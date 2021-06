Frida Sofía denunciará penalmente a su abuelo Enrique Guzmán

Este jueves 10 de junio

La hija de Alejandra Guzmán iniciará el proceso contra el rockero, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por presuntamente tocarla indebidamente desde que era una niña

La joven de 29 años de edad dejó claro que hubiera preferido el amor y compañía de su madre, a quien además acusó de robarle una propiedad que le heredó su abuela paterna

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, presentará la denuncia formal contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien acusó hace unas semanas de tocarla indebidamente desde que era una niña.

El periodista Gustavo Adolfo Infante destacó en “Sale el Sol” que será este jueves 10 de junio cuando Frida inicie el proceso contra el rockero, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“A las 12 del día, habrá una conferencia con Javier Olea, el abogado, y dará todos los pormenores de la denuncia contra Enrique Guzmán y otras personas más”, comentó el comunicador.

Infante destacó que Frida Sofía se pronunciará al respecto en sus redes sociales, donde, entre otros temas, aclarará lo que hay detrás de la denuncia por tocamientos indebidos contra el patriarca de la familia Guzmán Pinal.

“Testimonios de maestras, institutrices, escoltas, choferes y jardineros… mensajes, fotografías, videos, testimonios, además exámenes periciales, psicológicos y psiquiátricos”, son algunas de las personas consultadas y pruebas recolectadas para armar un caso sólido contra Enrique Guzmán.

“Entonces va a llegar con las periciales, psicológicos y psiquiátricos, con los testimonios y con las denuncias. Yo creo que va a estar muy fuerte”, precisó Gustavo Adolfo Infante.

El licenciado Javier Olea, también defensor de Daniela Berriel por un caso de abuso sexual, fue entrevistado en Ventaneando por Pati Chapoy y Linet Puente sobre el caso de Frida Sofía.

En el programa de espectáculos, el defensor dio un panorama del proceso que se avecina para la familia Guzmán Pinal y es que podría demorar bastante tiempo en concluir en un buen puerto.

“Es mucha información la que había que recopilar, estamos trabajando en ella. Se contrataron a peritos que están haciendo su trabajo y esas periciales lleva su tiempo trabajarlas, básicamente eso”, comentó a Ventaneando.

“Tanto el de Daniela como el de Frida Sofía son asuntos que en todas sus etapas procesales pueden llevar varios años”, concluyó.

Luego de que Frida Sofía, de 29 años señalara a su abuelo de tocarla indebidamente desde la infancia, se desató un huracán en torno a la familia Guzmán Pinal que parece no tener fin e incluso ya se emprendieron acciones legales de parte de Enrique Guzmán con tal de limpiar su buen nombre e imagen.

Desde entonces ambas partes se han hecho de diversos dimes y diretes, e incluso se ha especulado sobre que las verdaderas intenciones de Frida Sofía son ser la heredera total de Alejandra Guzmán, quien supuestamente decidió restringirle el flujo monetario y quitarla de su testamento por sus constantes ataques.

Ante las especulaciones sobre su interés por los recursos de su mamá, la misma Frida Sofía usó sus redes sociales para romper el silencio y dejar claro su postura sobre el escándalo.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero… ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero… No se confundan”, escribió desde su cuenta de Instagram en un post de Suelta la sopa y que después compartió en sus historias.

La empresaria lanzó otro duro mensaje en el que dejó claro que hubiera preferido el amor y compañía de su madre, a quien además acusó de robarle una propiedad que le heredó su abuela paterna.

“El depa… hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya con su pinch* depa que al final es lo único que según ella me dio con amor… Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta pinch* jaulita de oro. O sea que mejor díganle a la ‘YO-YO’ que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel”, concluyó.

