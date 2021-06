Reducir costos electorales

Desde el portal

Ángel Soriano

Reducción de costos electorales –la ostentosa y burocrática maquinaria del INE-, subsidios a partidos y dietas a legisladores, es el principal propósito de la reforma electoral que propondrá el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es posible que se destine tanto dinero a actividades que se pueden realizar con menos y con más ética.

Sobre todo, con más ética, porque ocurre que en el INE, como en el Poder Judicial, salvo excepciones, se han convertido en jugosos negocios de facciones o personales al amparo de su independencia y de su incuestionable importancia para la vida de la Nación. La impartición de la justicia y el acceso al poder tienen elevado costo en México.

Así lo comprueba el mismo presidente AMLO: Los jueces están dedicados a otorgar amparos a la delincuencia organizada y de cuello blanco, por eso andan libres y los pobres en la cárcel; pocos acaudalados están en prisión, la mayoría de los reclusos son de origen humilde porque no pueden comprar a un juez o un ministro, los mismos que se resisten a la reforma al Poder Judicial.

De la misma manera, los consejeros electorales: sólo obedecen consignas de los líderes de los partidos o de los hombres que tienen el poder, las impugnaciones no proceden o las candidaturas a los cargos públicos se cotizan a altos precios; los integrantes del Poder Legislativo, lo mismo: ganan muchísimo dinero, pero nada en beneficio del pueblo. Tiene que cambiar el esquema actual.

Turbulencias

Medicinas para niños con cáncer

El presidente López Obrador afirmó que se busca por todo el mundo los medicamentos para atender a los niños con cáncer en nuestro país, pues son escasas, pero se dispone de los recursos humanos y financieros para buscarlas y traerlas al país a la brevedad posible; ocurrió lo mismo con la pandemia, las vacunas eran escasas meses después del brote que asoló –y sigue- al mundo. Hoy, por fortuna, hay suficientes… Alberto Valencia, encargado del Despacho del Inapam, dio a conocer que en breve se dará a conocer un protocolo para contrarrestar la estigmatización de las personas mayores de 60 años y protegerlas de la discriminación y mal trato, pues su aportación a la nación es incuestionable; muchos –entre ellos el mismo AMLO y parte de su gabinete-, siguen aportando su experiencia y sus conocimientos a la vida productiva del país… A 100 años de su fallecimiento, el Senado mexicano rendirá un homenaje al poeta de la patria, al zacatecano Ramón López Velarde, anunció el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal… Y el presidente Joe Biden designó al ex secretario del Interior del gobierno estadounidense, Ken Salazar, como nuevo embajador de Estados Unidos en México, en sustitución de Christopher Landau, que recorrió el país y disfrutó de la belleza y de la riqueza gastronómica de la nación. La presencia constante de altos funcionarios estadunidenses demuestra la importancia estratégica de nuestro territorio para el vecino país del norte… De 1,130 escuelas que abrieron sus aulas en la CDMX, sólo cinco volvieron a clases a distancia por contagios de Covid-19, informó la titular de la SEP, Delfina Gómez. Se prepara ya el fin de este atípico ciclo escolar, vacaciones y el reinicio del periodo escolar en agosto próximo… México donó 100 mil vacunas a Belice, Bolivia y Paraguay al mismo tiempo que recibió más de un millón de biológicos del gobierno estadounidense, lo que quiere decir que así como recibe también reparte, indicó el canciller Marcelo Ebrard… Al gobernador Alejandro Murat le ha faltado explicar que su papá José Murat inició la autopista hacia el Istmo y la costa, pero gobiernos posteriores (Ulises Ruiz y Gabino Cué), no le siguieron por negligencia y corrupción. El proyecto del ex mandatario priista consistía y consiste en crear una enorme vía de comunicación por todo el Pacífico en beneficio no sólo de Oaxaca, sino del país. La declaración del joven gobernador ha confundido pues se cree que rompió con su padre, y no es así.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista