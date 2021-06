Contagios no ceden en Quintana Roo; reportan 231 casos y 9 muertes más en las últimas 24 horas

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Hay 2 mil 244 pacientes activos en todo el estado, reporta Sesa

Después de varios meses de disminución constante en cuanto a nuevos contagios de Covid-19 en Quintana Roo, ahora desde hace más de 6 semanas se continúa experimentando un alarmante aumento, que podría representar el riesgo de retroceder en el semáforo epidemiológico, que actualmente permea a todo el territorio estatal en color naranja.

La Secretaría de Salud estatal informó en su reporte diario que hasta ayer 3 de junio, se habían confirmado 27 mil 636 casos positivos y 2 mil 818 defunciones, es decir, que en una jornada de 24 horas se añadieron a la lista 231 nuevos contagios y 9 muertes más a razón de esta enfermedad, que ha puesto de cabeza al mundo y que a Quintana Roo lo tiene el borde del semáforo rojo.

Sobre los casos activos, la actualización apunta que hasta ayer eran 2 mil 244, de los cuales 2 mil 29 se encuentran en aislamiento social, enfrentando a la enfermedad sin síntomas de gravedad, mientras que los otros 215 han tenido que ser internados en alguno de los hospitales Covid de la entidad.

En ese sentido, se informó que la ocupación hospitalaria para la zona norte es de 23%, mientras que en la zona sur es de un punto porcentual menos en 8%. Asimismo, la velocidad en el ritmo de contagios en el primero de los casos es de .58 y en el segundo ya se alcanzó .24, lo que significa que el crecimiento de casos sigue avanzando.

De igual manera, se indicó que hasta ayer se habían aplicado 371 mil 837 dosis de vacuna contra Covid-19, por lo que a unos días de que empiece la temporada vacacional, la recomendación continúa siendo que se siga con los hábitos de higiene para proteger tu salud mientras te llega el turno por edad y en tu municipio para vacunarte.

Sanciones más duras para frenar contagios, piden empresarios

Esta semana el gobierno estatal dio a conocer las nuevas restricciones y protocolos a seguir, con la intención de frenar el rebrote de Covid-19, situación que los empresarios locales no sólo celebraron, sino que prometieron sumar a sus clientes y colaboradores al cumplimiento de cada regla, sin descartar que pudieran implementarse más de ser necesario.

El presidente del Consejo coordinador empresarial del Caribe, Iván Ferrat Mancera, reconoció que las nuevas restricciones implementadas, principalmente en la zona norte del estado, fueron a petición del mismo organismo empresarial, cuya principal urgencia en este momento, es disminuir la ola de contagios, antes de la temporada vacacional de verano, cuando podrían recuperar sus números financieramente.

Recordemos que el gobernador Carlos Joaquín González anunció 10 nuevas restricciones y aclaró que son para la zona norte, porque es la región del estado donde mayor riesgo se corre de regresar a semáforo rojo de riesgo epidemiológico, aunque de momento se encuentra en naranja para todo el territorio quintanarroense.

Ferrat Mancera comentó: “Lo aplaudimos porque fueron peticiones también del sector empresarial el endurecer los puntos y áreas de focos rojos donde se hacen más contagios y uno de ellos es el transporte público, por eso se hará esta revisión más constante, siempre hemos dicho que hay que sancionar a quien no respete porque pagan justos por pecadores”.

Consideró que las nuevas restricciones se deben no sólo respetar por todos, sino que se deben mantener a raya, por lo menos durante dos semanas más, independientemente de que se retorne al color rojo o no, pues será la única manera de disminuir el número de contagios y hacer conciencia en la población, pues de lo contrario el resto de las entidades seguirán avanzando y Quintana Roo seguirá rezagado, lo cual le deja una pésima imagen.

“Obviamente, la restricción de los horarios lo vemos excelente, la medida en que de 11 de la noche a las 5 de la mañana ya no puede operar ningún negocio va ayudar a que no haya tumultos, porque cabe mencionar que mucha gente una vez que consume bebidas alcohólicas ya no guardan la sana distancia”, denunció.

Asimismo, afirma que no se puede permitir que incremente la ocupación de camas hospitalarias porque eso impediría atender al resto de la población que requiere de los servicios médicos por los padecimientos ajenos al coronavirus, de tal manera que se comprometió, finalmente a que todos sus colaboradores se sumaran al cumplimiento cabal de los protocolos de salud y además instarán a toda la clientela a hacer lo mismo.

Hay que mencionar que recientemente se autorizó la vacunación para miembros del sector turístico, lo cual también es una magnífica noticia, sin embargo, no se tiene una fecha exacta para que esto suceda, de manera que la única herramienta con la que contamos para cuidarnos de la enfermedad por el momento es seguir al pie de la letra los protocolos de salud impuestos por las autoridades.

Más de dos mil personas se vacunan en Tulum

De acuerdo con información de las autoridades de Salud, entre el 31 de mayo y el 1 de junio inmunizaron a dos mil 70 personas de 50 años en adelante, con lo que suman más de siete mil vacunas aplicadas en el municipio de Tulum.

A través de un comunicado se informó que personal médico aplicó la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac para personas de 50 a 59 años, así como para adultos mayores de 60 años en adelante de la cabecera municipal y de las comunidades que no pudieron acudir con anterioridad.

Como en el resto de las sedes de vacunación en el estado, fueron realizados protocolos sanitarios, en los que los interesados permanecieron a la espera de su turno, respetando la sana distancia y el uso del cubrebocas, a fin de evitar cualquier tipo de contagio.

Asimismo, aseguraron que no se bajará la guardia, por lo que continúan las labores conjuntas entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a la contingencia sanitaria, con la implementación de filtros y burbujas sanitarias, operativos en establecimientos para control de aforo, aplicación de pruebas rápidas y la promoción de medidas sanitarias.

Más de 3 mil se formaron para recibir dosis en Chetumal

Por otra parte, hay que mencionar que esta semana arrancó la vacunación para la población entre 40 y 49 años de edad, en el caso de Chetumal, fue con una larga fila, sin que hasta el cierre de esta edición, se reportaran incidentes, ni reacciones adversas al biológico de AstraZeneca.

Las sedes programadas como puestos de vacunación fueron cuatro, el Domo del Parque de Las Casitas, con domicilio en calle Emiliano Zapata esquina Carranza; el CBTIS 214, localizado en calle Heriberto Frías, esquina Cedro de la colonia Arboledas; el Domo del Hábitat III, ubicado en calle Chachalacas número 11 de la colonia Payo Obispo y por último, la escuela Melchor Ocampo de la comunidad de Calderitas.

A diferencia de otras jornadas, cuando los ciudadanos estaban concentrados en las sedes de vacunación dependiendo de su domicilio, en esta ocasión se informó que todos pueden acudir al punto que deseen, ya que se está vacunando a toda la población en el rango de edad establecido.

El horario de vacunación es de 8 de la mañana a las 6 de la tarde y continuará la campaña toda esta semana y parte de la otra, en diferentes puntos de la entidad. Hasta ahora, ha habido muy buena respuesta, por ejemplo, en el parque de Las Casitas y en Calderitas se pudo observar un aproximado de mil personas respectivamente, en CBTIS 214 cerca de 600 y en Hábitat III, 800, haciendo un total de más de 3 mil personas.

Asimismo, hay que recordar que de acuerdo con cifras oficiales, en Quintana Roo, se ha vacunado contra coronavirus a 84 por ciento de los maestros de la entidad. La primera jornada de vacunación contra Covid 19 fue en mayo y a la mayoría se les aplicó la Johnson & Johnson, que es sólo una dosis y que según la Organización Mundial de la Salud los protege en un 64 por ciento contra la enfermedad.

Autorizan vacunación a trabajadores turísticos

En noticias alentadoras, después de un largo camino y la insistencia del sector en el estado, por fin se ha autorizado la vacunación de los trabajadores turísticos en la entidad, lo que resulta muy importante en el sentido de que la economía de una gran mayoría en el Caribe mexicano, depende de esta actividad.

Es así, que la Secretaría de Turismo del estado notificó a los hoteleros que por petición del gobernador Carlos Joaquín González, el gobierno federal autorizó la vacunación contra Covid-19 a los trabajadores de la industria, por lo que la Asociación de Hoteles de Riviera Maya la hizo extensiva a su agremiados, solicitándoles de manera urgente, información para un registro, entro otros datos pidieron: nombre del hotel, teléfono, dirección, correo electrónico, número de trabajadores con contacto al público, administrativos y número de trabajadores de apoyo.

El gobernador externó su preocupación por el aumento de casos de Covid desde hace varias semanas. “El estado presenta una curva de casos alta, la cual podría seguir creciendo, sin embargo, la hospitalización y el número de defunciones no ha crecido en la misma proporción que el número de casos positivos”, destacó.

Asimismo, asegura que “la infraestructura hospitalaria que preparamos así como las medidas implementadas, nos han permitido hacer frente a este repunte con eficiencia. No podemos permitir que esta tendencia continúe, nuestro principal objetivo es salvar vidas, y recuperar el desarrollo turístico del estado, es la petición más importante de las familias quintanarroenses”.

Celebró que Quintana Roo es una tierra que genera desarrollo económico, en la que muchas y muchos han llegado con la esperanza de encontrar mejores niveles de vida, por ello es necesario encontrar un equilibrio entre el cuidado de la salud y el desarrollo de su economía, sentido, en el que es muy importante la vacunación del sector hotelero.

Es decir, que en este sentido, el gobernador está cumpliendo con su promesa de fortalecer la vacunación, en coordinación con el gobierno federal. “Habrá más vacunas para Quintana Roo a partir de esta semana, en la cual se inicia el proceso de vacunación para personas de 40 a 49 años” dijo, a lo cual se suma la confirmación de las vacunas para hoteleros y otros prestadores de servicios turísticos.

Finalmente, el gobernador aseveró que estarán impulsando el uso de herramientas tecnológicas para la consulta de información relevante sobre los patrones de la pandemia y exhortó al trabajo en equipo entre municipios para cuidar a los ciudadanos.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com