Candidatos pervierten las elecciones

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sin propuestas, arribistas del poder

Acusaciones mutuas de corrupción

Imperan violencia y despilfarros

Comicios, blindados contra fraudes

La alternancia fecunda el suelo de la democracia

Winston Churchill (1874-1965) Político británico

Materialmente, nada podrá hacer cambiar la intención del voto entre los que asistan a las casillas electorales el próximo domingo, de un universo de 92 millones de electores. Ya están definidas las inclinaciones ya sea por partido o por candidato.

Una cifra aproximada del número de candidatos a los 21 mil 368 cargos de elección popular, podría superar los 125 mil. Eso significa que estos comicios serán los más disputados en la historia del país. También, serán los más caros. Esos candidatos se gastaron más de 2 mil 973 millones de pesos, que son fiscalizables por las autoridades electorales.

También son las elecciones más burdas en cuanto al contenido de las propuestas (que son casi insignificantes), así como el comportamiento de los candidatos y candidatas. Muchos tratan de atraer la atención del electorado mediante bailes, exhibición de chistes. Ninguna solución para mejorar el país y la vida de los 126 millones de mexicanos. Todo es trivialidad.

En violencia, el Indicador de Etellekt, ven que las agresiones crecieron en relación a las de 2018. En aquella contienda se registraron 774. En este periodo son alrededor de 800. Sin embargo, los ataques ahora van directos a los candidatos y en especial al final de la jornada. Además, existen investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, en la que se involucran a decenas de candidatos con operaciones financieras que están bajo el escrutinio de las autoridades.

Por si fuera poco, no hay información de los aspirantes a alcaldes, diputados federales y locales, así como de los gobernadores. Sólo hay un currículo que ellos quieren que vean los electores, Nada de fondo. No se menciona obviamente, si tienen antecedentes penales y los motivos por los que están libres; tampoco indican si su vida privada es proba. Esto significa que no son agresores sexuales, que no han sido cuestionados en el manejo de recursos, en caso que hayan sido funcionarios gubernamentales.

Hoy, todo está enfocado a las actividades electorales. Que no se roben los partidos las elecciones y que no manejen dinero del narcotráfico. Para que no se roben los votos, salieron a relucir miles, auténticamente, miles de observadores electorales. El INE tiene en su oficialía de partes, más de 30 mil solicitudes y va incrementándose conforme termina la semana. Sin embargo, del resto, no hay nada. Todo está bajo el secreto secretísimo de familia.

PODEROSOS CABALLEROS

APUESTAS: Los momios sobre quién ganará las elecciones, desde el análisis de lo que hay en el panorama electoral y en base a las encuestas, en promedio, Morena perdería entre 7 u 8 gubernaturas. Cuando menos las que tiene perdidas, son Querétaro con Mauricio Kuri (PAN); Baja California Sur con Francisco Pelayo (PAN); Nuevo León con Adrián de la Garza (PRI-PRD) o Samuel García (MC); San Luis Potosí, con Octavio Pedroza (PRI-PAN) o Ricardo Gallardo (PVEM); y Campeche, con Eliseo Montufar (MC). Sin embargo, hay que agregar el riesgo que tienen en otras entidades donde hay un cierre de fotografía, como es Sonora entre Gándara (PRI-PAN) y Durazo (Morena); Chihuahua Maru Campos (PAN) y Juan Carlos Loera (Morena); Zacatecas con David Monreal (Morena) y Claudia Anaya (PRI-PAN), e incluso Baja California, donde Jorge Hank Rhon, por el PES, podría sorprender a Marina del Pila Ávila, de Morena; Michoacán, con Alfredo Ramírez (Morena) y Carlos Herrera (PRI-PAN). En síntesis, el partido que preside Mario Delgado perdería seguramente 5 gubernaturas: Querétaro, Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí y Baja Sur. Ganaría Colima, con Indicar Vizcaíno; Tlaxcala, con Lorena Cuéllar; Sinaloa, con Rubén Rocha; Nayarit, con Miguel Ángel Navarro; Guerrero, con Evelyn Salgado. El resto, 5, están tambaleándose; 5 perderá y 5 están en la tablita. De estas cuando menos 2 podría perder, como Chihuahua y Sonora. Muy cerca Zacatecas. Vamos a ver lo que ocurrirá el próximo domingo.

CONGRESO FEDERAL: En cuanto a promedio de las encuestas se estima que Morena lograría, con todo y las plurinominales, poco más de 195 curules y sus partidos satélites como el PT, el PVEM e incluso Movimiento Ciudadano, lograrían unas 35 más, con lo que está en riesgo su mayoría simple y el partido en el gobierno se convertiría en la primera minoría. Estiman algunos analistas de encuestas que el PES lograría unos 7 u 8 sillas en San Lázaro y tanto Redes Sociales como Fuerza por México, difícilmente podrían mantener su registro. No llegarían a los 251 para hacer una mayoría simple. Entonces se lograrían equilibrios parlamentarios. Bueno para la democracia.

BBVA: BBVA México y Educación para Compartir crean “Finanzas para Compartir”, programa de educación financiera dirigido a más de 26,500 niños de México. El programa educativo integra temas económicos y financieros enfocados a tomar decisiones responsables para el beneficio personal y social. El programa es gratuito y estará al mando de Mauricio Pallares Coello, director de Mercadotecnia y Educación Financiera de BBVA México.

