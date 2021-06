“Te lo digo Chana para que lo entiendas Juana”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los Estados Unidos financian a por lo menos dos organizaciones que su gobierno considera de oposición, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19 y pidió que se suspendan las aportaciones.

El primer mandatario calificó estos patrocinios como una forma de intromisión extranjera en asuntos nacionales y por eso instruyó a su principal operador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, para presentar una nota diplomática en la que se solicita una explicación del por qué desde la vecina nación se financia a organizaciones antagonistas a su gobierno.

Poco después, durante un intercambio de notas por la decisión de los gobiernos de México y Bolivia de eliminar las visas para sus ciudadanos, el titular de Relaciones Exteriores comentó que esperaba “una buena respuesta por parte de Estados Unidos a la nota diplomática enviada en días pasados para atender el supuesto financiamiento a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”.

Normalmente las notas diplomáticas toman algún tiempo, aclaró el canciller mexicano, pero dijo esperar “una buena respuesta”.

La contestación, aunque indirecta, se conoció ayer, cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció que continuará financiando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción mundial.

“Apoyar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias de la corrupción”, es parte del memorándum sobre el establecimiento de la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el cual la administración encabezada por Joe Biden respondió a al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

El documento del presidente Biden, ordena a su administración “modernizar, aumentar, coordinar, proporcionar recursos y mejorar de otro modo la capacidad de los departamentos ejecutivos clave y agencias (como el USAID)”, que es la institución encargada de entregar las contribuciones a los organismos no gubernamentales que cumplen labores de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Apoyar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias de la corrupción”, establece el documento dado a conocer por el gobierno estadunidense.

El documento firmado hoy por el presidente Biden advierte asimismo que su gobierno buscará, a través del apoyo a las ONG y periodistas de investigación, promover medidas preventivas, investigar y descubrir la corrupción, así como exigir responsabilidades a los líderes mundiales.

Asimismo, se espera que el apoyo ayude a que se informe y se apoye a una rendición de cuentas del gobierno, tanto de los Estados Unidos como de las naciones que reciban apoyos.

“La corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, socava los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo”, advirtió la Casa Blanca.

La lucha contra la corrupción es una parte central de la política exterior del presidente Biden. Debemos alentar la exposición de la corrupción, por eso seguirá financiando a las ONG y a periodistas de investigación para que lo hagan”, explicó un funcionario de la Casa Blanca.

“El mensaje no es para nosotros”, respondió la SRE

Como, efectivamente, no se trata de una respuesta directa a la nota del gobierno mexicano y, conforme a las prácticas diplomáticas, para evitar mayores controversias, ayer mismo el secretario Ebrard comentó que el anuncio realizado hoy por la Casa Blanca en el sentido que la administración del presidente Joe Biden seguirá financiando organizaciones civiles y periodistas de investigación para la lucha contra la corrupción en el mundo, no es una respuesta a México por el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

De acuerdo con una nota de La Jornada en su portal de Internet, fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicaron que ese anuncio “no está dirigido” a nuestro país y reiteraron que el reclamo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es contra una organización no gubernamental, sino contra “un grupo que hace política.

“Se trata de una directriz general, no en específico para México. La nota diplomática enviada por el gobierno mexicano no es general, sino respecto a una organización específica que hace política”, señalaron las fuentes consultadas por La Jornada.

Sin embargo, es de recordar que en política -así sea exterior- no hay conincidencias.

Primero se tiene que recordar el memorándum del gobierno mexicano y, segundo, el hecho de que se prepara la visita a nuestro país de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, qjuien según fuentes estadounidenses se concentrará en áreas fundamentales para su país, como la seguridad, tema en el cual México ha tenido que destinar a buena parte de la Guardia Nacional a custodiar las fronteras.

La visita de Harris estaba programada en principio para un día después de las elecciones en nuestro país, pero a últimas fechas se decidió posponer por lo menos un día.

Como complemento se debe tener en cuenta el anuncio de la directiva del Senado -el organismo legislativo encargado constitucionalmente de supervisar la política exterior- en el sentido de que se analiza cancelar la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. Por lo general, la presencia de un visitante extranjero de alto nivel es parte de los actos de cortesía por parte del Estado mexicano, como sucedió recientemente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

El principal argumento de ese cambio, se debe a diferencias internas. Se dice, oficialmente, que se debe a la ausencia de consensos y la polarización derivada del proceso electoral.

Mediante un mensaje en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, explicó que la invitación a Harris era natural por su calidad de presidenta del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que su eventual presencia generó “reacciones mixtas entre colegas parlamentarios” quienes temen que la situación política opaque el encuentro.

“El Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser un terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente, lo he dicho lo hemos dicho una y otra vez, nuestra misión es tener un Senado plural, productivo eficaz y ante la ausencia de consensos amplios siempre consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para una visita afortunada y consensada, por eso estamos de acuerdo con la cancillería revisando la posibilidad de que este encuentro se de en una ocasión próxima”, dijo.

Ponen un alto a las “guardias blancas” en materia electoral

Merece un reconocimiento la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México de proscribir la presencia en esta metrópoli de organizaciones beligerantes denominadas de “autodefensa electoral”.

La decisión de los consejeros electorales capitalinos es en respuesta al anuncio del nuevo partido denominado Redes Sociales Progresistas (RSP) de poner en activo a un grupo de “guardias blancas” autodenominado “Los Mastines”:

Mediante una tarjeta informativa se dio a conocer que se ordenó la disolución inmediata de este grupo después de que el Instituto Electoral de la capital pidiera al partido se abstuviera “de organizar personas que, bajo el argumento de defender el voto, tenga el objeto de realizar actos de violencia que intimiden a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto”.

Las autoridades capitalinas anunciaron por su parte que miles de elementos de la policía capitalina se encargará de ofrecer seguridad a los ciudadanos, lo cual debe ser lo correcto en estas circunstancias.

Hagamos valer nuestro voto.

riparcangel@hotmail.com