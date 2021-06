No hay mayoría para reformas, ni para periodos extraordinarios

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Contra el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que buscaría convencer a legisladores del PRI para obtener la mayoría necesaria para impulsar reformas a la Constitución a fin de consolidar los programas de la llamada Cuarta Transformación, la realidad indica lo contrario.

Por lo pronto, está cancelada la posibilidad de efectuar periodos extraordinarios de las cámaras del Congreso de la Unión, pues para convocarlos se necesita reunir la mayoría calificada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, por el momento -es decir hasta el 31 de agosto cuando concluya la actual LXIV Legislatura- Morena y “satélites” carecen de los votos suficientes.

Si no se logra mayoría calificada para convocar a un periodo extraordinario, menos se logrará para una reforma constitucional.

Indirectamente, esta situación la reconoció el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, al descartar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario en la Cámara alta para abordar los temas pendientes, como la regulación de la mariguana.

En conferencia de prensa, Monreal informó que se ha reunido con los coordinadores de algunas bancadas, quienes le han manifestado que no están de acuerdo en convocar a sesiones extraordinarias.

“Las bancadas con las que me he reunido, no con todas, con los coordinadores y algunas coordinadoras de grupos parlamentarios, me han señalado que ellos no están de acuerdo con un periodo extraordinario, que nos esperemos hasta el ordinario y que maduremos la agenda entre todos para que a partir del 1 de septiembre podamos sacar a flote estos procesos de aprobación de la ley o de leyes o de reformas, de manera consensuada”.

Hace unos días, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó la posibilidad de una alianza con Morena -llamada popularmente PriMor- al asegurar que esto no sucederá “jamás” y, por el contrario, mantendrá la alianza con el PAN y el PRD.

El dirigente nacional del tricolor insistió en que su partido impulsará la recuperaciòn de programas sociales cancelados por la llamada Cuarta Transformación para grupos vulnerables como las madres solteras, los campesinos, los afectados por el desabasto de medicinas y los que se quedaron sin Seguro Popular.

A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, El coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que “con Morena ni a la esquina”, en referencia a una posible alianza para que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtenga la mayoría en el Congreso de la Unión.

Precisó que no ha posibilidad de una alianza con Morena, pues “ellos están construyendo un país que es distinto al que nosotros queremos” y, además, destacó que parte dela confianza que recuperó el tricolor en las pasadas elecciones fue porque entró a la alianza opositora. “Entonces el PRI no debe de defraudar ese acuerdo nacional, es un acuerdo histórico, que costó mucho trabajo. Sería muy lamentable que alguien traicionara ese acuerdo”, agregó.

Por su parte, la bancada del PAN dio a conocer un comunicado titulado “GPPAN no aprobará un periodo extraordinario para dinamitar el pacto federal”, en el cual recordaron que, al igual que sus compañeros diputados que forman parte de la Comisión Permanente, acordaron que solamente aceptarán un extraordinario, “siempre y cuando sea para discutir temas que beneficien a México”, como serían “resolver la crisis de salud y económica que vive el país, así como el que se haga justicia a las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”.

Los ministros desean solucionar pronto el asunto de

la ampliación del mandato del presidente de la Corte

Aunque el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha intentado darle largas a la decisión de aceptar o rechazar la ampliación de su periodo al frente del máximo tribunal del país, sus pares decidieron tramitar este penoso asunto lo antes posible.

Para sorpresa de los conocedores, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitieron a trámite la consulta extraordinaria solicitada por el ministro presidente, Zaldívar Lelo de Larrea, para que el pleno del máximo tribunal defina si procede o no extender su periodo en el cargo, como lo dispone un artículo transitorio de la reforma al Poder Judicial recientemente aprobada por el Congreso con el beneplácito del Poder Ejecutivo.

Además de acortar el plazo para atender este asunto, los integrantes del máximo tribunal decidieron que se asignara no por turno, como es usual, sino que la ponencia respectiva se encomendara al ministro de mayor antigüedad, en este caso José Fernando Franco González Salas.

Ese artículo transitorio, aprobado por el peso de la mayoría de Morena y “satélites”, ha sido calificado de inconstitucional por diversos juristas, pero Zaldívar ha evitado tomar posición y por eso propuso la consulta a sus pares.

Como complemento, Zaldívar publicó en redes sociales un documento sobre la consulta, en el cual reconoce que “dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía que rigen al Poder Judicial de la Federación”.

Hasta ahora, su principal y prácticamente único defensor ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que ampliar el mandato de Zaldívar no es anticonstitucional y, de hecho, ha descalificado al resto de los ministros, al sostener que el actual presidente de la judicatura es el único que asegura llevar a cabo la trascendente reforma al Poder Judicial Federal.

Todavía ayer, en su conferencia mañanera, el primer mandatario señaló que será difícil que otros ministros apoyen la llamada “ley Zaldívar”.

“Es difícil que lo apoyen porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo. Con libertad y autonomía que el poder Judicial decida”, dijo y agregó que “quien llegue, va a ser más de lo mismo, significa más de lo que significaba el antiguo régimen, no olvidemos que estamos aquí para transformar”.

Aumentó en mayo el número de víctimas de secuestro

Alto al Secuestro reveló que durante el pasado mes de mayo se registraron en el país 115 casos de secuestro, once más que en el mes previo, lo que representó un aumento del 10.5 por ciento.

La asociación presidida por Isabel Miranda de Wallace reconoció asimismo que el número de detenidos por este delito se incrementó 32.3 por ciento, con un total de 135 en mayo, en comparación con los 102 presuntos responsables del mes anterior.

En su reporte mensual, Alto al Secuestro destacó asimismo haber detectado una diferencia importante entre las cifras oficiales y las que recibe directamente, pues mientras la ONG contabiliza 115 víctimas de este delito, las autoridades solo reportan 70.

Los estados con mayor incidencia en secuestro en el quinto mes de 2021 son el Estado de México (12), Veracruz (11) y Chihuahua (7). En tanto, la tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes refleja que los estados con mayor incidencia son Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

Las entidades que no reportaron secuestros ese mes fueron Aguascalientes, Campeche, Durango, Morelos y Yucatán.

La organización destacó que hubo una disminución del 17 por ciento en los primeros cinco meses de este año respecto al mismo periodo de 2021, pues hasta mayo se contabilizaron un total de 432 secuestros contra los 521 que se reportaron en este mismo lapso en 2020.

Según cifras oficiales, en lo que va del Gobierno del presidente López Obrador, los secuestros han disminuido alrededor de un 37 por ciento.

No obstante, Miranda de Wallace expresó preocupación por que, a más de un año del inicio de operaciones, la Guardia Nacional no ha logrado contener la incidencia delictiva. “Me parece que no ha cumplido con su función la Guardia Nacional, me parece que fue un esfuerzo desarticulado y muy precipitado y creo que los resultados están ahí, la violencia continúa, las estadísticas no marcan que haya habido un gran cambio”.

riparcangel@hotmail.com