanova, quien ya se ha desempeñado en diversos cargos públicos…Morena se cae a pedazos en todo el país dijo el precandidato presidencial del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (a) “Alito” al acudir al cierre de campañas de los candidatos de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal, Javier Villacaña, a diputado federal por el distrito del centro, José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal en dos ocasiones y Laura Vigñon, candidata al Congreso local… Cerró campaña también en Xoxo la candidata de Morena y esposa del actual alcalde, Tania López López, muy impugnada por la oposición dado que el edil actual Alejandro López Jarquín, que renunció al PRD para pasarse a Morena, pretende heredar el cargo a su esposa…

