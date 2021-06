La violencia en las boletas

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La violencia se hace presente en las elecciones de manera importante, pero que resulta inaceptable. Las balas, las amenazas, los secuestros se hacen presentes en el proceso electoral. Hemos dado cuenta de atentados violentos en 27 estados del país, según las notas publicadas.

Las noticias de la nota roja están todos los días en las páginas de la sección política. Los estados más violentos son Veracruz, primer lugar con 24 ataques, seguido de Oaxaca con 19; Guanajuato, 14; Guerrero, 13; Jalisco, 13 y Baja California, 11.

En contraste, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro y Campeche no registraron ataques de violencia política hasta el mes pasado, según informes publicados.

Las últimas cifras dadas a conocer por la Asociación Nacional de Alcaldes señala que 282 fueron atacados en campaña o fueron amenazados, agredidos y 89 personas fueron ejecutadas; 18 de ellos aspiraban a un cargo de elección, en 205 municipios del país. No es una cifra pequeña, es preocupante.

El presidente Andrés López Obrador tiene razón cuando dice que se trata de acciones que buscan generar miedos e inhibir la votación. “Hay circunstancias especiales como ahora que hay una elección se trata de una contienda política, hay intereses y también medios de información no todos, que tienen el afán de enrarecer el ambiente. Antes le llamaban sensacionalismo ahora es amarillismo, entonces la nota roja adquiere un papel relevante”

El presidente AMLO reconoce que hay una polarización del ambiente, pero asegura que es normal, es por la temporada.

Ahí es donde no tiene razón el mandatario. Siempre, no sólo en México, sino en cualquier lugar del mundo, la temporada de elecciones levanta pasiones, pero nunca en nuestro país habíamos vivido esta violencia y, sobre todo, asesinatos de candidatos y políticos, como lo estamos viendo a diario en esta época. Increíble.

Amanecimos el día de ayer con invitaciones de organizaciones civiles, y autónomas del gobierno, para que a pesar de la violencia vallemos a votar el próximo domingo. Desplegados publicados en diarios de la Ciudad de México titulados “Porfirio Defensor de México” y otro “Manifiesto por la República, la democracia y las libertades”, así como llamados del presidente del INE, Lorenzo Córdova, también el clero a través de su semanario “Desde la Fe” nos invitan a votar y vencer el abstencionismo.

El ir a votar es la única forma estimado lector de hacer algo y cumplir con el compromiso ciudadano de ejercer nuestro derecho de opinar y decidir que queremos para nuestro país, a través del voto. No nos dejemos intimidar por la violencia, vayamos a votar.

Más allá de los llamados de organizaciones, políticos, etc. debemos ir a votar, porque como señalan varios de los desplegados publicados, si no participas, no puedes exigir.

Bien dice Lorenzo Córdova, la respuesta masiva y pacífica contra la violencia y barbarie de los mexicanos debe ser la participación en las elecciones. El crimen quiere el ausentismo, que los ciudadanos no vayamos a votar. Hay que derrotarlos, vamos a votar.

Dentro de la vida política y admirativa del país se encuentra la intención de desaparecer las instituciones autónomas, que es un logro inmenso de nuestro sistema político, producto de luchas históricas.

Existe la intención y amenaza del actual gobierno de acabar con ellos para centralizar todo en el gobierno, como era antes. Esto es un enorme paso hacia atrás.

En ese entendido, el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, apoyado de su colega de lucha Ifigenia Martínez, hoy senadora de la república y un poco de lejos porque no lo quiere hacer muy público, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, han emprendido una lucha por la defensa de las instituciones autónomas constitucionalmente creadas, por el respeto a la división de poderes, sobre todo al Poder Judicial, y el respeto al sistema federal y municipal que define nuestro sistema republicano desde 1824.

Es decir este grupo de mexicanos experimentados emprendió una cruzada por la legalidad y el respeto a la constitución, a nuestras leyes.

Esta empresa iniciada por este grupo de viejos “lobos de mar” de la política nacional es un aliciente para quienes creemos en la legalidad y queremos un país de leyes y respeto a las layes.

El diputado Muñoz Ledo iniciará sus acciones después del proceso electoral y creo que irá con todo, dado que su partido no lo tomó en cuenta para que buscara su reelección y que estoy seguro que irá por la revancha. Así las Cosas, hasta pronto, la emergencia sigue, no baje la guardia.

