La carreta y las calabazas

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¡Maravilloso… las calabazas se acomodan al paso de la carreta! Las elecciones del pasado domingo resultaron históricas a pesar de que, durante el proceso de las campañas electorales, México vivió meses de terror, pues a 90 chambistas que buscaban un hueso se los despacharon a San Pedro.

AMLO y Morena perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir 334 diputados y el peje sólo podrá reformar leyecitas secundarias y eso si cuenta con el aval del Poder Judicial, pues la mayoría de los ministros de la Corte están en el redil, comenzando por un Arturo Zaldívar, quien fue cañoneado de manera corrupta estirándole su mandato por 2 años más.

En primer lugar, debo felicitar a mis compatriotas que votaron con la cabeza y podría decirse que con mucha ciencia política pues evitaron que en México prosiga el comunismo rampante de AMLO que fue reprobado en las urnas por sus locuras y el destrozo de las leyes y las instituciones nacionales. Ese era el meollo del asunto y lo logró la alianza PRI-PAN-PRD por eso le dijo que las calabazas comienzan a acomodarse en la carreta. Pero y ¿cómo queda AMLO? Ahh, pues como como el cohetero de mi pueblo: Mal con todo el mundo.

Durante todo el proceso electoral, AMLO acatarró con mentiras a los mexicanos advirtiendo que el INE cometería un fraude electoral en México. El domingo el INE le tapó la boca a la retórica mentirosa de AMLO, pues el INE y los ciudadanos demostraron que el árbitro electoral de México es una institución digna de confianza que llevo a cabo magistralmente su chamba como garante de la democracia mexicana, no la democracia de AMLO. Así que me voy a poner de pie y a quitar el sombrero ante esa institución, a la que AMLO no ha podido someter a su aberrante dictadura.

Otros morenistas más quedan también como el cohetero de mi pueblo: mal con todo el mundo. ¿Cómo se exhibió el sexópata, Félix Salgado Macedonio, quien afirmaba que, si él no era el candidato a gobernador del estado de Guerrero, el INE tendría contado sus días? Como un idiota y mentiroso. ¿Y cómo queda Mario Delgado, Monreal e Ignacio Mier que se convirtieron en auténticos renosaurios y voceros de AMLO, reproduciendo el odioso discurso del falso mesías tropical, quien todos los días despotricaba contra el INE, los consejeros, “los conservadores fifís”, “la prensa inmunda” y “los periodistas críticos”? Pues también como idiotas y esa idiotez fue la que los electores mexicanos castigaron en las urnas el pasado domingo.Las elecciones resultaron rechinando de limpias, aunque no faltaron los mapaches morenistas y de otras hierbas de olor que hicieron de las suyas comprando votos y ultrajando la dignidad de mis compatriotas.

En la Ciudad de México Morena, AMLO, Claudia Sheinbaum y los morenistas autores del metrazo de la Línea 12 del Metro, fueron castigados con todo rigor. A propósito, qué curioso ya se cumple mes y medio de la tragedia de la “Línea Dorada” del Metro y ninguna rata ha caído todavía en la trampa. ¿Será que no hay trampa o que una ratotota mayor las está protegiendo?

La cuestión es que los muertos no hablan, pero es más grande su penar y todo indica que los muertos por el metrazo, el medio millón de difuntos por el coronavirus y los 100 mil masacrados por el crimen organizado se convertirán en el Ayotzinapa de AMLO para el 2024.

Y como las elecciones intermedias ya transcurrieron, pues ahora sálvese quien pueda, porque AMLO todavía puede cometer una locura llevando a cabo una reforma fiscal con su actual mayoría legislativa, pero me parece que AMLO tendrá que aprender a dialogar y llegar a acuerdos con la oposición y con los empresarios de México y del extranjero que están como agua para chocolate por su aberrante ideología comunista que no les permite invertir en México. ¿Estamos ante un colombianazo por una reforma fiscal en México?…

info@agenciamn.com