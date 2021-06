Línea 12, politización de la tragedia

Desde el portal

Ángel Soriano

Resulta ingenuo adelantar que con la responsabilidad de la desgracia de la Línea 12 del Metro se descarrilará una candidatura presidencial, cuando todos sabemos que los orígenes y las causas de la misma son del conocimiento público: omisión, negligencia, corrupción y fallas técnicas de las que sucesivas administraciones públicas tienen incumbencia.

En consecuencia, la candidatura presidencial se decidirá de acuerdo al proyecto gubernamental en marcha, no en un suceso lamentable que, desde luego tiene implicaciones políticas, pero no es factor de decisión; lo que tiene que ver es el ajuste político a los adversarios para con consolidar al grupo gobernante, sin que afecte a ninguno de sus integrantes.

Sobre todo porque los que aparentemente están en disputa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, gozan de la preferencia del ocupante de Palacio Nacional que conoce a la perfección lo que ocurre en el gobierno capitalino y en toda la capital, por no decir que en todo el país.

La motivación de la publicación periodística en el extranjero tiene otro propósito: desviar la atención hacia los presidenciables y encubrir y deslindar a uno de los señalados como culpable, que cuenta con el poder y los recursos suficientes como para financiar a un equipo periodístico de calidad mundial para hacer un trabajo como lo realizado; por ahí va la “Línea Dorada”.

Turbulencias

Prevalece la pluralidad política

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que el resultado de los comicios del 6 de junio ha dejado como lección que en el país prevalece la pluralidad política y ni los triunfadores tienen garantizado su permanencia ni los derrotados tienen el rechazo en las urnas. México se ha manifestado por la libertad y la convivencia plural de la sociedad, indicó… Arropado por el principal líder del movimiento social de 2006, Flavio Sosa, y con la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien saludó en Tepuxtepec durante el recorrido de supervisión de la autopista Mitla-Tehuantepec-, el alcalde electo de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, se apresta a la conformación de su equipo de gobierno y la sociedad oaxaqueña se pregunta si el presupuesto municipal será suficiente para albergar a tantos partidarios provenientes de diversas expresiones sociales que se han volcado en apoyo al ex rector de la UABJO. Seguramente tiene la fórmula, pero lo que es un hecho es que el próximo edil se apunta como serio competidor por la gubernatura del estado. Y se pregunta también la sociedad civil si el actual gobernador Alejandro Murat rompió ya con las administraciones anteriores, a las que sucesivamente las ha culpado de negligencia y corrupción en el atraso de la construcción de las autopistas hacia el Istmo de Tehuantepec y hacia la costa oaxaqueña. Ambas supercarreteras fueron proyectadas en gobiernos de José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué, que no las concluyeron. Se notó al presidente López Obrador muy emocionado con las obras en marcha -que concluirán entre 2021 y 2022-, sobre todo por la alta tecnología y decisión de los operarios que demuestran cómo los mexicanos somos capaces de la realización de grandes obras. Y no sólo grandes obras, sino pequeñas, como los caminos vecinales, en donde se realizan verdaderas obras de arte que, a decir del Presidente, sólo se pueden hacer en un estado como Oaxaca con sus tradiciones culturales y costumbres ancestrales.

