Legisladores plurinominales, bajo la lupa del escrutinio ciudadano

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Electorado acusa que en “listas” predominan visiones patrimonialistas

El anuncio que en días pasados hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que propondrá al Congreso de la Unión tres reformas, entre ellas una en materia electoral que reduzca costos de la democracia con la eliminación de diputados y senadores plurinominales, es sin duda una idea que reabre un viejo debate y que su análisis cada vez gana más terreno entre la ciudadanía.

La propuesta del primer mandatario y que tiene el respaldo de los legisladores de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es más que un reflejo de la crisis de credibilidad que viven todos los partidos políticos del país y esta crisis está redundando en la necesidad de hacer menos costosa la representación legislativa, donde una primer salida es buscar la eliminación de la figura de los legisladores que llegan por la vía de la representación indirecta, es decir que llegan sin la necesidad de buscar el voto directo entre el electorado, sino que forman parte de una lista que su partido propone y es considerada de acuerdo a los votos obtenidos en cada una de las cinco circunscripciones en que, en materia electoral, se divide el país.

Aunque con diferente matices, la propuesta no es una idea sacada de la manga o que aparezca como arte de magia, no, ya que en los últimos años los grupos parlamentarios, casi todos, han planteado atender el asunto desde diversas ópticas, algunos consideran que se deba hacer una consulta ciudadana en la que sean los electores los que decidan si es necesaria o no la figura del legislador “pluri”; otras ideas hablan de reducir el número de legisladores que deban llegar bajo esa figura; otros más piden reducir el número de distritos electorales y que se siga conservando el número tal como funcionan actualmente los senadores y diputados “pluris”; y ahora, según se ha anunciado, desde el Ejecutivo federal y el partido en el poder, se buscará que desaparezcan los 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales.

No hay que olvidar que los legisladores plurinominales no tienen obligación de hacer campaña ni promover el voto, y que de los 500 que son en la Cámara de Diputados, 300 son elegidos por la ciudadanía y 200 por representación proporcional; en tanto que en el Senado, de 128 integrantes, 64 son de mayoría relativa (votación), 32 de primera minoría y otros 32 llegan por la vía plurinominal.

Hay quien dice que los de vía directa en casi nada ayudan a la hora de legislar pero es gracias a sus votos que sus partidos ganan elecciones y también se dice que los “pluris” son los más preparados y los que dan la batalla a la hora de argumentar, debatir o defender posiciones partidistas, pero también el electorado acusa que las llamadas “listas” partidistas han sido utilizadas frívolamente por los dirigentes nacionales y locales para meter a legislar a compadres, amigos, familiares y, en algunos casos, hasta han incluido a sus “secres”, “novias”, “amigas” u “amantes”, o lo que es lo mismo, en muchos casos, en la lista de los plurinominales, predomina una “visión patrimonialista”. Eso se dice.

VA MI RESTO.- Sólo para darnos una idea del ambiente de controversia sobre el que se han conducido los legisladores plurinominales en los últimos años, aquí un botón de muestra y esta propuesta la hizo el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Fue el 6 de junio de 2012, en una entrevista con el periodista y analista político, Leonardo Curzio, de Enfoque Radio:

“Mi compromiso es lograr en una iniciativa con el apoyo del Congreso una disminución de cien diputados y 32 senadores, lo que daría espacio a un Congreso que funcione de mejor manera, que esté en aptitud de poder construir mayorías legislativas y apoyar de mejor manera el proyecto de gobierno que los mexicanos van a decidir el próximo 1 de julio”.

Aquí el tema es que, por tratarse de una modificación constitucional, el tema no prosperó porque el PRI no llegó a tener un grupo con mayoría calificada como para reformar la Constitución y en ese mismo escenario hoy Morena tampoco tiene los votos necesarios para impulsar una reforma de gran calado, como la que se requiere para eliminar o disminuir la figura de los legisladores plurinominales.

Cualquiera que sea la decisión final sobre este tema, lo cierto es que entre el electorado existe la percepción de que el Congreso de la Unión está sobrerrepresentado y digamos que más bien se ve que hay un exceso de legisladores que cobran mucho y legislan poco, de ahí que desde hace varios ayeres la ciudadanía no quite el dedo del renglón sobre este tema y nuevamente hoy se abra el debate para que los llamados legisladores “pluris” sean puestos en una mesa de análisis comparativo frente a los que llegaron por la vía del voto directo, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx